Налоговый вычет за ГТО: инструкция для бухгалтера

С 1 января 2025 года в России действует налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Размер вычета — 18 000 рублей в год. Это не прямой возврат денег, а возможность уменьшить налогооблагаемый доход.

Налоговый вычет за ГТО в 2025 году представляет собой стандартный социальный вычет по НДФЛ в фиксированном размере 18 000 рублей ежегодно, предназначенный для сотрудников, успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и прошедших обязательную диспансеризацию. Как бухгалтер, вы будете обрабатывать такие запросы в рамках удержания НДФЛ, уменьшая налогооблагаемую базу сотрудника. Этот вычет введен Федеральным законом № 176-ФЗ от 12.07.2024, добавившим подпункт 2.1 в пункт 1 статьи 218 НК РФ, и применяется исключительно к доходам резидентов РФ, облагаемым по прогрессивной шкале НДФЛ (13–22%). Вычет не является прямой выплатой, а снижает базу для расчета налога, что приводит к возврату части удержанного НДФЛ (от 2340 руб. при 13% до 3960 руб. при 22%). В 2025 году обработка возможна только через работодателя — это упрощает процедуру, но требует строгой проверки документов.

С 2026 года сотрудники смогут заявлять вычет самостоятельно через декларацию 3-НДФЛ за 2025 год. Интеграция с программами вроде 1С:Бухгалтерия (код вычета 314) автоматизирует расчеты, но бухгалтер несет ответственность за соблюдение лимитов (общий потолок стандартных вычетов — 120 000 руб./год) и хранение документов не менее 3 лет для камеральных проверок ФНС.

Где оформить налоговый вычет за ГТО в 2025 году: варианты для бухгалтера

В текущем налоговом периоде (2025 год) вычет за нормативы ГТО предоставляется исключительно через работодателя как налогового агента. Сотрудник подает заявление в бухгалтерию в любой месяц после получения знака отличия, но не ранее месяца его выдачи. Бухгалтер применяет вычет с ближайшей выплаты зарплаты, уменьшая НДФЛ на соответствующую сумму (например, 2340 руб. единовременно или пропорционально остатку базы). Это ускоряет возврат: сотрудник видит прибавку в расчетном листе сразу.

Преимущества через работодателя : нет ожидания камеральной проверки (до 3 месяцев), интеграция в 6-НДФЛ без уточненок.

Альтернатива с 2026 года : самостоятельная подача 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС (nalog.ru) или Госуслуги за 2025 год — до 30 апреля 2026, с возвратом на счет в течение 4 месяцев после проверки.

Интеграция с 1С-Отчетностью: используйте сервис для ТКС-уведомлений от ФНС; код вычета 314 автоматически отражается в разделе 3 формы 6-НДФЛ.

Если сотрудник пропустит срок через работодателя, остаток вычета переносится в 3-НДФЛ — проконсультируйте об этом заранее.

Кому положен налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО: критерии проверки

Вычет доступен только резидентам РФ с доходами, облагаемыми НДФЛ по ставкам 13–22% (доходы до 50+ млн руб./год). Основание — пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ. Бухгалтер проверяет два обязательных условия:

Успешная сдача нормативов ГТО с получением знака отличия: Любой уровень: бронзовый, серебряный или золотой значок ГТО .

Первичное награждение или повторное подтверждение (ежегодная пересдача для сохранения статуса).

Значок выдан в 2025 году — нормативы 2024 не учитываются.

Подтверждение: удостоверение, акт о награждении или выписка из электронной базы gto.ru (электронный формат обязателен с 2025). Прохождение диспансеризации в том же году: Обязательна медицинская диспансеризация (профилактический осмотр) по ОМС или платно.

Справка формы 1-Здр/у-21 из поликлиники или данные через Госуслуги.

Без диспансеризации вычет невозможен — даже при золотом значке.

Возрастные нюансы: для 18–39 лет диспансеризация по ОМС — раз в 3 года; если срок истек, сотрудник проходит платно (рекомендуйте заранее). Пенсионеры и дети — ежегодно по ОМС.

Исключения: нерезиденты (НДФЛ 30%), доходы свыше лимита прогрессии (вычет не применяется к превышению).

