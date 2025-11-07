Власти поэтапно снизят порог уплаты НДС для малого и среднего бизнеса — с 2026 по 2028 год
«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты», — заявил Мишустин, уточнив, что с 1 января 2026 года НДС будет применяться при превышении годового дохода в 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей.
Помимо этого, глава правительства сообщил о возможном введении моратория на привлечение к ответственности налогоплательщиков, впервые допустивших нарушения при уплате НДС. Это решение призвано снизить административную и правоприменительную нагрузку на бизнес в период адаптации к новым условиям.
Также были учтены предложения предпринимательского сообщества: сохранена возможность применения патентной системы налогообложения для стационарной розничной торговли в сельской местности и труднодоступных населённых пунктах, а также продлены льготные условия для IT-компаний.
Переход на АУСН — стратегия на 2026 год
Снижение порога УСН до 10 млн рублей с 2026 года объективно усложняет ведение бизнеса для тысяч предпринимателей и ООО. В этих условиях особую актуальность приобретает новая автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — специальный режим с лимитом выручки до 60 млн рублей и освобождением от НДС.
Для тех, кто планирует остаться на упрощенке и избежать резкого роста налоговой и административной нагрузки, уже сегодня рекомендуется пройти специализированный курс по АУСН. Он включает:
✅ пошаговый план и чек-лист перехода;
✅ калькулятор сравнения налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год;
✅ разбор ставок, ограничений и типичных ошибок при переходе.
Курс ориентирован на практическое применение: участники получают не только нормативную базу, но и готовые инструменты — инструкции, шаблоны, кейсы из практики первых пользователей АУСН. Учитывая, что для перехода необходимо выполнить ряд обязательных условий (например, открыть счет в уполномоченном банке и соблюсти лимиты по численности и активам), начать подготовку целесообразно уже в этом году.
АУСН — легальный и экономически обоснованный инструмент налоговой оптимизации на ближайшую перспективу, позволяющий сохранить упрощённый учёт до конца 2027 года даже при росте доходов сверх новых лимитов УСН.
