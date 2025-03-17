Субсидиарная ответственность бухгалтера

Субсидиарная ответственность – вид гражданско-правовой ответственности, применяющейся к дополнительному должнику за неисполненные обязательства первоначального должника в силу самостоятельных неправомерных действий (бездействия), если именно такое поведение послужило основанием невозможности исполнения обязательств основным должником.

Обобщая динамику развития института субсидиарной ответственности, такой вид ответственности ранее применялся судами к лицам, формально отвечающим за банкротство компании, как правило, руководителям организации (в том числе бывшим). С изменениями банкротного законодательства в 2016-2017 годах ситуация изменилась: представление о контролирующих должника лицах существенно расширилось. Так, стало возможным привлечение к субсидиарной ответственности сотрудников компании, в том числе бухгалтера.

Значительные изменения произошли в 2017 году, представление о контролирующих должника лицах существенно расширилось, были конкретизированы факторы признания контроля над действиями должника. Законодатель дал возможность более широкого толкования института субсидиарной ответственности, что выразилось и во введенной в Закон о банкротстве Главы III.2., в наименовании которой значится «Ответственность руководителей должника и иных лиц».

Подводя итоги, 2017 год завершился принятием трех знаковых для банкротства нормативных (и ненормативных) актов:

1. Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»;

3. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ».

Произошедшие изменения затронули и статус бухгалтеров, чьи действия стали признаваться в качестве детерминантов последующей несостоятельности компании.

Так, статьей 61.10 Закона о банкротстве установлено, что возможность определять действия должника может достигаться в силу должностного положения (в частности замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника).

После принятия в 2017 году изменений в Закон о банкротстве, ФНС России не замедлила опубликовать письмо от 16.08.2017 с разъяснениями для уполномоченных органов, в котором отразила следующее:

в случае применения презумпции доведения должника до банкротства вследствие непередачи арбитражному управляющему документов относительно финансово-хозяйственной деятельности должника, к ответственности привлекается не только директор, как лицо, которое должно организовать ведение бухгалтерского учета и хранения документов, как это было ранее, но и лица, которые обязаны этот учет и хранение вести непосредственно (то есть это бухгалтеры и/или юрисконсульты и/или иные лица в части своей компетенции, что, однако не освобождает от доказывания их статуса как КДЛ);

сокрытие юридическим лицом или раскрытие недостоверной информации о себе, своем местонахождении, размере уставного капитала, стоимости чистых активов, о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности, о наличии лицензий, о залоге имущества, о лизинге и т.п., лишает контрагентов такого должника возможности получения информации, подлежащей публичному раскрытию, вводит их в заблуждение;

в случае представления недостоверных сведений (непредставления сведений, наличие которых в общедоступных реестрах предусмотрено законом), предоставившая их сторона должна возместить убытки, а в случае банкротства руководитель должника и лица, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по раскрытию информации (как должностные лица, так и лица, действующие по доверенности), должны нести субсидиарную ответственность.

Однако Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21.12.2017 № 53 немного снизил нарастающий у кредиторов ажиотаж относительно возможности бесконтрольного наделения лиц статусом КДЛ, указав, что лицо не может быть признано контролирующим должника только на том основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника (подпункты 1–3 пункта 2 статьи 6110 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их положения (пункт 3 Постановления).

Основаниями для субсидиарной ответственности бухгалтеров, как правило, выступает искажение данных бухгалтерской отчетности, в редких случаях – визирование спорных документов и непередача документов.

Важно отметить, что привлечение к субсидиарной ответственности наступает лишь при совокупности условий: вина бухгалтера и причинно-следственная связь между виновным деянием и невозможностью погашения должником требований кредиторов.