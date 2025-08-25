Сбербанк вернул оплату iPhone в России: как работает технология «Вжух» без Apple Pay и интернета

Сбербанк запустил технологию «Вжух» для iPhone: оплата через Bluetooth в приложении «Сбербанк Онлайн» без NFC и интернета. Работает с картами «Мир», Visa, Mastercard и доступна другим банкам. Возможная замена Apple Pay в России.

Владельцы iPhone в России снова могут оплачивать покупки смартфоном. Сбербанк запустил технологию «Вжух», которая работает через Bluetooth Low Energy и встроена в обновлённое приложение «Сбербанк Онлайн» версии 16.13 («Активы Онлайн»).

Это первый реальный аналог Apple Pay для айфонов, доступный в России после 2022 года

Как работает оплата через «Вжух»

Установите приложение «Сбербанк Онлайн» 16.13 из официальных каналов.

Разрешите использование Bluetooth.

Приложите iPhone к терминалу.

Подтвердите операцию.

Вжух и готово, без интернета и без NFC, просто, быстро! Оплата доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок).

За покупки начисляются бонусы «Спасибо», а оплата возможна с любых карт: «Мир», Visa, Mastercard.

Сравнение способов оплаты iPhone в России

Способ оплаты Требуется интернет Работает с NFC Удобство Доступность Apple Pay (до 2022) Нет Да Очень высокое Недоступно Google Pay / Samsung Pay Нет Да Высокое Недоступно QR-коды через приложение Да Нет Среднее Доступно везде Стикеры/метки от банков Нет Нет Низкое Ограниченно Сбер «Вжух» (2025) Нет Нет (Bluetooth) Высокое Только новые терминалы Сбера

Почему это важно для владельцев iPhone

После ухода Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay российские банки предлагали временные решения — QR-коды, наклейки, отдельные приложения. Но у всех были ограничения: нужен интернет или неудобный процесс оплаты.

Технология «Вжух» стала полноценной заменой, так как:

не требует интернет-соединения,

работает через Bluetooth,

поддерживает международные карты (Visa, Mastercard),

доступна для тестирования и другим банкам (Т-Банк, Альфа-Банк).

Новые возможности приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS

Помимо функции оплаты, пользователи получили обновлённый интерфейс с разделами «Дом», «Авто», «Кредиты» и «Для жизни».

Эти функции были доступны на Android, а теперь появились и на iOS. Пользователь может настраивать меню, скрывать ненужные разделы и выводить важные сервисы вперёд.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли платить iPhone без Apple Pay в России?

Да. Теперь это возможно через технологию «Вжух» в приложении «Сбербанк Онлайн».

Работает ли «Вжух» без интернета?

Да, Bluetooth-соединение не требует подключения к сети.

Поддерживаются ли Visa и Mastercard?

Да. Несмотря на уход этих систем из России, карты продолжают обслуживаться внутри страны.

Можно ли подключить «Вжух» в других банках?

Да. Технология доступна к интеграции. Тестируют Т-Банк и Альфа-Банк.

Сбербанк сумел обойти санкции Apple и вернуть россиянам возможность оплачивать покупки iPhone без NFC и интернета. Технология «Вжух» может стать массовым стандартом, если её подхватят и другие банки.

📌 Для пользователей iOS это событие фактически означает «возвращение Apple Pay в Россию» — только в новом формате.