Что должен сделать сотрудник для получения вычета за ГТО: пошаговый гид

Сотрудник самостоятельно готовит пакет — бухгалтер только проверяет. Рекомендуйте шаблон заявления.

Сдать нормативы ГТО: Запись через личный кабинет gto.ru или центр тестирования.

Получить знак отличия (электронный/бумажный) — срок обработки 1–2 месяца. Пройти диспансеризацию: В поликлинике по месту жительства (бесплатно по ОМС) или платной клинике.

Получить справку 1-Здр/у-21 с печатью. Собрать документы: Заявление в произвольной форме (см. пример ниже).

Копия удостоверения/акта ГТО или выписка из базы.

Справка о диспансеризации.

Паспорт, ИНН (для идентификации).

Уведомление ФНС по ТКС (если есть) — с 2025 автоматически для работодателей. Подать в бухгалтерию: В любой месяц 2025 после знака ГТО.

Вычет с ближайшей зарплаты.

Пример заявления на налоговый вычет за ГТО (шаблон для сотрудника)

Генеральному директору ООО "Ромашка" Иванову И.И. от бухгалтера Петровой А.А. ИНН 123456__90 Заявление Прошу предоставить стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере ____ руб. за выполнение нормативов ГТО в 2025 году (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ). Основания: - Знак отличия ГТО золотой № 25230123456 от 15.05.2025. - Справка о диспансеризации № 123 от 10.04.2025. Приложения: копии документов. Дата: 01.09.2025 Подпись: Петрова А.А.

Сотрудник отслеживает статус в личном кабинете ФНС или Госуслугах.

Что должен сделать бухгалтер: детальная обработка вычета за ГТО

Бухгалтер — ключевой исполнитель; ошибки приводят к доначислениям НДФЛ.

Проверьте документы: Год выдачи знака и диспансеризации — 2025.

Оригиналы/заверенные копии; сверьте с базой gto.ru онлайн.

Запросите недостающее в 3 дня. Оформите заявление: Зарегистрируйте в журнале входящих.

Приложите копии к личному делу. Примените вычет в учете: В 1С: настройте код 314 (стандартные вычеты).

С месяца подачи: уменьшайте базу на 18 000 руб. (или остаток).

Пример расчета (оклад 50 000 руб., подача в сентябре, ставка 13%): База до вычета: 50 000 руб. Вычет: 18 000 руб. → НДФЛ 0 руб. в сентябре (возврат 2340 руб. из предыдущих). Октябрь: база 32 000 руб. (если остаток) → НДФЛ с 32 000.

Излишне удержанный НДФЛ: уведомите сотрудника в 10 дней, верните в 3 месяца. Учитывайте алименты и взыскания: Удержите из возврата по Постановлению № 1908 — алименты рассчитываются от полной суммы. Отразите в отчетности: 6-НДФЛ : раздел 3, код 314; ежеквартально.

2-НДФЛ : ежегодно, без уточненок.

Хранение: 3 года (справки, заявления). Консультация по доходам: Вычет только до 5 млн руб. дохода; превышение — без вычета.

Лимит 120 000 руб. на все стандартные — суммируйте с детскими/обучением.

Нюансы налогового вычета за ГТО: что учесть бухгалтеру

Год сдачи : только 2025 — 2024 не подходит.

Хранение : все документы 3+ года для проверок.

Исчерпание лимита : остаток — в 3-НДФЛ сотрудником.

Нерезиденты : вычет запрещен (30% НДФЛ).

Связь с другими вычетами: ГТО — стандартный, не социальный; не влияет на спортвычеты.

Кому нельзя получить вычет за ГТО

Превышение лимита стандартных вычетов (120 000 руб./год, включая детей/обучение).

Нерезиденты РФ (НДФЛ 30%).

Без диспансеризации или знака 2025 года.

Другие налоговые вычеты за занятия спортом: расширение льгот

С 2022 года действует социальный вычет за физкультурно-оздоровительные услуги (до 120 000 руб./год, возврат до 15 600 руб.) по федеральному проекту "Спорт — норма жизни". Включает: