Власти поэтапно снизят порог уплаты НДС для малого и среднего бизнеса — с 2026 по 2028 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о поэтапном снижении порога доходов, при превышении которого малые и средние предприятия обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты», — заявил Мишустин, уточнив, что с 1 января 2026 года НДС будет применяться при превышении годового дохода в 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей.

Помимо этого, глава правительства сообщил о возможном введении моратория на привлечение к ответственности налогоплательщиков, впервые допустивших нарушения при уплате НДС. Это решение призвано снизить административную и правоприменительную нагрузку на бизнес в период адаптации к новым условиям.

Также были учтены предложения предпринимательского сообщества: сохранена возможность применения патентной системы налогообложения для стационарной розничной торговли в сельской местности и труднодоступных населённых пунктах, а также продлены льготные условия для IT-компаний.

