«Победа» увеличила габариты ручной клади и сняла ограничения по весу

Авиакомпания «Победа» обновила правила провоза ручной клади с 9 сентября 2025 года, увеличив допустимые габариты и полностью убрав ограничения по весу.

Изменения стали ответом на решение Щербинского суда Москвы и общественный резонанс, вызванный ранее установленными строгими нормами. Теперь пассажиры лоукостера могут брать в салон больше вещей без доплаты, что делает путешествия комфортнее и доступнее. В этой статье мы подробно разберем новые правила, что можно провозить сверх нормы, и как это повлияет на ваш перелет.

Почему «Победа» изменила правила провоза ручной клади?

В мае 2025 года Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала иск против авиакомпании «Победа», указав, что габариты ручной клади (4×36×30 см) были необоснованно занижены, что фактически лишало пассажиров возможности провозить личные вещи. Щербинский суд Москвы признал эти нормы незаконными и обязал перевозчика увеличить размеры до 36×30×27 см с минимальным весом 5 кг. В ответ «Победа» не только выполнила требования суда, но и пошла дальше, увеличив габариты до 15×36×30 см и полностью сняв ограничения по весу.

Кроме того, общественный резонанс и жалобы пассажиров в социальных сетях также сыграли роль. Авиакомпания оперативно отреагировала, обновив правила 9 сентября 2025 года, чтобы повысить удобство для клиентов.

Новые габариты ручной клади в «Победе» с сентября 2025 года

Теперь пассажиры могут провозить в салоне самолета ручную кладь с габаритами до 15×36×30 см без ограничений по весу. Основное требование — вещи должны помещаться в калибратор размером 36×30×27 см, если вы выбираете этот вариант. Также допускается провоз рюкзака, дамской сумки или портфеля габаритами до 12×36×30 см.

Что можно взять сверх нормы без доплаты?

Помимо основной ручной клади, «Победа» разрешает бесплатно провозить в салоне следующие предметы:

Ноутбук или планшет в мягком чехле;

Зонт-трость ;

Букет цветов ;

Верхняя одежда ;

Костюм в портпледе ;

Питание для ребенка во время полета;

Лекарства (включая диетические потребности);

Устройства для переноса ребенка (коляски, люльки, размещаемые на багажной полке или на отдельном кресле);

Средства передвижения для людей с ограниченными возможностями (роллаторы, складные кресла-коляски, костыли, трости, ходунки);

Пакет из Duty Free габаритами до 24×32×10 см (ранее 10×10×5 см).

Эти изменения делают путешествия с «Победой» более гибкими, особенно для тех, кто предпочитает минимальный багаж.

Сравнение старых и новых правил провоза ручной клади в «Победе»

Параметр Старые правила (до сентября 2025) Новые правила (с 9 сентября 2025) Габариты ручной клади 4×36×30 см 15×36×30 см Ограничение по весу До 5 кг Без ограничений Калибратор для основной клади 36×30×27 см 36×30×27 см (без изменений) Рюкзак/сумка/портфель Не регламентировано До 12×36×30 см Пакет Duty Free 10×10×5 см 24×32×10 см Дополнительные предметы Ограниченный список Добавлены ноутбук, зонт-трость

Как новые правила влияют на пассажиров?

Больше свободы для путешественников. Увеличенные габариты и отсутствие ограничений по весу позволяют взять в салон больше вещей, что особенно удобно для коротких поездок и командировок. Экономия на доплатах. Пассажиры, путешествующие по тарифу без багажа, теперь могут провозить больше личных вещей без дополнительных сборов. Соответствие требованиям. Изменения отвечают Федеральным авиационным правилам (ФАП-82), что исключает споры с контролирующими органами. Удобство для покупок в Duty Free. Увеличенные габариты пакета из магазинов беспошлинной торговли позволяют брать больше покупок без доплаты.

Советы для пассажиров «Победы»

Проверяйте габариты заранее. Используйте калибратор в аэропорту или измерьте сумку дома, чтобы избежать проблем при посадке.

Выбирайте мягкие сумки. Они легче помещаются в калибратор и позволяют уместить больше вещей.

Берите тревел-карты. Для частых путешественников подойдут дебетовые карты с начислением миль, которые можно потратить на билеты или услуги «Победы».

Проверяйте правила на сайте. Актуальные условия всегда доступны на официальном сайте авиакомпании flypobeda.ru.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие габариты ручной клади теперь действуют в «Победе»?

С 9 сентября 2025 года габариты ручной клади увеличены до 15×36×30 см, вес не ограничен. Также вещи можно помещать в калибратор 36×30×27 см.

2. Можно ли взять ноутбук в салон «Победы»?

Да, ноутбук или планшет в мягком чехле теперь входит в список предметов, разрешенных к провозу сверх нормы ручной клади.

3. Какие вещи можно провозить сверх ручной клади?

Сверх нормы бесплатно допускаются ноутбук, зонт-трость, букет цветов, верхняя одежда, костюм в портпледе, питание для ребенка, лекарства, устройства для передвижения и пакет из Duty Free (до 24×32×10 см).

4. Почему «Победа» сняла ограничения по весу?

Это решение связано с постановлением суда и жалобами пассажиров, которые сочли прежние нормы (4×36×30 см и 5 кг) слишком строгими.

5. Нужно ли доплачивать за ручную кладь в «Победе»?

Если ваши вещи соответствуют новым габаритам и помещаются в калибратор, доплата не требуется. За превышение норм взимается сбор согласно тарифам.

6. Как проверить, подходит ли моя сумка под новые правила?

Измерьте сумку дома (до 15×36×30 см или 36×30×27 см для калибратора) или используйте калибратор в аэропорту перед регистрацией.

7. Могу ли я взять еду в салон самолета «Победы»?

Да, питание для ребенка или личные продукты можно провозить, если они помещаются в ручную кладь или калибратор.

Обновленные правила провоза ручной клади от авиакомпании «Победа» с 9 сентября 2025 года делают перелеты более удобными и гибкими. Увеличенные габариты до 15×36×30 см, снятие ограничений по весу и расширенный список разрешенных предметов отвечают требованиям пассажиров и Федеральных авиационных правил. Планируя поездку, заранее проверяйте размеры сумок и используйте возможности тревел-карт для экономии.