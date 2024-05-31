Верховный Суд признал незаконным введение новых комиссий по кредитным картам

В октябре 2024 года Верховный Суд выпустил обзор практики по делам о защите прав потребителей.

В одном из описанных в обзоре дел судом сделан вывод о ничтожности условия договора, позволяющего банку в одностороннем порядке увеличивать размеры комиссии и вводить новые.

По договору о выдаче кредитной карты отсутствовала плата за выдачу наличных. Однако впоследствии банк ввел такую комиссию в одностороннем порядке. Клиент с этим не согласился и обратился в суд.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции в иске отказали, поскольку право на введение комиссий было предусмотрено договором.

Верховный Суд отменил судебные акты, указав, что ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке вводить новые комиссии и повышать существующие.

Поэтому пункт договора, нарушающий закон и права потребителя, ничтожен.

Запрет увеличивать комиссии и вводить новые относится только к кредитным договорам, по другим банковским продуктам – дебетовым картам, банковским счетам изменение условий законом не запрещено.

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