Субсидиарная ответственность бухгалтера

Субсидиарная ответственность – вид гражданско-правовой ответственности, применяющейся к дополнительному должнику за неисполненные обязательства первоначального должника в силу самостоятельных неправомерных действий (бездействия), если именно такое поведение послужило основанием невозможности исполнения обязательств основным должником.
Обобщая динамику развития института субсидиарной ответственности, такой вид ответственности ранее применялся судами к лицам, формально отвечающим за банкротство компании, как правило, руководителям организации (в том числе бывшим). С изменениями банкротного законодательства в 2016-2017 годах ситуация изменилась: представление о контролирующих должника лицах существенно расширилось. Так, стало возможным привлечение к субсидиарной ответственности сотрудников компании, в том числе бухгалтера.
Значительные изменения произошли в 2017 году, представление о контролирующих должника лицах существенно расширилось, были конкретизированы факторы признания контроля над действиями должника. Законодатель дал возможность более широкого толкования института субсидиарной ответственности, что выразилось и во введенной в Закон о банкротстве Главы III.2., в наименовании которой значится «Ответственность руководителей должника и иных лиц».
Подводя итоги, 2017 год завершился принятием трех знаковых для банкротства нормативных (и ненормативных) актов:
1. Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»;
3. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ».
Произошедшие изменения затронули и статус бухгалтеров, чьи действия стали признаваться в качестве детерминантов последующей несостоятельности компании.
Так, статьей 61.10 Закона о банкротстве установлено, что возможность определять действия должника может достигаться в силу должностного положения (в частности замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника).
После принятия в 2017 году изменений в Закон о банкротстве, ФНС России не замедлила опубликовать письмо от 16.08.2017 с разъяснениями для уполномоченных органов, в котором отразила следующее:
в случае применения презумпции доведения должника до банкротства вследствие непередачи арбитражному управляющему документов относительно финансово-хозяйственной деятельности должника, к ответственности привлекается не только директор, как лицо, которое должно организовать ведение бухгалтерского учета и хранения документов, как это было ранее, но и лица, которые обязаны этот учет и хранение вести непосредственно (то есть это бухгалтеры и/или юрисконсульты и/или иные лица в части своей компетенции, что, однако не освобождает от доказывания их статуса как КДЛ);
сокрытие юридическим лицом или раскрытие недостоверной информации о себе, своем местонахождении, размере уставного капитала, стоимости чистых активов, о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности, о наличии лицензий, о залоге имущества, о лизинге и т.п., лишает контрагентов такого должника возможности получения информации, подлежащей публичному раскрытию, вводит их в заблуждение;
в случае представления недостоверных сведений (непредставления сведений, наличие которых в общедоступных реестрах предусмотрено законом), предоставившая их сторона должна возместить убытки, а в случае банкротства руководитель должника и лица, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по раскрытию информации (как должностные лица, так и лица, действующие по доверенности), должны нести субсидиарную ответственность.
Однако Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21.12.2017 № 53 немного снизил нарастающий у кредиторов ажиотаж относительно возможности бесконтрольного наделения лиц статусом КДЛ, указав, что лицо не может быть признано контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника (подпункты 1–3 пункта 2 статьи 6110 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их положения (пункт 3 Постановления).
Основаниями для субсидиарной ответственности бухгалтеров, как правило, выступает искажение данных бухгалтерской отчетности, в редких случаях – визирование спорных документов и непередача документов.
Важно отметить, что привлечение к субсидиарной ответственности наступает лишь при совокупности условий: вина бухгалтера и причинно-следственная связь между виновным деянием и невозможностью погашения должником требований кредиторов.
Искажение данных бухгалтерской отчетности
В развитие судебной практики одним из первых стало дело о банкротстве ООО «Спринклер», в рамках которого установлено:
включение в налоговые и бухгалтерские регистры заведомо недостоверной информации;
составление недостоверной отчетности и её подписание;
сокрытие от участников общества информации о фактах предоставления заведомо ложных сведений.
