Как удержать сильных сотрудников в своей компании и не дать «утечь» кадрам

Текучка сейчас = результат неправильных действий, как минимум, в 2 последних месяца работы. Эта статья о том, как избежать этой проблемы.

Текучесть кадров — это скорость, с которой сотрудники покидают компанию. Такое явление может быть естественным, когда часть сотрудников выходит на пенсию. Также возможна текучесть кадров в связи с адаптацией новых сотрудников. При найме новых специалистов нужно учитывать, что не все из них «приживутся», и кто-то уйдет сразу, как только поймет, что такая работа ему не подходит.

В это статье мы поговорим о текучести кадров, которая не вызвана естественными причинами. Речь пойдет о сотрудниках, которые работают в компании уже долгое время, но по каким-то причинам решили уволиться.

Как понять, что текучесть кадров превышает норму?

Для расчета этого показателя используется формула:

По этой формуле вы получите коэффициент текучести кадров в процентах.

Нужно понимать, что в норме этот показатель 3-6%.

Для неквалифированного персонала норма коэффициента текучести может быть повышенной – 30-50%.

Если мы рассматриваем ситуацию, когда КТ 10+% среди высококвалифицированного персонала, то стоит найти причины текучести кадров и постараться их исправить.

Причины текучки кадров и решения

1. Неудовлетворенность зарплатой и штрафы

Сотрудники приходят на новое рабочее место со своими зарплатными ожиданиями. Этот момент обговаривается еще на этапе собеседования. Но часто работодатели вводят штрафы и задерживают ежемесячные выплаты. В таком случае мотивация сотрудников снижается.

Решение: Согласуйте с сотрудником размер и день выплаты. Это поможет сотруднику распределить бюджет и внесет ясность в работу.

2. Отсутствие понятной мотивации и возможностей карьерного роста

Часто сотрудники покидают компанию, потому что им не ясны их перспективы развития. Речь идет о создании понятной системы мотивации, связанной с конечным результатом, который сотрудник дает компании. Также важно предоставить индивидуальный план развития каждому сотруднику, в котором он может видеть свой интерес в достижении результатов внутри компании.

Решение: Создайте для каждого сотрудника дорожную карту его роста и утвердите прозрачную систему мотивации еще на этапе собеседования. Это поможет создать ясность и понимание у сотрудников относительно их карьерного пути и индивидуальных мотиваций.

3. Несоответствие оргструктуры целям компании

Оргструктура играет важную роль в успехе бизнеса. Она должна быть адаптирована под поставленные цели компании. Несоответствие или отсутствие оргструктуры может привести к хаосу и проблемам, как у предпринимателя, так и у его сотрудников.

Решение: Создайте оргструктуру, опишите должности, их цели и основные обязанности внутри компании. Это позволит создать ясность внутри команды и разделить задачи эффективно.

Каждая компания имеет свои особенности и требует индивидуального подхода для успешного удержания сотрудников. Важно постоянно анализировать ситуацию, консультироваться со специалистами и стремиться к совершенствованию HR-практик внутри компании.