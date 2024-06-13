Управленческий учет: важный инструмент в бизнесе или лишние заморочки?🧐

Знаю, что многие не ведут управленческий учёт в бизнесе, потому что обычно о нем думают так: «Он только для подсчета прибыли, а прибыль = остаток денег. Зачем вести, если итак всё понятно?!»

Но это далеко не все. Ключевая польза управленки в том, что она отражает эффективность ОТДЕЛЬНЫХ единиц бизнеса, т.е. юнит-экономика. Возьмем семейный бюджет👇

Жена зарабатывает меньше мужа и «прилично» тратится на красоту. Муж недоволен. Садимся считать индивидуальные доходы и расходы каждого — в итоге разница между заработком и личными расходами супруга меньше, чем у жены, из-за значительных трат на машину, обеды, спорт. Его эффективность в пополнении семейного бюджета ниже — с позиции бизнеса прокачивать направление «жена» выгоднее, чем направление «муж» 😁

То есть подход юнит-экономики показывает РЕАЛЬНУЮ картину вклада каждой единицы бизнеса в итоговую прибыль. А мы зачастую ориентируемся лишь на выручку и прокачиваем не самые выгодные направления в бизнесе!