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Лиана Давидян
Ведение бизнеса

Мифы и реальность в предпринимательстве. Изучаем опыт конкурентов

В мире бизнеса существует множество мифов и заблуждений, которые могут привести к неправильному пониманию ситуации на рынке и принятию неверных решений. Чаще всего речь идет об отношении к конкуренции. Насколько полезно соперничество в деловой сфере, и какую выгоду можно из него извлечь, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.
Мифы и реальность в предпринимательстве. Изучаем опыт конкурентов

В мире бизнеса существует множество мифов и заблуждений, которые могут привести к неправильному пониманию ситуации на рынке и принятию неверных решений. Чаще всего речь идет об отношении к конкуренции. О том, насколько полезно соперничество в деловой сфере, и какую выгоду можно из него извлечь, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

Конкуренция: препятствие или важный опыт? 

Некоторые предприниматели считают, что конкуренты — это враги, которых нужно уничтожать и вытеснять с рынка. Другие не видят ничего плохого в том, чтобы копировать их бизнес-приемы и идеи. А что же на самом деле? Конкуренция — это стимул для развития и движения вперед, но нужно уметь им пользоваться.

Обычно у конкурентов все выглядит идеально: успешные рекламные кампании, стильные образы, положительные отзывы, талантливый руководитель. Однако за красивой внешней картинкой могут скрываться различные проблемы и сложности, которые не всегда видны сразу. 

Именно поэтому важно изучать деятельность конкурентов, чтобы понять, что действительно работает, а что является лишь маскировкой. Качественно и критически переосмысленный опыт других компаний поможет избежать многих ошибок и найти правильный путь к цели. 

Миф 1. Копирование приемов конкурента полезно для компании

Существует две стратегии развития бизнеса: создавать свой тренд или идти вслед за лидером рынка, адаптируя под себя его наработки. И в этом случае важно, как именно копировать идеи конкурентов. Каждая компания уникальна, и то, что получилось у одной, может не подойти другой. Поэтому следует приспособить чужой опыт под свои особенности и характеристики. 

Стоит отметить, что повторение «находок» конкурентов без изменений можно считать плагиатом, который негативно отразится на вашей деловой репутации. Лучше всего вдохновляться идеями соперников, но при этом придумывать собственные оригинальные подходы. Например, если вы видите, что конкурент успешно применяет определенную маркетинговую стратегию, это не означает, что надо полностью скопировать ее. 

Возможно, вам потребуется внести коррективы в соответствии с особенностями вашего продукта или целевой аудитории. В истории есть немало случаев использования чужого опыта в неизменном виде, и часто это не приносило желаемых результатов.

Миф 2. Внешняя картинка успеха всегда обманчива

Опираясь только на явные признаки, невозможно построить устойчивую платформу для собственного развития, тем более для рывка. Из-за этого появилось заблуждение о том, что видимая сторона деятельности конкурентов не дает реального представления о ее успешности. 

На самом же деле, это не совсем так. Конечно, иногда компании могут приукрашивать свои достижения или скрывать некоторые аспекты бизнеса. Однако это не значит, что вся информация о них недостоверна. Многие организации действительно имеют эффективные стратегии развития, инновационные производственные процессы и передовые технологии. Изучая их опыт, можно получить ценные знания для собственного предприятия. 

При этом важно помнить, что каждый бизнес идет своим путем, отличным от всех прочих. Поэтому необходимо использовать полученные сведения с поправкой на свои потребности и возможности. Например, организация строит сеть и довольно агрессивно захватывает рынок, открывая каждые полгода новый филиал в своем регионе. Попытка повторить его показатели привела одну из компаний на грань разорения. Причина: не были учтены существенные условия, при которых конкурент смог так быстро развиваться, а именно доступ к дешевым и длинным инвестициям. Об этом, разумеется, не сообщалось в открытых источниках.

Миф 3. Чем больше конкурентов, тем сложнее выжить

Это утверждение далеко не всегда верно. Соперничество в бизнесе может привести к тому, что компании будут вынуждены искать новые формы привлечения клиентов, но оно также способствует развитию новых идей и технологий. 

Кроме того, конкуренция может помочь организации определить свои сильные и слабые стороны, сосредоточиться на том, что получается лучше всего. Более того, борьба за рынок может дать эффект синергии. Например, улица или квартал с множеством конкурирующих ресторанов становится центром притяжения и фактически экономит рекламный бюджет.

Миф 4. Низкие цены — залог успеха

Это распространенное заблуждение основано на предположении, что клиенты всегда выбирают самые дешевые товары или услуги. На самом деле, давно известно, что финансовая составляющая является лишь одним из условий, влияющих на выбор потребителя. Этот фактор важен для массовых типичных обезличенных товаров. Чем сложнее продукция, тем больше клиенты обращают внимание на качество, сервис, репутацию и другие детали. 

Зеркально с этим мифом существует мнение, что конкурентов можно победить, если снизить цены. Это является эффективным способом привлечения покупателей в краткосрочной перспективе. Но в дальнейшем более вероятны потеря прибыли, снижение рентабельности, ухудшение качества продуктов или услуг, ослабление конкурентных позиций. 

Миф 5. Новые товары привлекают больше клиентов

Достаточно позитивно выглядит утверждение, что бизнес-соперников можно легко обойти, если предложить людям что-то новое и уникальное. Между тем, эта убежденность нередко приводит к чрезмерным расходам на разработку товаров. Порой даже самые интересные предложения не всегда востребованы на рынке. Кроме того, их могут быстро скопировать конкуренты. Поэтому важно сосредоточиться на качестве, сервисе и других факторах, которые трудно повторить другим компаниям.

Миф 6. Конкуренция существует только между компаниями, работающими в одной отрасли 

Это не совсем так. Соперничать могут организации из разных сфер предпринимательства. Например, сейчас стоматологические клиники и строительные компании конкурируют с банковским сектором. Почему? Уникально высокие ставки по депозитам заморозили накопления, которые в другой экономической ситуации население тратит, инвестируя в здоровье или недвижимость.

Изучая опыт конкурентов, отслеживая их нововведения, нужно уметь отделять зерна от плевел, адаптировать удачные стратегии под свои задачи и иметь надежную защиту от копирования.

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В мире бизнеса существует множество мифов и заблуждений, которые могут привести к неправильному пониманию ситуации на рынке и принятию неверных решений. Чаще всего речь идет об отношении к конкуренции. Насколько полезно соперничество в деловой сфере, и какую выгоду можно из него извлечь, рассказывает Лиана Давидян — предприниматель, наставник по бизнесу.

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