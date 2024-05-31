Правосудие подорожает. Пошлины за обращение в суд увеличат в несколько раз

В России собираются увеличить пошлины за обращение в суд. Так при обращении в районные и мировые суды минимальная пошлина за иск с имущественными требованиями до 100 тысяч рублей составит 4 000 рублей, а за неимущественные требования — 5 000 рублей.

Размер пошлин повысится более чем в 2 раза, а в некоторых случаях еще значительнее.

Больше никаких лимитов на пошлины.

Сейчас максимальный размер пошлины в районных и мировых судах 60 тысяч рублей. В новом законе потолка нет, так что готовьтесь выложить солидные суммы, если спор идёт о больших деньгах.

Например, пошлина за спор о недвижимости стоимостью 10 миллионов рублей вместо нынешних 58 тысяч станет 120 тысяч. Пошлина за подачу жалобы в апелляцию увеличится со 150 до 3 000 рублей, а за кассацию до 5 000 рублей.

Раньше некоторые обращения были бесплатными (заявление о правопреемстве, частная жалоба). Теперь за них тоже придется платить.

Арбитражные споры — еще дороже.

Для организаций пошлины вырастут ещё сильнее:

Минимальная пошлина от 10 000 рублей.

Максимума нет. Например, спор на 100 миллионов рублей, который сейчас обошёлся бы в 200 тысяч, в будущем потребует расходов почти в миллион (975 тысяч рублей).

Банкротство — отдельная история

Раньше по делам о банкротстве нужно было оплачивать пошлины только за несколько заявлений (3 000 — 6 000 рублей).

Недавно Верховный Суд «разъяснил», а фактически ввел новую норму, обязав всех платить пошлины практически за все имущественные и неимущественные требования.

Кстати, пошлины, которые платит должник и арбитражный управляющий за счет должника, относятся к текущим платежам. То есть вместо оплаты кредиторам деньги пойдут в бюджет, а кредиторы получат меньше.

Это значит, чтобы привлечь бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности на 100 млн. рублей (которые он вряд ли оплатит) придется отдать в бюджет 975 000 рублей, которые могли быть направлены на выплату кредиторам.

Когда закон вступит в силу

Законопроект рассматривается в Госдуме.

Нормы об увеличении пошлин вступят в силу сразу после принятия и опубликования закона. Так что рост пошлин не за горами.

Если вы планировали судиться, сейчас самое время начать, пока не стало слишком дорого.