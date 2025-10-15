Windows 10 уходит — но миллионы остались в зоне риска
Компания Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10 — и это вызывает серьёзную обеспокоенность в мире кибербезопасности. По данным аналитиков, на сегодняшний день от четверти до 40 процентов персональных компьютеров по-прежнему работают именно на этой ОС, несмотря на то, что обновления безопасности скоро прекратятся.
Эксперты предупреждают: как только поддержка завершится, такие устройства станут лёгкой мишенью для хакеров. «После окончания поддержки Windows XP мы увидели всплеск атак — сейчас всё повторится, но в гораздо больших масштабах», — отмечает специалист по киберугрозам Дастин Чайлдс.
Microsoft настаивает: для защиты нужно переходить на Windows 11. Однако миллионы компьютеров технически не соответствуют новым требованиям — и пользователям предлагается покупать новое «железо». Критики называют это не только финансовой, но и экологической проблемой: массовое списывание ещё исправных устройств может привести к беспрецедентному росту электронных отходов.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию