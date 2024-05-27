Как рост трафика в 2,5 раза в 2020 году доказал эффективность белого SEO: В прошлое

Проект, о котором пойдет речь, представлял собой интернет-магазин, специализирующийся на продаже лекарственных трав и растительных препаратов.

1. Анализ текущей ситуации

Прежде чем приступить к оптимизации, мы провели тщательный анализ текущего состояния сайта, используя различные инструменты веб-аналитики. Результаты анализа выявили ряд серьезных недостатков, требующих безотлагательного устранения.

Во-первых, как уже упоминалось, структура сайта была далека от идеальной. Многие важные разделы и страницы были "спрятаны" на нижних уровнях вложенности, что затрудняло их индексацию поисковыми системами и снижало шансы на попадание в топ выдачи.

Во-вторых, юзабилити сайта оставляла желать лучшего. Навигация была неудобной и запутанной, многие важные элементы были "спрятаны" от пользователей, что увеличивало отказы и время, проведенное на сайте.

В-третьих, контент на сайте был недостаточно оптимизирован под поисковые запросы целевой аудитории. Многие страницы содержали слишком мало информации, релевантной основным поисковым фразам, или же информация была изложена неструктурированно и сложно для восприятия.

Наконец, технические проблемы, такие как дубли страниц, ошибки в HTML-коде и отсутствие должной микроразметки, также негативно влияли на индексацию и ранжирование сайта в поисковых системах.

Результаты анализа послужили отправной точкой для дальнейшей оптимизации сайта. Мы разработали комплексный план действий, направленный на устранение выявленных недостатков и повышение релевантности сайта для поисковых систем и пользователей.

2. Этапы оптимизации

2.1. Переработка шапки сайта

Одним из первых шагов в нашем плане была переработка шапки сайта, которая играет ключевую роль в формировании первого впечатления у посетителей и обеспечении удобной навигации. Мы внесли следующие изменения:

1. Вынесли основную информацию о компании, доставке, оплате, отзывах и гарантиях в шапку сайта. Это позволило сразу проинформировать посетителей о ключевых преимуществах интернет-магазина и повысить доверие к бренду.

2. Добавили модуль определения городов, благодаря чему пользователи могли сразу увидеть, работает ли магазин в их регионе, и получить соответствующие условия доставки и оплаты.

3. Разместили кнопку "Отправить сообщение" в шапке, дав возможность легко связаться с магазином прямо с главной страницы.

4. Оптимизировали меню по болезням, улучшив его структуру и сделав более понятным для посетителей, которые ищут средства для определенных заболеваний.

Эти изменения сделали шапку сайта более информативной, функциональной и привлекательной для пользователей, а также облегчили навигацию по ключевым разделам и услугам интернет-магазина.

2.2. Вывод активных элементов

Следующим шагом стало добавление на страницы сайта различных активных элементов, призванных повысить вовлеченность пользователей и улучшить юзабилити. Среди них:

1. Вывод подкатегорий второго уровня в виде плитки тегов. Это позволило пользователям быстро находить нужные товары и категории, не "утопая" в длинных списках.

2. Добавление дополнительного оглавления с полезной информацией, такой как статьи, советы и рекомендации по использованию лекарственных трав.

3. Внедрение системы меток, которые работают как теги или категории, облегчая поиск и фильтрацию товаров по различным критериям.

4. Добавление сортировки товаров по алфавиту, что упростило навигацию для пользователей, которые точно знают, что они ищут.

Эти элементы не только улучшили юзабилити сайта, но и повысили его релевантность для поисковых систем, поскольку теперь страницы содержали больше структурированной и полезной информации, связанной с основными поисковыми запросами в тематике лекарственных трав.

2.3. Реализация модуля меток

Одним из ключевых нововведений стала реализация модуля меток на сайте. Метки представляли собой своего рода теги или категории, которые можно было присваивать товарам и страницам, облегчая их поиск и фильтрацию для пользователей.

Подробно процесс создания плитки тегов с использованием меток описан в моей статье "Пошаговая инструкция по созданию плитки тегов на Битрикс". Вкратце, основные этапы были следующими:

1. Настройка модуля "Информационные блоки" в Битрикс для создания нового типа инфоблока "Метки".

