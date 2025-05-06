Электроника от Wildberries из ОАЭ

Почему электроника из ОАЭ вызывает вопросы?

Смартфоны и гаджеты из ОАЭ появляются на рынке раньше, чем в России, и часто стоят дешевле. Wildberries обещает доставку за 6 дней, автоматический расчет таможенных пошлин и прозрачные цены. Но заманчивые предложения могут скрывать риски. Электроника — это продукт, защищенный патентами, товарными знаками и авторскими правами. Покупка за границей увеличивает вероятность столкнуться с контрафактной продукцией или нарушением прав правообладателей.

Представьте: вы заказали новый смартфон, но он оказался копией, нарушающей права бренда. Или поставщик из ОАЭ продает гаджеты, которые не сертифицированы в России. Такие ситуации могут привести к финансовым потерям и юридическим спорам. Защита интеллектуальной собственности становится ключом к безопасным покупкам.