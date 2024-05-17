Чтобы не кинули

Новость: «В Уфе во время тренинга за долги задержан финансовый коуч». Занятно, не так ли. Вы бы пошли на тренинг по финансам к тому, у кого просроченные долги и ведется исполнительное производство? Думаю, нет… если бы конечно ЗНАЛИ про долги.

У меня есть одно правило на этот счет: «Если я даю аванс, то я «знакомлюсь» с тем, кому его даю».



Если вы работаете в компании, где есть юристы и бухгалтера, то они знают, что такое «должная осмотрительность» и как проверить контрагента перед заключением сделки. Часто это достаточно трудоемкие процедуры. И я не об этом.



Я о нескольких простых правилах, которые позволяют мне не платить авансы тем, кто может «не оправдать ожиданий», «плохо сделать работу» или попросту «пропасть».



1. Если вы заключаете договор с ООО или ИП, то проверьте, прежде всего, ЕСТЬ ли вообще такое ООО или ИП.

На что можно нарваться:

ООО-шка ликвидирована;

Директор совсем другой человек;

В печати и реквизитах «НЕЧАЯННО» не достает двух цифр в ИНН и так далее. Как проверить: сайт www.nalog.ru, раздел «Риски бизнеса».

2. Проверьте наличие долгов, взысканием которых уже занимаются судебные приставы: сайт http://fssprus.ru, чтобы выбрать юридическое лицо, нажмите «расширенный поиск».



3. Проверка наличия судебных дел. Сайты арбитражных и районных судов.



Теперь вы немного знаете о том, кому хотите дать аванс.



Вот свежий пример из личного опыта 👇🏼

Товарищ внес аванс за дом 1 млн.руб., потом передумал покупать и расторг договор. Аванс ему обещали отдать через 2 недели. Прошел месяц, а его динамят, деньги не отдают, хотя Застройщик достаточно известный.

Поковырялись мы в интернете и обнаружили несколько арбитражных дел, по которым у этого Застройщика администрация требует много денег. Причем суд не свежий, первую инстанцию Застройщик уже проиграл.

Забегая вперед, скажу, что товарищу моему деньги вернули, но вот вопрос – дал бы он такой аванс, зная, что у этого Застройщика по судам требуют вернуть десятки миллионов?