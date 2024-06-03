Налоги вырастут, ипотечники смогут сами продавать квартиры, реестр алиментщиков, изменения в закон о банкротстве

Пятиступенчатый НДФЛ и повышение налогов для бизнеса.

Ипотечникам разрешили самостоятельно продавать заложенное имущество.

В закон о банкротстве внесли изменения, а Верховный Суд потребовал платить пошлины.

Должников по алиментам включат в публичный реестр.

Отставка судей за незаконный приговор несовершеннолетнему.

СДЭК пострадала от хакеров.

Пятиступенчатый НДФЛ и повышение налогов для бизнеса

Минфин хочет ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.

Как принималось решение о повышении налогов

Сейчас действуют две ставки НДФЛ: 13% для доходов до 5 млн. рублей в год и 15% для доходов, превышающих эту сумму.

Минфин предлагает ввести 5 ступеней прогрессивной шкалы:

13% — для дохода до 2,4 млн. в год;

15% — от 2,4 до 5 млн. в год;

18% — от 5 до 20 млн в год;

20% — от 20 до 50 млн в год;

22% — больше 50 млн в год.

Повышенные ставки будут действовать не на всю сумму дохода, а на размер, превышающий установленный порог.

Поправки еще не рассмотрены Госдумой. Вступление в силу ожидается с 2025 года.

Учитывая, что 2,4 — 5 млн. рублей в год это 200 — 416,6 тыс. в месяц, повышение ставки затронет не так уж мало налогоплательщиков.

Повышение налога с 13% до 15%, то есть на 2% от суммы дохода, ведет к росту налога на 15,38% от суммы налога.

(15-13)/13*100% = 15,38%.

Также предлагается ввести аналог кэшбека по налогам для семей с двумя и более детьми и с доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума. Такие семьи смогут возвратить 7% налога, что снизит ставку до 6%.

Продавцы недвижимости по-прежнему будут применять налоговый вычет и платить налог с разницы между суммой продажи и покупки недвижимости. А при владении недвижимостью более 5 лет освобождаются от уплаты налогов.

Налоги для бизнеса

Налог на прибыль юридических лиц увеличится с 20% до 25%.

Размеры налогов по УСН не изменятся. Но компании с оборотом от 60 млн. рублей обяжут платить НДС. А лимит доходов для применения УСН повысят до 450 млн. рублей.

Для отдельных отраслей повысят НДПИ.

Ипотечникам разрешили самостоятельно продавать заложенное имущество

Госдума приняла закон, по которому залогодатели смогут самостоятельно продавать заложенное имущество.

Сейчас собственник заложенного имущества может продать его только с согласия банка. Как правило, банки дают согласие на продажу, поскольку это намного быстрее, чем обращение взыскания через суд и продажа с торгов. Но окончательное решение остается на усмотрение банка.

Как будет по новому закону.

Залогодатель направляет залогодержателю заявление о самостоятельной продаже имущества. Залогодержатель в течение 10 дней обязан направить уведомление о согласии, в котором указывается сумма требований залогодержателя и минимальная цена продажи не меньше, чем сумма долга.

Отказ в самостоятельной реализации возможен только в случаях если:

до даты получения заявления залогодержатель подал иск об обращении взыскания на имущество;

в отношении залогодателя началась процедура банкротства;

имущество в залоге у нескольких залогодержателей;

залогодатель уже получил согласие на самостоятельную реализацию, но отказался от нее или не реализовал имущество в установленный срок.

Срок самостоятельной реализации имущества составляет 4 месяца с момента получения залогодателем уведомления о согласии и может быть продлен.

С даты получения залогодержателем заявления залогодателя о самостоятельной реализации и до окончания 4 месячного срока, залогодержатель не вправе обращать взыскание на предмет залога.

Законопроект принят Госдумой в третьем чтении. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать Президент. После прохождения всех этапов закон будет опубликован и вступит в силу через 90 дней.

В закон о банкротстве внесли изменения, а Верховный суд потребовал платить пошлины

С 29 мая вступили в силу изменения в закон о банкротстве:

сумма для подачи заявления о банкротстве юридического лица увеличена с 300 тыс. до 2 млн. рублей;

расширен перечень лиц, имеющих право возражать по требованиям кредиторов;

арбитражный управляющий получил право запрашивать информацию об иных заинтересованных к должнику лицах, а также об имуществе супруга и бывшего супруга;

срок обжалования определений увеличен до одного месяца (раньше срок обжалования для определений в деле о банкротстве составлял 10 рабочих дней, для некоторых — 14);

изменен порядок рассмотрения требований кредиторов. Теперь требования рассматриваются в упрощенном порядке без проведения заседаний, а заинтересованные лица могут заявлять возражения в течение 30 дней. Мотивированное определение изготавливается только по заявлению участников или при подаче апелляционной жалобы;

супруг и бывший супруг гражданина получили статус лица, участвующего в деле (ранее они имели право участвовать только в спорах, связанных с совместным имуществом).

