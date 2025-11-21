Техносбор с электроники одобрен: что ждет покупателей и рынок в России с 2026 года

Госдума одобрила технологический сбор на импорт и производство электроники — до 5000 ₽ за устройство. Эксперты предупреждают о росте цен и перестройке рынка. Узнайте, к чему готовиться с 2026 года

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении технологического сбора за импорт и производство продукции с электронной компонентной базой. Документ предусматривает, что с 1 сентября 2026 года индивидуальные предприниматели и юридические лица будут обязаны уплачивать специальный сбор при ввозе или выпуске товаров, содержащих электронные компоненты. Максимальный размер платежа установлен на уровне до 5000 рублей за единицу продукции. Документ ещё должны одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Согласно материалам системы обеспечения законодательной деятельности, сбор будет распространяться как на готовую электронику, так и на промышленную продукцию, включающую электронные элементы. Перечень товаров, подлежащих обложению, утвердит правительство. Предусматривается поэтапное расширение списка: первоначально в него войдут смартфоны, ноутбуки и иная электроаппаратура, затем — отдельные электронные компоненты.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов ранее сообщил, что средства от технологического сбора будут зачисляться в федеральный бюджет. Прогнозируемые поступления составят около 20 млрд рублей в 2026 году, 88 млрд рублей — в 2027 году и порядка 110 млрд рублей — в 2028 году. Эти средства планируется направлять на развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.

Минпромторг уточнил, что фиксированный размер платежа будет зависеть от категории товара и распространяться как на продукцию, произведённую в России, включая особые экономические зоны и континентальный шельф, так и на импорт. Правительственный акт, определяющий порядок уплаты и конкретные ставки, будет опубликован позднее.

Эксперты рынка отмечают, что введение нового сбора может привести к увеличению стоимости электроники. По их оценкам, производители и импортеры будут вынуждены компенсировать дополнительные издержки, что, вероятно, скажется на конечной цене товаров. Ожидается, что рост стоимости составит не менее величины самого сбора, а в ряде категорий может достигать 4–6%.

Кроме того, аналитики обращают внимание на возможное усиление дисбаланса между легальным и нелегальным сегментами рынка. По их мнению, нелегальные поставщики электроники могут получить конкурентное преимущество, поскольку новый сбор создаст дополнительные расходы для официальных участников.

В Краснодаре, как и в других регионах, участники рынка электроники и дистрибьюторы продолжают оценивать потенциальное влияние нововведения на стоимость оборудования и структуру поставок. Окончательные параметры применения технологического сбора будут определены после утверждения соответствующих подзаконных актов правительством.