Переводы на карту с 1 июля 2025: правда о новом налоге, блокировке счетов и контроле ФНС
Давайте разберемся, какие изменения действительно вступили в силу, а что — не более чем фейк и паника.
Что изменится с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года вступят в силу изменения в статье 86 Налогового кодекса РФ, касающиеся налогового контроля за банковскими операциями. Но вопреки слухам, никакой новый налог на переводы между гражданами не вводится.
Что это значит на практике:
ФНС не получает автоматического права списывать налоги с физических лиц при переводах с карты на карту;
Изменения касаются расширения взаимодействия банков с налоговой, но не массового налогообложения населения;
Контроль за переводами осуществляется только в случае проверок или подозрения на уклонение от уплаты налогов.
Будут ли облагаться налогом переводы между физлицами?
Краткий ответ: нет, если это не доход.
Переводы, которые не облагаются налогом:
Деньги на подарок друзьям, коллегам или родным;
Помощь родственникам или родителям;
Возврат долга;
Совместные расходы, «скинуться» на подарок, поездку, еду.
Все эти операции не облагаются НДФЛ, так как не являются получением дохода. Это прямо указано в Письме ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33 и подтверждено Налоговым кодексом (ст. 217).
Когда возникает обязанность платить налог?
Если перевод на карту фактически является доходом, например:
Получение неофициальной зарплаты;
Поступления за аренду квартиры;
Продажа товаров или услуг без оформления как самозанятый;
Регулярные крупные поступления на карту от третьих лиц.
В этом случае ФНС вправе запросить объяснения и потребовать уплату НДФЛ или НПД. Особенно это касается переводов без указания источника дохода от лиц, не имеющих официального заработка.
А как же сообщения о блокировках и списаниях налогов?
Это миф. Ни одна из норм, вступивших в силу с 1 июля 2025 года, не дает ФНС права в одностороннем порядке блокировать счет или списывать налог без проверки.
Изменения статьи 86 НК РФ предполагают:
Банки передают в ФНС информацию об открытии, изменении и закрытии счетов;
Налоговая может запрашивать выписки при наличии законных оснований (налоговая проверка, долг, запрос вышестоящего органа);
Массовой слежки за переводами между обычными людьми не будет.
Более того, для запросов по физлицам требуется согласование с вышестоящей налоговой — речь не идет о каждодневной проверке каждого перевода.
Почему снова возникла паника?
Ничего принципиально нового в регулировании переводов не появилось. Такая же волна фейков возникала и в 2022, и в 2023 годах. Тогда тоже распространяли слухи о «налоге на подарки», «запрете писать назначение перевода» и «штрафах за переводы родным».
На деле — все это часть старой истерии, подогреваемой вырванными из контекста законопроектами, непроверенной информацией и непониманием реальных норм.
Что важно знать каждому:
Обычные переводы между физлицами не облагаются налогом;
Налог возникает только при получении дохода;
Блокировка счета возможна только в исключительных случаях, после проверки и официального запроса;
Налоговая не может списывать налоги без вашего ведома и решения суда;
Не поддавайтесь панике — все изменения касаются повышения прозрачности, а не автоматических штрафов и блокировок.
Резюме
Переводы на карту с 1 июля 2025 года не попадают под новый налог, если это не доход. Новые нормы касаются информационного взаимодействия банков и ФНС, но не вводят обязательного налогообложения всех переводов.
Проверьте источники, сохраняйте документы и не верьте в панику. А если вы получаете доход — оформите все официально, чтобы спать спокойно.
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Комментарий к статье 86 Налогового кодекса РФ
(в ред. на 19 июня 2025 г.)
Обязанности банков и оператора цифрового рубля по налоговому контролю
Общий обзор
Статья 86 НК РФ закрепляет обязанности банков и оператора платформы цифрового рубля по предоставлению информации налоговым органам. Эта информация необходима для эффективного налогового контроля, особенно при проведении проверок, взыскании задолженности или в рамках налогового мониторинга.
Изменения, внесенные в конце 2023 и в 2024 году, существенно расширили перечень предоставляемой информации и включили оператора цифрового рубля как полноценного участника налогового контроля.
Важно: нормы о цифровом рубле в данной статье вступили в силу с 1 января 2025 года, но в практической части пока не реализованы повсеместно. На 19 июня 2025 года оператором платформы цифрового рубля выступает Банк России, и его участие в налоговом контроле формально предусмотрено, но масштаб внедрения пока ограничен.
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