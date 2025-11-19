Белый список сайтов в Краснодаре: какие сервисы работают без мобильного интернета

Обновленный белый список сайтов в Краснодаре: какие сервисы остаются доступными при отключении мобильного интернета. Соцсети, госуслуги, банки, навигация, маркетплейсы, СМИ и критически важные ресурсы, работающие даже при жестких ограничениях связи

В Краснодарском крае (Кубани) введение белого списка сайтов — это часть более широкой федеральной инициативы Министерства цифрового развития России (Минцифры). При регулярных ограничениях мобильного интернета, связанных с соображениями безопасности (власти называют причиной риск беспилотной угрозы), определенные сервисы остаются доступными для пользователей.

Причины введения ограничений

С июня 2025 года в Краснодарском крае фиксируются значительные сбои мобильной связи. Операторы утверждают, что проблемы «не зависят от них», тогда как официальные лица связывают ограничения с попытками глушения мобильных сетей для противодействия навигации беспилотников .

Механизм белого списка призван гарантировать стабильный доступ к критически важным цифровым сервисам, даже когда общая мобильная сеть недоступна.

Операторы уже реализовали техническую настройку: они настроили маршруты и приоритеты так, чтобы нужные сервисы оставались доступны, даже при внешних ограничениях.

Белый список сайтов в Краснодаре

Что входит в «белый список» (в Краснодарском крае и федеральном уровне)

Несмотря на то, что список формируется на федеральном уровне, его функционирование напрямую влияет и на пользователей Краснодарского края:

Социальные сети и коммуникации «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер Max, платформа «Дзен», VK Видео. Государственные сервисы Портал «Госуслуги», федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Сайты правительства РФ, Администрации Президента.

Сайты Госдумы, министерств, Генпрокуратуры — добавлены на втором этапе. Транспорт, навигация и логистика Навигатор 2ГИС

Туристический портал Туту.ру и сайт РЖД.

Служба такси «Максим». Маркетплейсы и доставка Ozon, Wildberries, Avito.

Приложения X5 Group: «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Много лосося» Финансы и платежи Сайт платежной системы «Мир» и приложение Mir Pay.

Альфа-Банк — приложение добавлено в обновленный список.

Система маркировки товаров «Честный знак». СМИ и новости Федеральные СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler. Инфраструктура и утилиты Прогноз погоды: Gismeteo.

Навигация, как уже упомянуто (2ГИС), также входит. Операторы связи Личные кабинеты операторов: МТС, «Билайн», МегаФон, Ростелеком, T2.

Механизм работы и последствия для Кубани

Операторы мобильной связи в регионе (включая крупных провайдеров, действующих на Кубани) уже внедрили необходимые конфигурации для работы белых ресурсов, даже когда основной интернет ограничен.

Благодаря этому пользователи не теряют доступ к сервисам первой необходимости — социальным платформам, госуслугам, навигации и банковским приложениям. Это важно для повседневной жизни и экономической активности — особенно при перебоях интернет-соединения.

Однако остается вопрос расширения списка : Минцифры заявляет о планах еженедельного обновления белого списка, исходя из популярности ресурсов и оперативной ситуации.

Есть потенциальные риски: при росте числа ограничений могут быть добавлены новые ресурсы, но одновременно может возникнуть конкуренция за «белое пространство», что приведет к цензурным или приоритетным механизмам доступа.

Основные категории сервисов(сайтов) в «белом списке»

Категория Основные сервисы / сайты Социальные сети и коммуникации ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Max, Дзен, VK Видео Госуслуги и госструктуры Портал Госуслуг, ДЭГ, сайты правительства, Госдумы, министерств Маркетплейсы и доставка Ozon, Wildberries, Avito, приложения X5 Group (Пятерочка, Перекресток и др.) Транспорт и навигация 2ГИС, Туту.ру, РЖД, такси «Максим» Финансы и платежи Мир, Mir Pay, Альфа-Банк, «Честный знак» СМИ и информация Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler Утилиты Gismeteo (погода)

Частые вопросы о белом списке сайтов и работе интернета в Краснодаре

Почему заглушили интернет в Краснодаре?

Ограничения мобильного интернета в Краснодаре вводятся с июня 2025 года при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Согласно официальным данным региональных властей, временное снижение качества или полное отключение мобильного интернета используется как мера защиты критически важной инфраструктуры от возможных угроз, связанных с навигацией беспилотных аппаратов. Мобильные операторы подтверждают, что сбои происходят не по их инициативе, а по внешним требованиям.

Что означает белый список?

Белый список — это заранее сформированный перечень доверенных ресурсов, которым разрешен доступ даже в условиях ограничения сети. В него включаются веб-сайты, приложения или сервисы, признанные безопасными и критически важными.

В контексте ограничений мобильного интернета белый список определяет, какие сайты продолжат работать даже при полной блокировке мобильной передачи данных.

Какой самый быстрый мобильный интернет в Краснодаре?

Таблица основана на актуальных данных провайдеров домашних и мобильных тарифов со скоростями до 1 Гбит/с:

Провайдер Тариф Скорость ЛайтКоннект Максимум 1000 Мб/с Фридом Сатурн xPON 1000 Мб/с МТС МТС Дома Отлично 1000 Мб/с Дом.ру Гейминг+ 900 Warface 900 Мб/с

В чем разница между белым списком и разрешенным списком?

Разницы по сути нет.

В кибербезопасности белый список = разрешенный список.

Оба термина обозначают набор субъектов (пользователей, программ, сайтов), которым:

доверяют,

разрешают доступ,

присваивают статус безопасных.

В контексте ограничений интернета на Кубани оба термина используются как синонимы.