Суд пришел к выводу, что поведение главного бухгалтера привело к доначислению организации существенной недоимки и явилось причиной банкротства.
Как итог, главный бухгалтер совместно с генеральным директором были привлечены к субсидиарной ответственности, сумма ущерба составила более 97 млн рублей (определение Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2018 по делу № А40-161770/2014, оставленное без изменения вышестоящими инстанциями).
В другом деле в 2024 году по аналогичным основаниям главный бухгалтер привлечен к субсидиарной ответственности по долгам общества (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.09.2024 № Ф05-5107/2019 по делу № А40-164343/2017).
В деле о банкротстве ООО «Калачинскиймолзавод» главный бухгалтер привлечена к субсидиарной ответственности за составление фиктивной первичной документации с контрагентами, что привело к ущербу в размере 9,4 млн.рублей. В рамках спора также установлено, что она подписывала акты сверок и справки, подтверждающие отсутствие долга, что, по мнению суда, было частью бизнес-модели, созданной с участием другого лица, привлеченного к субсидиарной ответственности.
Непередача документов бухгалтерской отчетности
В пункте 21 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 разъяснено, что если лица, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), также признаны контролирующими, то предполагается, что их совместные с руководителем должника действия стали необходимой причиной объективного банкротства при доказанности существенно затруднивших проведение процедур банкротства фактов непередачи, сокрытия, утраты или искажения документации. По смыслу подпунктов 2 и 4 пункта 2, пунктов 4 и 6 статьи 61.11 Закона о банкротстве лица, не признанные контролирующими должника, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), несут солидарно с бывшим руководителем субсидиарную ответственность за доведение до банкротства как соучастники, если будет доказано, что они по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершили действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений.
В рамках дела № А41-26274/2019 основанием для привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности послужил доказанный факт непередачи документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности, новому председателю СНТ (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.04.2022 № Ф05-32134/2021 (в передаче дела в судебную коллегию определением Верховного суда РФ было отказано).
В свою очередь вновь избранный председатель от ответственности был освобожден, так как передал конкурсному управляющему всю, имеющуюся у него, документацию.
Визирование спорных договоров с контрагентами
По делу № А40-242071/2015 о банкротстве Банка «Еврокредит» основанием для привлечения контролирующего должника лица, являющегося членом правления и главным бухгалтером должника, послужило визирование кредитных договоров в качестве главного бухгалтера, тем самым выдавая распоряжение на выдачу денежных средств лицам, заведомо не способным погасить ссудную задолженность (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.01.2021 № Ф05-14560/2017).
Согласно постановлению суда, ответчик, являясь членом правления и главным бухгалтером, отвечал за организацию бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной, достоверной и объективной бухгалтерской отчетности, осуществлял контроль за движением имущества и выполнением обязательств, за формированием учетной политики банка.
Субсидиарная ответственность составила 1 669 545 149,77 рублей и взыскана солидарно с главного бухгалтера и председателя правления банка.
Вывод
Отмечая тенденции судебной практики, можно выделить варианты минимизации рисков при реализации бухгалтером своих полномочий:
не смешивать должности (не входить в состав совета директоров и коллегиальных исполнительных органов);
согласовывать спорные операции под письменное распоряжение руководителя;
сообщать менеджменту организации об ухудшении финансового состоянии в письменном виде;
не участвовать в создании заведомо фиктивного или спорного документооборота;
уведомлять руководство о спорном финансовом статусе контрагентов при взаимодействии с ними.
Несмотря на расширительное толкование круга лица, привлекаемых к субсидиарной ответственности, привлечение бухгалтеров является редкостью и в большинстве случаев обусловлено серьезными нарушениями требований к бухгалтерскому учету, совмещением различных должностей в организации, а также наличием аффилированности с участниками или руководителями общества, влекущими установление большего фактического контроля над финансово-хозяйственной деятельностью должника и личную заинтересованность при совершении заведомо убыточных для должника действий.
Ввиду высокой степени значимости возложенных на бухгалтера функций, существующая правоприменительная практика предъявляет повышенные требования к стандартам добросовестного поведения.
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