Как изменения повлияют на участников дел о банкротстве

Кредиторам с небольшой суммой долга будет сложнее его взыскать. Подача заявления о банкротстве для стимулирования должника исполнить решение суда станет менее доступной.

Рассмотрение требований кредиторов в упрощенном порядке уменьшит нагрузку на судей, но может увеличить количество злоупотреблений со стороны кредиторов. Участникам банкротства придется еще внимательнее отслеживать заявления других кредиторов.

Разрешение запрашивать сведения о супруге и бывшем супруге должника и иных лицах можно только приветствовать. Как правило, суды и так удовлетворяли таких ходатайства. А теперь арбитражный управляющий будет запрашивать их самостоятельно без обращения в суд и ожидания определения.

Пошлины

Вдогонку к изменениям в закон о банкротстве Верховный Суд выпустил обзор практики, в котором, так сказать «разъяснил», что теперь практически за все заявления и жалобы в деле о банкротстве надо оплачивать пошлины.

Причем изменения в закон о банкротстве и Налоговый кодекс не вносились. Обязанность платить пошлины введена Верховным Судом самостоятельно.

Верховный Суд (а до него и Высший Арбитражный Суд) частенько занимались созданием и изменением норм права под видом их разъяснений. Но обычно это происходило при рассмотрении конкретного дела.

Сейчас же это выглядит, как будто кто-то придумал, как ввести дополнительные пошлины. Но законопроект о внесении изменений в закон о банкротстве уже принят, и надо срочно вставить норму о пошлинах в какой-то документ. А в этот же день выходит обзор практики Верховного Суда.

Когда придумал, с кого еще можно собрать пошлины

Раньше пошлинами облагалась только подача заявления о банкротстве, заявление об оспаривании сделки и жалобы на судебные акты по этим спорам.

Теперь же пошлины нужно оплачивать по всем спорам в деле о банкротстве. Причем если требование имущественное (субсидиарка, убытки, требование кредитора), пошлина считается от суммы требования.

Так что участникам банкротных дел придется существенно раскошелиться.

Должников по алиментам включат в публичный реестр

Должников по алиментам, которых привлекли к административной ответственности или объявили в розыск, будут включать в позорный список реестр должников по алиментным обязательствам.

Реестр будет общедоступным. А находиться в нем должники будут до погашения задолженности или исключения из реестра по другим основаниям.

Закон вступает в силу через 360 дней.

Как думаете, повлияет ли включение в список на оплату алиментов?

Отставка судей за незаконный приговор несовершеннолетнему

В 2022 г. в Уфе задержали женщину и ее 14-летнего сына, у которых обнаружили свертки с наркотиками.

Демский районный суд Уфы приговорил несовершеннолетнего к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор подростку выносила судья Галина Верещак.

Судья Верховного суда Башкирии Фаиз Каскинбаев оставил ее приговор в силе. Шестой кассационный суд, рассмотрев жалобы, вернул дело на новое рассмотрение, но в январе 2024 года судья Равиль Идиатулин вновь вынес подростку обвинительный приговор.

Приговор отменили только в марте 2024 г. Пока рассматривались жалобы, несовершеннолетний находился в следственном изоляторе.

Согласно Уголовному кодексу общий возраст наступления уголовной ответственности — с 16 лет.

Квалификационная коллегия признала в действиях всех троих судей «наличие дисциплинарного проступка», и наложила дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, а затем удовлетворила заявление каждого о прекращении полномочий судьи.

То есть, за незаконный приговор трое судей, которые не знают, с какого возраста наступает уголовная ответственность, отправились в отставку с сохранением всех льгот и привилегий за счет наших налогов.

Об этой истории писали во многих СМИ. Так что публичность и общественный резонанс помогают добиться справедливости.

СДЭК пострадала от хакеров

Служба доставки СДЭК перестала работать с 26. 05. Не работали сайт и приложение, в пунктах выдачи не принимали и не выдавали заказы. Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare.

29 мая работа была восстановлена.

Ущерб от трехдневного простоя неизвестен. Некоторые СМИ со ссылкой на специалистов указывают сумму от 300-400 млн. рублей и выше.

Когда хочешь получить посылку, но ее не отдают

Задержка выдачи отправлений нарушает договор оказания почтовых услуг. Кроме того, клиенты могли понести убытки из-за неполученных вовремя вещей.

О выплатах компенсаций за задержку выдачи посылок компания не сообщала.

Является ли произошедшее форс-мажором или это все же вина компании, скорее всего придется решать в суде.

Пока что говорить об этом рано. Возможно последуют заявления СДЭК. А в случае подаче клиентами исков об этом станет известно только через несколько месяцев.