Новая волна проверки серых зарплат

КАК ОНИ ВЫЯВЛЯЮТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ?



Прежде всего обращают внимание на те организации и ИП, в чьей деятельности наблюдаются следующие признаки серой зарплаты:



• зарплаты ниже региональных средних значений по виду деятельности;

• зарплаты ниже МРОТ или регионального минимума;

• в карточке расчетов с бюджетом числится задолженность по НДФЛ;

• НДФЛ снизился по сравнению с прошлым кварталом на 10 процентов и более.



ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЛЬШЕ?



А дальше налоговики отправляют «письмо счастья». В нем они обозначают перечень вопросов по которым считают, что вы занижаете зарплату, требуют добровольно доначислять её, сдать уточненку и доплатить НДФЛ и взносы.



Если вы никак не отреагируете на письмо, то вас пригласят на зарплатную комиссию. Потому лучше ответить на письмо инспекторов. В ответе нужно объяснить, почему вы считаете их подозрения необоснованными.

Расписывать нужно все подробно – указать по каким причинам у вас такие низкие зарплаты, почему некоторые сотрудники не на полной ставке и так далее. Отписка в стиле «кризис в стране» никого, конечно же, не устроит. Нужно привести оцифрованные доказательства вашей ПОРЯДОЧНОСТИ. А ещё лучше приложить копии внутренних документов, по которым начисляются зарплаты — Положение о премировании, Положение об оплате труда, Приказы о премировании и т.п.



Только так можно убедить инспекторов в вашей добросовестности, избежать комиссии и возможной проверки.