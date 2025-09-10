Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Общество

«Победа» увеличила габариты ручной клади и сняла ограничения по весу

Авиакомпания «Победа» обновила правила провоза ручной клади с 9 сентября 2025 года, увеличив допустимые габариты и полностью убрав ограничения по весу.

Изменения стали ответом на решение Щербинского суда Москвы и общественный резонанс, вызванный ранее установленными строгими нормами. Теперь пассажиры лоукостера могут брать в салон больше вещей без доплаты, что делает путешествия комфортнее и доступнее. В этой статье мы подробно разберем новые правила, что можно провозить сверх нормы, и как это повлияет на ваш перелет.

Почему «Победа» изменила правила провоза ручной клади?

В мае 2025 года Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала иск против авиакомпании «Победа», указав, что габариты ручной клади (4×36×30 см) были необоснованно занижены, что фактически лишало пассажиров возможности провозить личные вещи. Щербинский суд Москвы признал эти нормы незаконными и обязал перевозчика увеличить размеры до 36×30×27 см с минимальным весом 5 кг. В ответ «Победа» не только выполнила требования суда, но и пошла дальше, увеличив габариты до 15×36×30 см и полностью сняв ограничения по весу.

Кроме того, общественный резонанс и жалобы пассажиров в социальных сетях также сыграли роль. Авиакомпания оперативно отреагировала, обновив правила 9 сентября 2025 года, чтобы повысить удобство для клиентов.

Новые габариты ручной клади в «Победе» с сентября 2025 года

Теперь пассажиры могут провозить в салоне самолета ручную кладь с габаритами до 15×36×30 см без ограничений по весу. Основное требование — вещи должны помещаться в калибратор размером 36×30×27 см, если вы выбираете этот вариант. Также допускается провоз рюкзака, дамской сумки или портфеля габаритами до 12×36×30 см.

Что можно взять сверх нормы без доплаты?

Помимо основной ручной клади, «Победа» разрешает бесплатно провозить в салоне следующие предметы:

  • Ноутбук или планшет в мягком чехле;

  • Зонт-трость;

  • Букет цветов;

  • Верхняя одежда;

  • Костюм в портпледе;

  • Питание для ребенка во время полета;

  • Лекарства (включая диетические потребности);

  • Устройства для переноса ребенка (коляски, люльки, размещаемые на багажной полке или на отдельном кресле);

  • Средства передвижения для людей с ограниченными возможностями (роллаторы, складные кресла-коляски, костыли, трости, ходунки);

  • Пакет из Duty Free габаритами до 24×32×10 см (ранее 10×10×5 см).

Эти изменения делают путешествия с «Победой» более гибкими, особенно для тех, кто предпочитает минимальный багаж.

Сравнение старых и новых правил провоза ручной клади в «Победе»

Параметр

Старые правила (до сентября 2025)

Новые правила (с 9 сентября 2025)

Габариты ручной клади

4×36×30 см

15×36×30 см

Ограничение по весу

До 5 кг

Без ограничений

Калибратор для основной клади

36×30×27 см

36×30×27 см (без изменений)

Рюкзак/сумка/портфель

Не регламентировано

До 12×36×30 см

Пакет Duty Free

10×10×5 см

24×32×10 см

Дополнительные предметы

Ограниченный список

Добавлены ноутбук, зонт-трость

Как новые правила влияют на пассажиров?

  1. Больше свободы для путешественников. Увеличенные габариты и отсутствие ограничений по весу позволяют взять в салон больше вещей, что особенно удобно для коротких поездок и командировок.

  2. Экономия на доплатах. Пассажиры, путешествующие по тарифу без багажа, теперь могут провозить больше личных вещей без дополнительных сборов.

  3. Соответствие требованиям. Изменения отвечают Федеральным авиационным правилам (ФАП-82), что исключает споры с контролирующими органами.

  4. Удобство для покупок в Duty Free. Увеличенные габариты пакета из магазинов беспошлинной торговли позволяют брать больше покупок без доплаты.

Советы для пассажиров «Победы»

  • Проверяйте габариты заранее. Используйте калибратор в аэропорту или измерьте сумку дома, чтобы избежать проблем при посадке.

  • Выбирайте мягкие сумки. Они легче помещаются в калибратор и позволяют уместить больше вещей.

  • Берите тревел-карты. Для частых путешественников подойдут дебетовые карты с начислением миль, которые можно потратить на билеты или услуги «Победы».

  • Проверяйте правила на сайте. Актуальные условия всегда доступны на официальном сайте авиакомпании flypobeda.ru.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие габариты ручной клади теперь действуют в «Победе»?
С 9 сентября 2025 года габариты ручной клади увеличены до 15×36×30 см, вес не ограничен. Также вещи можно помещать в калибратор 36×30×27 см.

2. Можно ли взять ноутбук в салон «Победы»?
Да, ноутбук или планшет в мягком чехле теперь входит в список предметов, разрешенных к провозу сверх нормы ручной клади.

3. Какие вещи можно провозить сверх ручной клади?
Сверх нормы бесплатно допускаются ноутбук, зонт-трость, букет цветов, верхняя одежда, костюм в портпледе, питание для ребенка, лекарства, устройства для передвижения и пакет из Duty Free (до 24×32×10 см).

4. Почему «Победа» сняла ограничения по весу?
Это решение связано с постановлением суда и жалобами пассажиров, которые сочли прежние нормы (4×36×30 см и 5 кг) слишком строгими.

5. Нужно ли доплачивать за ручную кладь в «Победе»?
Если ваши вещи соответствуют новым габаритам и помещаются в калибратор, доплата не требуется. За превышение норм взимается сбор согласно тарифам.

6. Как проверить, подходит ли моя сумка под новые правила?
Измерьте сумку дома (до 15×36×30 см или 36×30×27 см для калибратора) или используйте калибратор в аэропорту перед регистрацией.

7. Могу ли я взять еду в салон самолета «Победы»?
Да, питание для ребенка или личные продукты можно провозить, если они помещаются в ручную кладь или калибратор.

Обновленные правила провоза ручной клади от авиакомпании «Победа» с 9 сентября 2025 года делают перелеты более удобными и гибкими. Увеличенные габариты до 15×36×30 см, снятие ограничений по весу и расширенный список разрешенных предметов отвечают требованиям пассажиров и Федеральных авиационных правил. Планируя поездку, заранее проверяйте размеры сумок и используйте возможности тревел-карт для экономии. 

Информации об авторе

12 подписчиков100 постов

