Восстановление доступа к Госуслугам: новые правила разморозки через цифровой ID и МФЦ

Минцифры разъяснило механизм защиты аккаунтов. Узнайте, как снять 72-часовую блокировку через цифровой ID в мессенджере MAX или МФЦ, не дожидаясь истечения срока.

Новые меры защиты и способы восстановления доступа

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уточнило порядок работы механизма защиты учетных записей на портале «Госуслуги». С декабря 2024 года ведомство внедрило алгоритм, который автоматически ограничивает доступ к аккаунту при обнаружении подозрительной активности. Теперь пользователям доступны вариативные сценарии разблокировки, включая дистанционные методы.

Как работает «заморозка» на 72 часа

В целях противодействия мошенничеству, при фиксации аномальных действий в личном кабинете, система временно блокирует доступ к чувствительным разделам и функциям. Период «охлаждения» составляет 72 часа. Эта мера призвана остановить злоумышленников, даже если они завладели паролем, не давая им совершить юридически значимые действия или оформить кредиты.

Способы восстановления доступа

Ранее единственным способом досрочно снять ограничения было личное посещение многофункционального центра (МФЦ). Согласно новым разъяснениям, функционал расширен. Теперь у граждан есть три пути решения проблемы:

Использование цифрового ID (через мессенджер MAX): Пользователи могут подтвердить личность дистанционно. В ведомстве поясняют, что восстановить доступ можно, следуя инструкциям мессенджера и используя подтвержденные инструменты идентификации (например, ЕБС или банковские ID).

Визит в МФЦ: Классический способ остается доступным для тех, кто предпочитает очное общение или не имеет цифровых инструментов подтверждения.

Ожидание: Если пользователь не предпринимает никаких действий, доступ восстановится автоматически по истечении 72 часов (при условии, что пароль не был скомпрометирован).

«Использование цифрового ID для восстановления доступа — не единственный способ. Пользователь может сходить в МФЦ и разморозить там, подождать 72 часа или использовать цифровой ID», — отмечают в ведомстве.

Контекст безопасности

Введение временной блокировки стало ответом на рост случаев социальной инженерии. Ограничение доступа к критически важным данным на трое суток дает реальному владельцу аккаунта время осознать взлом и предпринять меры по защите своих данных, пока мошенники лишены возможности действовать.