Налоговая реформа 2025–2026: НДС 22%, ограничения для УСН и отмена льгот

Минфин предложил с 2026 года повысить НДС до 22%, снизить лимит для освобождения от НДС на УСН до 10 млн рублей и отменить льготы по страховым взносам для части отраслей. Разбор ключевых изменений и их влияния на бизнес.

Минфин России опубликовал пакет предложений по изменению налоговой системы. Они вступят в силу с 1 января 2026 года при условии принятия поправок. Основные инициативы: повышение НДС, новые правила для компаний на упрощенной системе налогообложения, пересмотр страховых взносов и ликвидация ряда действующих льгот.

Повышение НДС: ключевой параметр реформы

Базовая ставка НДС увеличится с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых категорий — продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, детских товаров. Перечень уточняется.

Повышение ставки затронет все цепочки поставок. Для бизнеса с низкой маржой — торговля, услуги, производство — рост нагрузки приведет к кассовым разрывам и необходимости пересмотра ценовой политики. Экономический эффект выразится в росте потребительских цен и увеличении давления на конечного покупателя.

Новый лимит для освобождения от НДС на УСН

Главное изменение для малого бизнеса — снижение порога выручки, позволяющего не платить НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Эта мера призвана устранить схемы дробления бизнеса и усилить налоговую дисциплину.

В 2025 году лимит по доходам для применения УСН был увеличен до 450 млн рублей, а по остаточной стоимости основных средств — до 200 млн рублей. Однако при превышении 60 млн возникала обязанность уплаты НДС. Теперь планка снижается до 10 млн рублей.

Что это значит для предпринимателей

Если доход компании превысит 10 млн рублей в год, предприниматель обязан будет:

либо перейти на общий режим с НДС 22% и правом на вычеты;

либо применять спецставки 5% или 7% без вычетов.

Добросовестные компании с оборотом выше 10 млн рублей окажутся в зоне риска. Особенно те, кто использует УСН для торговли или сферы услуг.

Добросовестные компании с оборотом выше 10 млн рублей окажутся в зоне риска. Особенно те, кто использует УСН для торговли или сферы услуг.

Патентная система: без радикальных сокращений

ПСН сохраняет лимит дохода в 60 млн рублей. Плательщики патента не будут начислять НДС с основной деятельности. Однако при совмещении УСН и ПСН учитывается совокупный доход.

Пример: предприниматель получает 15 млн рублей по патенту и 500 тыс. по УСН. Совокупный доход — 15,5 млн рублей. Лимит превышен, и НДС начисляется только на выручку по УСН.

Таким образом, патентники, работающие в комбинации с упрощенкой, должны учитывать новый порог, чтобы не допустить налоговых доначислений.

Показатель До реформы (2025) После реформы (с 2026) Последствия для бизнеса Основная ставка НДС 20% 22% Рост цен, снижение маржи Льготная ставка НДС 10% 10% (перечень уточняется) Сохранение по продуктам, лекарствам, дет.товарам Порог освобождения от НДС на УСН 60 млн руб. 10 млн руб. Вовлечение малого бизнеса в НДС Спецставки для УСН 5% и 7% 5% и 7% Без права на вычет, альтернатива ОСНО Лимит дохода по ПСН 60 млн руб. 60 млн руб. Без изменений, но учитывается совокупный доход Страховые взносы (льгота для МСП) 15% Отмена для ряда отраслей Возврат к ставке 30% Страховые взносы для приоритетных отраслей 15% 15% Сохранение льгот Взносы с зарплаты директора ниже МРОТ Не учитывались Считаются исходя из МРОТ Исключение схем с фиктивными окладами Игорный бизнес Специальные налоги 5% с оборота + 25% прибыли Увеличение налоговой нагрузки ФИНВ Ограниченные отрасли Расширение для групп компаний Увеличение доступа к инвестиционным льготам



Страховые взносы: возврат к 30%

Ставка страховых взносов для большинства работодателей возвращается к стандартному уровню — 30% с фонда оплаты труда до предельной базы (около 2,8 млн рублей на одного сотрудника в 2025 году), далее — 15%.

Для приоритетных отраслей (производство, транспорт, электроника) сохранится льготная ставка 15%. Но торговля, строительство и B2B-сектор должны учитывать рост нагрузки.

Новое требование для директоров

Если зарплата руководителя ниже МРОТ, страховые взносы будут начисляться исходя из МРОТ. Эта мера направлена на ликвидацию схем с фиктивными окладами и однодневными фирмами.

Другие изменения

Игорный бизнес. Для букмекерских контор вводится налог 5% с оборота ставок плюс налог на прибыль 25%.

Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ). Расширяется круг компаний, имеющих право на льготу. Ее смогут применять все организации, входящие в одну группу с налогоплательщиком-инвестором.

Экономические последствия

Рост НДС до 22% вызовет повышение цен в экономике. Снижение порога для УСН вынудит тысячи компаний вести сложный учет и платить налог. Это приведет к росту издержек, уменьшению маржинальности и кассовым разрывам.

Минфин прогнозирует дополнительные доходы бюджета в размере около 2,5 трлн рублей за шесть лет. Значительная часть поступлений будет направлена на финансирование оборонных расходов.

Что делать бизнесу

Смоделировать налоговую нагрузку при ставке НДС 22%. Рассчитать, что выгоднее: общий режим с вычетами или упрощенные ставки 5%/7%. Пересмотреть договоры с контрагентами, особенно в части учета входного НДС. Проработать оптимизацию затрат и изменение финансовой модели. Сформировать резерв для сглаживания переходного периода.

Для бухгалтеров на УСН становится особенно актуальной профессиональная переподготовка, так как новые правила значительно усложняют работу.