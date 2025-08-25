Сбербанк вернул оплату iPhone в России: как работает технология «Вжух» без Apple Pay и интернета
Владельцы iPhone в России снова могут оплачивать покупки смартфоном. Сбербанк запустил технологию «Вжух», которая работает через Bluetooth Low Energy и встроена в обновлённое приложение «Сбербанк Онлайн» версии 16.13 («Активы Онлайн»).
Как работает оплата через «Вжух»
Установите приложение «Сбербанк Онлайн» 16.13 из официальных каналов.
Разрешите использование Bluetooth.
Приложите iPhone к терминалу.
Подтвердите операцию.
Вжух и готово, без интернета и без NFC, просто, быстро! Оплата доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок).
За покупки начисляются бонусы «Спасибо», а оплата возможна с любых карт: «Мир», Visa, Mastercard.
Сравнение способов оплаты iPhone в России
Способ оплаты
Требуется интернет
Работает с NFC
Удобство
Доступность
Apple Pay (до 2022)
Нет
Да
Очень высокое
Недоступно
Google Pay / Samsung Pay
Нет
Да
Высокое
Недоступно
QR-коды через приложение
Да
Нет
Среднее
Доступно везде
Стикеры/метки от банков
Нет
Нет
Низкое
Ограниченно
Сбер «Вжух» (2025)
Нет
Нет (Bluetooth)
Высокое
Только новые терминалы Сбера
Почему это важно для владельцев iPhone
После ухода Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay российские банки предлагали временные решения — QR-коды, наклейки, отдельные приложения. Но у всех были ограничения: нужен интернет или неудобный процесс оплаты.
Технология «Вжух» стала полноценной заменой, так как:
не требует интернет-соединения,
работает через Bluetooth,
поддерживает международные карты (Visa, Mastercard),
доступна для тестирования и другим банкам (Т-Банк, Альфа-Банк).
Новые возможности приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS
Помимо функции оплаты, пользователи получили обновлённый интерфейс с разделами «Дом», «Авто», «Кредиты» и «Для жизни».
Эти функции были доступны на Android, а теперь появились и на iOS. Пользователь может настраивать меню, скрывать ненужные разделы и выводить важные сервисы вперёд.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли платить iPhone без Apple Pay в России?
Да. Теперь это возможно через технологию «Вжух» в приложении «Сбербанк Онлайн».
Работает ли «Вжух» без интернета?
Да, Bluetooth-соединение не требует подключения к сети.
Поддерживаются ли Visa и Mastercard?
Да. Несмотря на уход этих систем из России, карты продолжают обслуживаться внутри страны.
Можно ли подключить «Вжух» в других банках?
Да. Технология доступна к интеграции. Тестируют Т-Банк и Альфа-Банк.
Сбербанк сумел обойти санкции Apple и вернуть россиянам возможность оплачивать покупки iPhone без NFC и интернета. Технология «Вжух» может стать массовым стандартом, если её подхватят и другие банки.
📌 Для пользователей iOS это событие фактически означает «возвращение Apple Pay в Россию» — только в новом формате.
