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Айрат Хаматов
Управленческий учет

Управленческий учет: важный инструмент в бизнесе или лишние заморочки?🧐

Знаю, что многие не ведут управленческий учёт в бизнесе, потому что обычно о нем думают так: «Он только для подсчета прибыли, а прибыль = остаток денег. Зачем вести, если итак всё понятно?!»

Но это далеко не все. Ключевая польза управленки в том, что она отражает эффективность ОТДЕЛЬНЫХ единиц бизнеса, т.е. юнит-экономика. Возьмем семейный бюджет👇

Жена зарабатывает меньше мужа и «прилично» тратится на красоту. Муж недоволен. Садимся считать индивидуальные доходы и расходы каждого — в итоге разница между заработком и личными расходами супруга меньше, чем у жены, из-за значительных трат на машину, обеды, спорт. Его эффективность в пополнении семейного бюджета ниже — с позиции бизнеса прокачивать направление «жена» выгоднее, чем направление «муж» 😁

То есть подход юнит-экономики показывает РЕАЛЬНУЮ картину вклада каждой единицы бизнеса в итоговую прибыль. А мы зачастую ориентируемся лишь на выручку и прокачиваем не самые выгодные направления в бизнесе!

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Модернизация хозяйственного инвентаря

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Айрат Хаматов
Управленческий учет

Управленческий учет: важный инструмент в бизнесе или лишние заморочки?🧐

Знаю, что многие не ведут управленческий учёт в бизнесе, потому что обычно о нем думают так: «Он только для подсчета прибыли, а прибыль = остаток денег. Зачем вести, если итак всё понятно?!»

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Какие доходы будут облагаться только ставками 13% и 15% НДФЛ, НДС на УСН грозит в том числе упрощенцам на «доходах». Самозанятых опрашивает ФНС🤯«Ночной бухгалтер» № 1701

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Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году

При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.

Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году