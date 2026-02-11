Минпромторг предлагает ввести полный НДС 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года

Минпромторг РФ предложил ввести полный НДС в размере 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года. Мера направлена на равенство условий для российских и зарубежных продавцов. В отличие от постепенного увеличения ставки Минфина, введенная ставка остается на уровне 22% с 2027 года.

Введение полного НДС на иностранные товары: ключевые положения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) предложило ввести полный НДС в размере 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года. Это решение направлено на обеспечение равных условий для российских и зарубежных продавцов в условиях растущей трансграничной торговли. Глава Минпромторга Антон Алиханов подчеркнул, что меры по налогообложению инициированы с целью создания справедливой среды конкуренции, что особенно важно в контексте развития электронной коммерции и расширения доступа к иностранным товарам.

Предложение Минпромторга отличается от проекта Минфина, где планируется постепенное повышение ставки НДС на иностранные товары: с 5% в 2027 году до 20% с 2030 года. Такой подход Минпромторга позволяет сократить разрыв в налоговых обязательствах между российскими и иностранными поставщиками, что может повысить прозрачность рынка и уменьшить неравенство в условиях продаж.

Сравнительная таблица ставок НДС для иностранных товаров

Год Ставка НДС (Минпромторг) Ставка НДС (Минфин) 2027 22% 5% 2028 22% 10% 2029 22% 15% 2030 22% 20%

Таким образом, в рамках предложения Минпромторга полная ставка НДС 22% будет действовать с 2027 года и сохраняться на этом уровне на всех последующих годах. Это означает, что с 2027 года покупатели будут платить за иностранные товары с учетом ставки 22%, что будет соответствовать общему уровню НДС, введенному в России с 1 января 2026 года, когда ставка была повышена с 20% до 22% для всех товаров, включая внутренние и иностранные.

Правовая и практическая реализация

Введение полного НДС 22% на иностранные товары предполагает изменение механизма налогообложения, особенно в сфере электронной коммерции. Согласно данным, Минпромторг совместно с другими ведомствами работает над донастройкой системы трансграничной электронной торговли, в том числе по вопросам выравнивания комиссий на маркетплейсах. Это позволит избежать ситуаций, когда иностранные продавцы платят меньшие налоги, чем российские, и сохранить конкурентоспособность национальных бизнесов.

Данные изменения также связаны с текущей тенденцией в развитии цифровых платформ. Усиление роли маркетплейсов, где иностранные и российские продавцы конкурируют, требует не только налоговой прозрачности, но и объективных условий для всех участников. Унифицированная ставка НДС может способствовать стабилизации цен, снижению налоговых различий и улучшению доверия потребителей к покупкам на платформах.

Условия и структура налогового режима

С 2026 года в России уже действует повышение НДС с 20% до 22% для всех товаров, в том числе и для российских. Однако ранее существовали различия в ставках для иностранных поставок — в частности, в проекте Минфина ставка начинала с 5% и постепенно росла. В отличие от этого, Минпромторг предлагает немедленное применение 22%, что устраняет временные дисбалансы и обеспечивает равный налоговый режим.

Также стоит отметить, что в 2027 году порог доходов для уплаты НДС сократится до 15 миллионов рублей, что может повлиять на малый бизнес и небольшие розничные сети. В то же время, льготная ставка в 10% сохраняется только для социально значимых товаров, таких как продукты питания и медицинские товары, что остается в рамках общего налогового законодательства.

Актуальность и последствия

Решение Минпромторга по введению полного НДС 22% с 2027 года может оказать значительное влияние на рынок. Оно способствует формированию единого налогового поля, где российские и зарубежные продавцы будут подвергаться одинаковым налоговым обязательствам. Это повышает прозрачность и предсказуемость для потребителей и бизнеса, а также способствует более равномерному распределению налоговых нагрузок.

Такой шаг также подчеркивает приоритет Минпромторга в вопросах цифровой трансформации и регулирования торговых отношений в условиях глобализации. С учетом того, что рост электронной коммерции продолжается, устойчивость и прозрачность системы налогообложения становятся критически важными.