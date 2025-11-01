Налоговый вычет за ГТО: инструкция для бухгалтера
Налоговый вычет за ГТО в 2025 году представляет собой стандартный социальный вычет по НДФЛ в фиксированном размере 18 000 рублей ежегодно, предназначенный для сотрудников, успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и прошедших обязательную диспансеризацию. Как бухгалтер, вы будете обрабатывать такие запросы в рамках удержания НДФЛ, уменьшая налогооблагаемую базу сотрудника. Этот вычет введен Федеральным законом № 176-ФЗ от 12.07.2024, добавившим подпункт 2.1 в пункт 1 статьи 218 НК РФ, и применяется исключительно к доходам резидентов РФ, облагаемым по прогрессивной шкале НДФЛ (13–22%). Вычет не является прямой выплатой, а снижает базу для расчета налога, что приводит к возврату части удержанного НДФЛ (от 2340 руб. при 13% до 3960 руб. при 22%). В 2025 году обработка возможна только через работодателя — это упрощает процедуру, но требует строгой проверки документов.
С 2026 года сотрудники смогут заявлять вычет самостоятельно через декларацию 3-НДФЛ за 2025 год. Интеграция с программами вроде 1С:Бухгалтерия (код вычета 314) автоматизирует расчеты, но бухгалтер несет ответственность за соблюдение лимитов (общий потолок стандартных вычетов — 120 000 руб./год) и хранение документов не менее 3 лет для камеральных проверок ФНС.
Где оформить налоговый вычет за ГТО в 2025 году: варианты для бухгалтера
В текущем налоговом периоде (2025 год) вычет за нормативы ГТО предоставляется исключительно через работодателя как налогового агента. Сотрудник подает заявление в бухгалтерию в любой месяц после получения знака отличия, но не ранее месяца его выдачи. Бухгалтер применяет вычет с ближайшей выплаты зарплаты, уменьшая НДФЛ на соответствующую сумму (например, 2340 руб. единовременно или пропорционально остатку базы). Это ускоряет возврат: сотрудник видит прибавку в расчетном листе сразу.
Преимущества через работодателя: нет ожидания камеральной проверки (до 3 месяцев), интеграция в 6-НДФЛ без уточненок.
Альтернатива с 2026 года: самостоятельная подача 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС (nalog.ru) или Госуслуги за 2025 год — до 30 апреля 2026, с возвратом на счет в течение 4 месяцев после проверки.
Интеграция с 1С-Отчетностью: используйте сервис для ТКС-уведомлений от ФНС; код вычета 314 автоматически отражается в разделе 3 формы 6-НДФЛ.
Если сотрудник пропустит срок через работодателя, остаток вычета переносится в 3-НДФЛ — проконсультируйте об этом заранее.
Кому положен налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО: критерии проверки
Вычет доступен только резидентам РФ с доходами, облагаемыми НДФЛ по ставкам 13–22% (доходы до 50+ млн руб./год). Основание — пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ. Бухгалтер проверяет два обязательных условия:
Успешная сдача нормативов ГТО с получением знака отличия:
Любой уровень: бронзовый, серебряный или золотой значок ГТО.
Первичное награждение или повторное подтверждение (ежегодная пересдача для сохранения статуса).
Значок выдан в 2025 году — нормативы 2024 не учитываются.
Подтверждение: удостоверение, акт о награждении или выписка из электронной базы gto.ru (электронный формат обязателен с 2025).
Прохождение диспансеризации в том же году:
Обязательна медицинская диспансеризация (профилактический осмотр) по ОМС или платно.
Справка формы 1-Здр/у-21 из поликлиники или данные через Госуслуги.
Без диспансеризации вычет невозможен — даже при золотом значке.
Возрастные нюансы: для 18–39 лет диспансеризация по ОМС — раз в 3 года; если срок истек, сотрудник проходит платно (рекомендуйте заранее). Пенсионеры и дети — ежегодно по ОМС.
Исключения: нерезиденты (НДФЛ 30%), доходы свыше лимита прогрессии (вычет не применяется к превышению).
Что должен сделать сотрудник для получения вычета за ГТО: пошаговый гид
Сотрудник самостоятельно готовит пакет — бухгалтер только проверяет. Рекомендуйте шаблон заявления.
Сдать нормативы ГТО:
Запись через личный кабинет gto.ru или центр тестирования.