2. Добавление нового свойства "Метки" к необходимым инфоблокам (например, "Товары", "Статьи" и т.д.).

3. Разработка компонента для вывода плитки тегов с использованием API Битрикс.

4. Интеграция компонента на страницы сайта и настройка его отображения.

Благодаря этому модулю, посетители сайта могли быстро находить нужные товары, статьи и разделы, просто кликая на соответствующие метки. Это значительно упростило навигацию и поиск, особенно для пользователей, которые не знали точных названий или категорий товаров.

С точки зрения SEO, метки также сыграли положительную роль, поскольку они представляли собой дополнительные семантические ссылки, которые могли индексироваться поисковыми системами и повышать релевантность страниц сайта для соответствующих поисковых запросов.

2.4. Модуль дополнения листинга

Еще одним важным шагом стала разработка специального модуля, который позволял дополнять листинг товаров до полного, даже если в категории было меньше товаров, чем необходимо для заполнения всего блока.

Этот модуль работал следующим образом: если в категории было недостаточно товаров для заполнения листинга, система автоматически добавляла в него товары из смежных или родственных категорий, основываясь на определенных правилах и настройках.

Визуально блок выглядел как обычный листинг товаров, но при этом был всегда полностью заполнен, что создавало более привлекательный и завершенный вид страницы.

С точки зрения SEO, этот модуль также имел преимущества. Полностью заполненные листинги товаров выглядели более релевантными и информативными для поисковых систем, что могло положительно влиять на ранжирование страниц в выдаче.

2.5. Проработка структуры категорий

Одной из самых важных задач в рамках оптимизации сайта была проработка структуры категорий товаров. Правильная структура играет ключевую роль в обеспечении удобной навигации для пользователей, а также способствует лучшей индексации страниц поисковыми системами.

На первом этапе мы провели тщательный анализ существующей структуры категорий, изучив ее с точки зрения логичности, удобства для пользователей и соответствия основным поисковым запросам в тематике лекарственных трав.

На основе этого анализа мы разработали новую, оптимизированную структуру, в которой категории были упорядочены по принципу "от общего к частному". Основные, наиболее широкие категории находились на верхнем уровне, а более узкие и специфические подкатегории – на нижних уровнях.

Например, на верхнем уровне могла быть категория "Травы для сердца и сосудов", а ниже – подкатегории "Гипертония", "Атеросклероз", "Варикоз" и т.д.

Такая структура обеспечивала логичную и интуитивно понятную навигацию для пользователей, а также позволяла четко распределить семантическое ядро запросов по соответствующим страницам и категориям.

На первом этапе мы внедрили новую структуру для двух основных категорий товаров, отслеживая ее влияние на трафик и поведенческие факторы. После успешного тестирования мы планировали распространить эту структуру и на остальные разделы сайта.

2.6. Доработки по чек-листу

Помимо крупных изменений, описанных выше, мы также провели ряд дополнительных доработок на основе специального чек-листа по оптимизации сайта. Среди них:

1. Добавление времени работы магазина по дням в подвал сайта для удобства пользователей.

2. Регистрация сайта в популярном справочнике 2ГИС для повышения видимости в локальной выдаче.

3. Исправление ошибок в HTML-коде и обеспечение соответствия сайта стандартам валидности.

4. Добавление микроразметки данных о компании (адрес, город, индекс, телефон, email) для лучшей индексации в поисковых системах.

5. Создание структурированной карты сайта (sitemap.xml) и HTML-версии карты для облегчения индексации страниц роботами.

6. Удаление дублей страниц, которые могли негативно влиять на ранжирование в выдаче.

7. Добавление рейтинга для товаров, что повышало доверие к магазину и его позиции в выдаче.

8. Указание региона работы магазина в подвале сайта для лучшего таргетинга на локальную аудиторию.

9. Создание страницы с часто задаваемыми вопросами (FAQ) для улучшения пользовательского опыта.

