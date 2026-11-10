Сокращение 2027: кому стоит опасаться и как это распознать

Компании на 2027 год выбирают мягкие механизмы: не заменять уволившихся, заморозить наем сотрудников, перераспределить обязанности. Официальные сокращения не исключают. Экономить планируют на кадровых процессах, рутинных операциях, административных расходах и маркетинге

Что именно спросили у компаний о сокращениях

Исследование охватило 637 представителей российских компаний. Вопросы были не о «планах по оптимизации» в общем виде, а о конкретных действиях: заменять ли сотрудников, увольняющихся по собственному желанию, ограничивать ли наем, перераспределять ли обязанности, какие статьи бюджета защищать.

Ограничение, о котором важно сказать сразу: выборка — компании, а не работники, разбивки по отраслям и профессиям в открытых данных нет. Поэтому ниже речь идет о функциях и процедурах, а не о списке «опасных» специальностей.

Три сценария сокращений, которые компании назвали

Самый распространенный ответ — не заменять уволившихся (38,5%). Штат при этом уменьшается без приказов и уведомлений: второй человек уходит, его задачи берут первый и третий.

Ограничить наем планируют 23,1% — это не сокращение, а заморозка: вакансии не закрываются, нагрузка остается. Официальные процедуры не исключают 19,3%. Еще 33,3% собираются перераспределять обязанности между подразделениями, а 28,3% — повышать производительность, не меняя численность.

Ответы не взаимоисключающие: одна и та же компания может одновременно заморозить наем, не заменять уволившихся и раскладывать освободившиеся задачи на команду.

Почему выбирают этот путь, а не официальное сокращение

Официальная процедура требует расходов: уведомления, предложения вакансий, выходные пособия, время. Основатель исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков в комментарии «Ъ FM» называет «тихий» вариант самым дешевым и бесконфликтным — по его словам, никто не хочет ссориться, а сокращение по правилам обходится дорого.

Второй мотив — автоматизация. Передать технологиям часть функций сотрудников рассчитывают 50,1% респондентов, автоматизировать или роботизировать производство и услуги — 46,2%. При этом инвестировать в это готовы не все: только 17,9% пойдут в проекты с быстрой окупаемостью, а 39,7% планируют сокращать расходы без дополнительных вложений. Из этих двух цифр следует ограничение: экономия на людях без автоматизации означает рост нагрузки на оставшихся.

Где компании экономят при сокращении

Разбивки по профессиям нет, поэтому перечислю направления, которые респонденты указали сами. Это не прогноз, а описание того, где компании планируют изменения.

Кадровые процессы. Автоматизацию здесь назвали 50,1% — больше, чем производство и услуги (46,2%). Документооборот, учет, типовые запросы сотрудников — та часть работы, которую проще передать системе.

Производственные и сервисные операции. 46,2% готовы автоматизировать или роботизировать повторяющиеся процессы.

Обязанности, которые можно передать. 33,3% собираются перераспределять функции между сотрудниками и подразделениями. Риск возникает там, где работу сотрудника можно передать коллегам без изменения результата.

Маркетинг. Его бюджеты готовы защищать лишь 12,7% — меньше, чем любую другую статью из списка. Для сравнения: оплату труда ключевых специалистов защищают 35,8%.

Административные расходы. 52,6% ужесточат лимиты на админ-нужды, 51,3% откажутся от подписок и сервисов, 49,9% будут искать других поставщиков, 41% пересмотрят условия действующих договоров. Под сокращение попадает обслуживание этих процессов, а не только сами расходы.

Какие бюджеты защищают

Компании называли статьи, которые не тронут. Оплата труда ключевых специалистов — 35,8%, автоматизация — 30,8%, охрана труда — 28,1%, новые продукты — 26,8%, обучение — 23,1%.

Еще 21,7% не смогли назвать ни одной защищенной статьи. Это не значит, что в этих компаниях сократят всех: цифра говорит лишь о том, что приоритеты не определены заранее.

Прямого вывода «эти профессии в безопасности» из ответов не следует: респонденты говорили о бюджетах, а не о конкретных должностях.

Признаки, по которым сценарий узнается

Сотрудник уволился, замену не ищут, его задачи «временно» распределены — без пересмотра сроков и процессов.

