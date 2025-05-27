Видимость работы ради работы

Бюрократия — это иллюзия порядка. Все делают вид, что она нужна: регулирует, контролирует, защищает. Но на деле это просто способ занять людей. Вместо того чтобы чинить дороги, мы пишем планы их ремонта. Вместо того чтобы лечить пациентов, врачи заполняют журналы о том, сколько салфеток потратили на прием. Это замкнутый круг: бумага рождает бумагу, а реальная работа пылится в углу.

Представьте: вы дворник. Метете двор, все видят, что он чистый. Но нет, вам нужно заполнить "Акт о выполненной уборке", указав, сколько листьев собрано и как долго вы махали метлой. Зачем? Чтобы доказать, что вы не просто так стояли с веником! Или вы фрилансер: сдали проект, клиент доволен. Но тут приходит запрос: "Предоставьте план рабочего дня". Сколько минут пили чай, сколько думали, сколько смотрели в окно. Без этого ваша работа — не работа.

А как вам история про бабушку из Перми? Чтобы получить субсидию на коммуналку, она три месяца собирала справки, что не владеет виллой в Испании. Серьезно, кто-то думает, что у пенсионерки с завода есть яхта? Но без бумажки ты никто.