10. Добавление в карточку товара блоков "С этим товаром покупают" и "Недавно просмотренные товары" для увеличения среднего чека.

11. Создание страницы "Вакансии" для повышения авторитетности бренда работодателя.

12. Добавление микроразметки для карточек товаров, что улучшило их отображение в результатах поиска.

Эти доработки, хоть и казались небольшими по отдельности, но в совокупности оказали значительное положительное влияние на юзабилити, видимость в поисковых системах и коммерческие показатели сайта.

3. Результаты оптимизации

Как видно из графика, трафик на сайт демонстрировал стабильный рост с момента начала оптимизации в январе 2020 года. Пик посещаемости пришелся на апрель, что вполне логично, учитывая сезонность тематики лекарственных трав. Тем не менее, даже после окончания пикового сезона трафик сохранялся на высоком уровне, значительно превышая показатели начала года.

График видимости сайта по данным Мегаиндекс также показывает впечатляющую положительную динамику. Количество запросов, по которым сайт входил в ТОП-10 выдачи, росло с каждым месяцем, достигнув пика к концу года.

Данные из сервиса Вебмастер подтверждают тенденцию роста видимости сайта в поисковой системе Яндекс. Показатели видимости значительно увеличились по сравнению с началом года, что свидетельствует об успешной оптимизации страниц под релевантные поисковые запросы.

Важно отметить, что на момент завершения проекта в конце 2020 года структура сайта была проработана только на 20% с использованием трафикового метода. Это означает, что основная работа по оптимизации структуры и внутренней перелинковки была еще впереди, что открывало дополнительные возможности для дальнейшего роста трафика и видимости в поисковых системах.

4. Выводы и рекомендации

Кейс по SEO-продвижению интернет-магазина лекарственных трав в 2020 году продемонстрировал эффективность комплексного подхода к оптимизации сайта. Благодаря тщательному анализу исходной ситуации, грамотному планированию и последовательной реализации мероприятий, нам удалось добиться впечатляющих результатов – увеличения трафика в 2,5 раза и значительного роста видимости в поисковых системах.

Ключевыми факторами успеха стали:

1. Переработка структуры и навигации сайта для улучшения юзабилити и индексации страниц.

2. Внедрение дополнительных активных элементов (плитка тегов, оглавление, метки, сортировка и т.д.) для повышения вовлеченности пользователей и релевантности контента.

3. Реализация модуля меток, который упростил навигацию и обеспечил дополнительные семантические ссылки для поисковых систем.

4. Разработка модуля дополнения листинга товаров для создания более привлекательных и информативных страниц категорий.

5. Проработка структуры основных категорий в соответствии с принципами логичности и релевантности запросам.

6. Комплексная техническая оптимизация сайта (валидность кода, микроразметка, карты сайта и т.д.).

Этот кейс наглядно демонстрирует, что инвестиции в качественную SEO-оптимизацию оправдывают себя, принося ощутимый рост трафика и охватов целевой аудитории. Однако важно понимать, что для достижения максимальных результатов необходим комплексный подход, затрагивающий разные аспекты сайта – от структуры и юзабилити до технических деталей и контента.

Для других проектов в тематике интернет-торговли или смежных областях мы рекомендуем следующее:

1. Провести тщательный аудит существующего сайта для выявления "узких мест" и областей для оптимизации.

2. Разработать детальный план действий, учитывающий специфику проекта и основные цели продвижения.

3. Уделить особое внимание оптимизации структуры и навигации сайта, поскольку это критически важно для успешной индексации и ранжирования.

4. Внедрять дополнительные интерактивные элементы для повышения вовлеченности пользователей и релевантности контента.

5. Следить за соблюдением технических требований поисковых систем (валидность, микроразметка, карты сайта и т.д.).

6. Регулярно анализировать результаты и вносить необходимые коррективы в стратегию продвижения.

Помните, что успешное SEO-продвижение – это непрерывный процесс постоянной оптимизации и совершенствования сайта. Следуя проверенным методикам и адаптируя их под специфику своего проекта, вы сможете добиться устойчивого роста трафика и укрепить позиции своего бизнеса в онлайн-среде.