5 стереотипов о предпринимательстве. Рассказывает наставник по бизнесу

Сфера бизнеса окутана огромным количеством мифов, слухов и домыслов. Они серьезно искажают реальную картину и фактически дискредитируют саму идею. Отчасти причина в том, что люди, которые серьезно заняты развитием своего дела, редко о нем рассказывают. На Западе давно стало нормой издавать книги о пути крупных компаний и их создателей. В нашей стране эта тенденция только набирает обороты. А пустующую нишу заполняют многочисленные консультанты и коучи, многие из которых, что называется, «пороху не нюхали» в предпринимательстве.

Наставник по бизнесу Лиана Давидян уверена, что зарубежный опыт далеко не во всем полезен отечественным бизнесменам. Именно поэтому важно разобраться в существующих стереотипах о предпринимательстве.

Стереотип первый. Каждый может стать предпринимателем

Гипотетически любой человек может попробовать себя в бизнесе. Это так же, как и с музыкой: большая часть людей обладает способностями в данной сфере. Некоторые из них — талантом. Многие из этого делают профессию. И лишь единицы становятся Моцартами, Рихтерами, Спиваковыми.

Так и в бизнесе: надо иметь к нему определенные способности — в частности, гибкость мышления, ориентацию на цель, быстроту реакции, инициирование. Для продуктивного предпринимательства также важны условия, среда, в которой развивается компания. Кроме того, необходимо определиться с масштабом: кому-то комфортно в рамках небольшого ателье с шоурумом, а кто-то способен строить сеть. И в этом случае важно не идти на поводу у стереотипов про рост, объем выручки, масштабирование. А четко определить свою зону, в которой наиболее ярко может раскрыться талант предпринимательства. Или же честно признаться, что в найме именно для вас больше преимуществ.

Стереотип второй. Предпринимательство означает свободу

Самое опасное заблуждение, которое не единожды играло злую шутку. Уходя из найма в предпринимательство, мы меняем один вид несвободы другим. Конечно, свой бизнес полностью освобождает от необходимости выполнять указания начальства, подчиняться графику, должностным инструкциям. Но это все заменяется обязанностью создавать приказы и поручения, распределять задачи, контролировать их выполнение и самое главное — нести полную, абсолютную ответственность за все, что происходит с вашим бизнесом.

Кроме того, открывается новый уровень несвободы, а именно — необходимость соблюдать законы и правила, регулирующие предпринимательскую деятельность. Чаще всего первое, с чем сталкивается начинающий бизнесмен, — это штраф за не вовремя поданные данные в налоговую. И хотя по сумме он небольшой, это ярко демонстрирует несостоятельность стереотипа о свободе.

Стереотип третий. Предпринимательство означает больше денег

В долгосрочной перспективе, при правильно налаженном и стабильно функционирующем бизнесе предпринимательство выигрывает в сравнении с работой по найму. Хотя есть наемные управляющие, заработок которых значительно выше, чем у некоторых бизнесменов. Многое зависит от квалификации профессионала и масштаба компании.

В краткосрочной же перспективе занятие предпринимательством скорее отнимает деньги, чем приносит их. Любой стартап требует первоначальных и текущих вложений. Даже если это онлайн-бизнес без производства, имеются затраты на рекламу, операционные расходы, программное обеспечение. То есть сначала расходуются заработанные или полученные иным способом деньги. Потом они в ходе предпринимательской деятельности возвращаются, и только после возврата инвестиций начинает поступать доход.

Довольно часто первоначальные расчеты оказываются завышено оптимистичными. Все мы неоднократно наблюдали, как открывались и закрывались бизнесы — достаточно просмотреть объявления о продаже б/у оборудования. А ведь практически за каждым из них — история неудачного бизнеса, когда желание организовать свое дело стоило его владельцу денег. Рассчитывая на большие заработки от предпринимательской деятельности, нужно запастись очень точными бизнес-расчетами и терпением.

Стереотип четвертый. Предпринимательство позволяет больше отдыхать

То, что не нужно согласовывать с начальством график отпусков — это факт. Но можно ли вообще уехать — большой вопрос. Особенно в первые годы после открытия собственного дела. Согласитесь, каждый из нас видел людей на пляже, которые постоянно говорят по телефону и решают какие-то бизнес-вопросы.

Да, являясь собственником, можно уехать отдыхать, не спрашивая ничьего разрешения. Но сможете ли вы без последствий полностью устраниться от бизнеса на это время? Увы, нередки случаи, когда владелец в первый же год после открытия компании укатил на месяц в отпуск, а потом полгода разгребал «авгиевы конюшни».

К сожалению, многие путают предпринимательство с ролью рантье — когда есть источник поступления денег, и он не требует большого внимания. Однако к тому, чтобы довольно долго спокойно отсутствовать и регулировать многие вопросы дистанционно, необходимо серьезно готовить и себя, и команду. И зачастую это происходит методом проб и ошибок.

Стереотип пятый. Предприниматель может не работать

Голубая мечта практически каждого из нас: меньше работать — больше получать. Человек, который открывает собственный бизнес, тоже этого хочет. Меньше усилий — больше дохода. Бытует заблуждение, что можно наладить дело и дальше жить где-то на райских островах, проверяя раз в день статистику.

Да, есть определенные виды бизнеса, которые могут быть успешны при дистанционном управлении. Но, во-первых, их не так много, во-вторых, кто поручится за достоверность статистики? Один очень крупный бизнесмен, переехавший из России несколько лет назад, с удивлением обнаружил, что лишился части собственности. Компании и недвижимость, которые регулярно приносили доход, вдруг оказались оформлены на неизвестных ему лиц. Причем давно. Средства продолжали поступать, хотя и в сокращенном размере, отчеты аккуратно направлялись. А тем временем управляющий распоряжался всем по своему усмотрению.

Даже если предприниматель не участвует непосредственно в оперативном управлении, за ним всегда остаются три функции: стратегия развития, контроль и обеспечение безопасности бизнеса. Поэтому вообще ничего не делать не получится. Просто задачи будут немного другими.

Важно знать, как работает бизнес изнутри, какие есть особенности в зависимости от направления деятельности и масштаба предприятия. И тогда вы сможете действовать, опираясь на реальный опыт, и избежать многих рисков.