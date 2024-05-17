Что такое сложный процент?

Недавно один мой друг был свидетелем того, как я снимал деньги из одного банка, ехал и клал их в другой банк, чтобы через последний купить облигации.



Он спросил меня — «сколько ты на этом зарабатываешь?».



«В среднем 15%-17% годовых» — ответил я.



«Не много» — подытожил он.



Тогда я не обратил внимание на его слова. Но потом призадумался. А знает ли он «магию» сложного процента? Что такое 15% годовых для него? Возможно он размышляет так: «вложив 1 млн.руб. можно получить через год дополнительно 150 тысяч рублей. Если разделить на 12, то выходит, что в месяц я зарабатываю 12,5 тысяч рублей».



А я размышляю немного иначе. Я знаю, что если капитализировать проценты, то первоначальная сумма вклада удвоится за 4,8 года. То есть через 4 года и 10 месяцев я получу 2 миллиона рублей.



Как я это посчитал? С помощью «ПРАВИЛА 72-ух»: чтобы определить через сколько лет удвоится ваша инвестиция, разделите число 72 на ставку доходности. В моем случае делим 72 на 15 и получаем 4,8 года.



Важным условием работы «ПРАВИЛА 72-ух» является капитализация процентов – то есть вы их не снимаете, а дальше реинвестируете.



А вы знали про это правило?