Вакансии не закрываются месяцами, при этом требования к текущей работе растут.

Режут поддерживающие расходы: подписки, сервисы, обучение, поездки, услуги внешних подрядчиков.

Обязанности переезжают между отделами, а не остаются внутри одной функции.

Сотруднику предлагают автоматизировать собственную рутину и называют это критерием эффективности.

Что делать сотруднику

Зафиксировать нагрузку. Если задачи ушедшего коллеги перешли к вам, их стоит описать письменно: перечень, сроки, что именно вы делаете. Это не конфликт, а документ для разговора о зоне ответственности.

Предложить автоматизацию своей рутины. 30,8% компаний защищают бюджеты на автоматизацию, но вкладываются там, где видят быстрый эффект (17,9% выбирают только быстроокупаемые проекты). Предложение убрать ручную работу переводит разговор из «кого сократить» в «что упростить».

Обсудить задачи и оплату. Перераспределение обязанностей без изменения условий договора законно, но рост объема работы — предмет переговоров, а не данность. Разговор лучше начинать с перечня задач, а не с эмоций.

Где граница с сокращением по ТК

«Тихое сокращение» и сокращение штата — разные процедуры. Официальная требует уведомления, предложений вакансий, сроков и выплат; порядок описан в разборах «Клерка»: как провести сокращение штата, сроки уведомления и выплаты.

Если работодатель не хочет соблюдать процедуру, он выбирает второй путь: не заменять уволившихся и перераспределять задачи. Сам по себе такой подход законен, пока не нарушаются условия трудового договора и нормы о рабочем времени.

Отдельный сюжет — ситуация «один за двоих»: нагрузка растет, процессы не меняются, и компания теряет сотрудников, которые вытягивали работу (разбор «Клерка»).

Риски, которые компании признают сами

Опасения респондентов: ухудшение качества товаров и услуг (34,5%), сопротивление сотрудников и подразделений (28,1%), потеря ценных специалистов (26,8%). При этом 14,1% компаний регулярно не проверяют, дала ли экономия результат.

Эксперт «Актион Финансы» Александра Кульчитская предупреждает: если обязанности ушедшего просто разложить на коллег не меняя процессы, нагрузка вырастет и качество упадет; экономия возникает там, где процессы перестроили или автоматизировали.

Еще 32% респондентов признают, что очевидные способы экономить исчерпаны. Дальше остаются автоматизация или официальное сокращение — но это уже логика, а не данные опроса.

Исследования сокращений

Что компании планируют на 2027 год; выборка — 637 представителей бизнеса.

Показатель Доля компаний «Тихие сокращения»: не заменять уволившихся 38,5% Прямое сокращение штата 19,3% Ограничить прием новых сотрудников 23,1% Перераспределить обязанности между подразделениями 33,3% Передать часть функций технологиям 50,1% Сокращать расходы без дополнительных инвестиций 39,7% Защищают оплату труда ключевых специалистов 35,8% Защищают бюджеты на маркетинг 12,7% Не проверяют, дала ли экономия результат 14,1%

Вопросы и ответы

Что такое «тихое сокращение»?

Сценарий, при котором компания не нанимает замену уволившимся по собственному желанию и постепенно уменьшает штат. Официального сокращения не объявляют, компенсации не выплачивают.

Сколько компаний выбрали такой путь на 2027 год?

38,5% из 637 участников исследования «Актион Финансы». Еще 19,3% не исключают официального сокращения, 23,1% ограничат наем.

Какие функции под угрозой в первую очередь?

Компании называют кадровые процессы (автоматизация — 50,1%), производственные операции (46,2%), перераспределение обязанностей (33,3%) и маркетинг: его бюджеты защищают лишь 12,7%.

Законно ли «тихое сокращение»?

Да, пока не нарушаются условия трудового договора и нормы о рабочем времени. Сокращение штата по ТК — отдельная процедура: уведомление, вакансии, сроки, выплаты.

Что делать сотруднику?

Описать фактическую нагрузку, предложить автоматизацию рутинных задач и обсудить пересмотр задач и оплаты до того, как перегрузка станет нормой.