Получить знак отличия (электронный/бумажный) — срок обработки 1–2 месяца.
Пройти диспансеризацию:
В поликлинике по месту жительства (бесплатно по ОМС) или платной клинике.
Получить справку 1-Здр/у-21 с печатью.
Собрать документы:
Заявление в произвольной форме (см. пример ниже).
Копия удостоверения/акта ГТО или выписка из базы.
Справка о диспансеризации.
Паспорт, ИНН (для идентификации).
Уведомление ФНС по ТКС (если есть) — с 2025 автоматически для работодателей.
Подать в бухгалтерию:
В любой месяц 2025 после знака ГТО.
Вычет с ближайшей зарплаты.
Пример заявления на налоговый вычет за ГТО (шаблон для сотрудника)
Генеральному директору ООО "Ромашка"
Иванову И.И.
от бухгалтера Петровой А.А.
ИНН 123456__90
Заявление
Прошу предоставить стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере ____ руб. за выполнение нормативов ГТО в 2025 году (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Основания:
- Знак отличия ГТО золотой № 25230123456 от 15.05.2025.
- Справка о диспансеризации № 123 от 10.04.2025.
Приложения: копии документов.
Дата: 01.09.2025 Подпись: Петрова А.А.
Сотрудник отслеживает статус в личном кабинете ФНС или Госуслугах.
Кадровик — самая стабильная профессия, даже в кризис!
С курсом профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП» вы освоите все тонкости кадрового учета: прием, увольнение сотрудников по новым правилам 2025 года, ведение воинского учета, работа в 1С:ЗУП, и получите диплом государственного образца, который подтвердит вашу новую профессию работодателю.
Стоимость обучения снижена
33000 8 900 руб.!
Что должен сделать бухгалтер: детальная обработка вычета за ГТО
Бухгалтер — ключевой исполнитель; ошибки приводят к доначислениям НДФЛ.
Проверьте документы:
Год выдачи знака и диспансеризации — 2025.
Оригиналы/заверенные копии; сверьте с базой gto.ru онлайн.
Запросите недостающее в 3 дня.
Оформите заявление:
Зарегистрируйте в журнале входящих.
Приложите копии к личному делу.
Примените вычет в учете:
В 1С: настройте код 314 (стандартные вычеты).
С месяца подачи: уменьшайте базу на 18 000 руб. (или остаток).
Пример расчета (оклад 50 000 руб., подача в сентябре, ставка 13%):
База до вычета: 50 000 руб.
Вычет: 18 000 руб. → НДФЛ 0 руб. в сентябре (возврат 2340 руб. из предыдущих).
Октябрь: база 32 000 руб. (если остаток) → НДФЛ с 32 000.
Излишне удержанный НДФЛ: уведомите сотрудника в 10 дней, верните в 3 месяца.
Учитывайте алименты и взыскания:
Удержите из возврата по Постановлению № 1908 — алименты рассчитываются от полной суммы.
Отразите в отчетности:
6-НДФЛ: раздел 3, код 314; ежеквартально.
2-НДФЛ: ежегодно, без уточненок.
Хранение: 3 года (справки, заявления).
Консультация по доходам:
Вычет только до 5 млн руб. дохода; превышение — без вычета.
Лимит 120 000 руб. на все стандартные — суммируйте с детскими/обучением.
Нюансы налогового вычета за ГТО: что учесть бухгалтеру
Год сдачи: только 2025 — 2024 не подходит.
Хранение: все документы 3+ года для проверок.
Исчерпание лимита: остаток — в 3-НДФЛ сотрудником.
Нерезиденты: вычет запрещен (30% НДФЛ).
Связь с другими вычетами: ГТО — стандартный, не социальный; не влияет на спортвычеты.
Кому нельзя получить вычет за ГТО
Превышение лимита стандартных вычетов (120 000 руб./год, включая детей/обучение).
Нерезиденты РФ (НДФЛ 30%).
Без диспансеризации или знака 2025 года.
Другие налоговые вычеты за занятия спортом: расширение льгот
С 2022 года действует социальный вычет за физкультурно-оздоровительные услуги (до 120 000 руб./год, возврат до 15 600 руб.) по федеральному проекту "Спорт — норма жизни". Включает:
Занятия физподготовкой.
Подготовку к соревнованиям.
Индивидуальные программы тренировок.
Аренду инвентаря/помещений.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию