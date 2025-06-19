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НДФЛ

Переводы на карту с 1 июля 2025: правда о новом налоге, блокировке счетов и контроле ФНС

Налоги с переводов на карту, автоматическое списание средств и тотальный контроль налоговой за каждым движением по счету — именно такими пугающими заголовками пестрит интернет. Пользователи активно обсуждают, что с 1 июля 2025 года начнут списывать НДФЛ с переводов между физлицами, а банки будут блокировать переводы «на подарок» или «родителям».

Давайте разберемся, какие изменения действительно вступили в силу, а что — не более чем фейк и паника.

Что изменится с 1 июля 2025 года?

С 1 июля 2025 года вступят в силу изменения в статье 86 Налогового кодекса РФ, касающиеся налогового контроля за банковскими операциями. Но вопреки слухам, никакой новый налог на переводы между гражданами не вводится.

Что это значит на практике:

  • ФНС не получает автоматического права списывать налоги с физических лиц при переводах с карты на карту;

  • Изменения касаются расширения взаимодействия банков с налоговой, но не массового налогообложения населения;

  • Контроль за переводами осуществляется только в случае проверок или подозрения на уклонение от уплаты налогов.

Будут ли облагаться налогом переводы между физлицами?

Краткий ответ: нет, если это не доход.

Переводы, которые не облагаются налогом:

  • Деньги на подарок друзьям, коллегам или родным;

  • Помощь родственникам или родителям;

  • Возврат долга;

  • Совместные расходы, «скинуться» на подарок, поездку, еду.

Все эти операции не облагаются НДФЛ, так как не являются получением дохода. Это прямо указано в Письме ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33 и подтверждено Налоговым кодексом (ст. 217).

Когда возникает обязанность платить налог?

Если перевод на карту фактически является доходом, например:

  • Получение неофициальной зарплаты;

  • Поступления за аренду квартиры;

  • Продажа товаров или услуг без оформления как самозанятый;

  • Регулярные крупные поступления на карту от третьих лиц.

В этом случае ФНС вправе запросить объяснения и потребовать уплату НДФЛ или НПД. Особенно это касается переводов без указания источника дохода от лиц, не имеющих официального заработка.

А как же сообщения о блокировках и списаниях налогов?

Это миф. Ни одна из норм, вступивших в силу с 1 июля 2025 года, не дает ФНС права в одностороннем порядке блокировать счет или списывать налог без проверки.

Изменения статьи 86 НК РФ предполагают:

  • Банки передают в ФНС информацию об открытии, изменении и закрытии счетов;

  • Налоговая может запрашивать выписки при наличии законных оснований (налоговая проверка, долг, запрос вышестоящего органа);

  • Массовой слежки за переводами между обычными людьми не будет.

Более того, для запросов по физлицам требуется согласование с вышестоящей налоговой — речь не идет о каждодневной проверке каждого перевода.

Почему снова возникла паника?

Ничего принципиально нового в регулировании переводов не появилось. Такая же волна фейков возникала и в 2022, и в 2023 годах. Тогда тоже распространяли слухи о «налоге на подарки», «запрете писать назначение перевода» и «штрафах за переводы родным».

На деле — все это часть старой истерии, подогреваемой вырванными из контекста законопроектами, непроверенной информацией и непониманием реальных норм.

Что важно знать каждому:

  • Обычные переводы между физлицами не облагаются налогом;

  • Налог возникает только при получении дохода;

  • Блокировка счета возможна только в исключительных случаях, после проверки и официального запроса;

  • Налоговая не может списывать налоги без вашего ведома и решения суда;

  • Не поддавайтесь панике — все изменения касаются повышения прозрачности, а не автоматических штрафов и блокировок.

Резюме

Переводы на карту с 1 июля 2025 года не попадают под новый налог, если это не доход. Новые нормы касаются информационного взаимодействия банков и ФНС, но не вводят обязательного налогообложения всех переводов.

Проверьте источники, сохраняйте документы и не верьте в панику. А если вы получаете доход — оформите все официально, чтобы спать спокойно.

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Комментарий к статье 86 Налогового кодекса РФ

(в ред. на 19 июня 2025 г.)
Обязанности банков и оператора цифрового рубля по налоговому контролю

Общий обзор

Статья 86 НК РФ закрепляет обязанности банков и оператора платформы цифрового рубля по предоставлению информации налоговым органам. Эта информация необходима для эффективного налогового контроля, особенно при проведении проверок, взыскании задолженности или в рамках налогового мониторинга.

Изменения, внесенные в конце 2023 и в 2024 году, существенно расширили перечень предоставляемой информации и включили оператора цифрового рубля как полноценного участника налогового контроля.

Важно: нормы о цифровом рубле в данной статье вступили в силу с 1 января 2025 года, но в практической части пока не реализованы повсеместно. На 19 июня 2025 года оператором платформы цифрового рубля выступает Банк России, и его участие в налоговом контроле формально предусмотрено, но масштаб внедрения пока ограничен.

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Самара Комарова
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