ИИ в маркетинге: от хайпа к реальным результатам. Мои инсайты с ПМЭФ-2024

Но не спешите писать заявление «по собственному»! У меня для вас две новости, как обычно, хорошая и плохая. Начнём с плохой: ИИ действительно способен автоматизировать львиную долю маркетинговых задач.

Всем привет! Только с ПМЭФ-2024, где страсти кипели не хуже, чем на футбольном поле! И главный матч этого года, как ни крути, разыгрывается на поле технологий.

Только что вернулась с сессии «Искусственный интеллект в маркетинге: возможности и перспективы развития», и, честно признаться, адреналин до сих пор зашкаливает. Мы с коллегами из VK, Сколтеха, Арлаб обсуждали, как ИИ меняет правила игры в маркетинге — от создания контента до разработки глобальных стратегий. И знаете что? Заголовки в духе «ИИ оставит маркетологов без работы» — это не страшилки, а чистая правда.

Из архива Марии Яковлевой

Но не спешите писать заявление «по собственному»! У меня для вас две новости, как обычно, хорошая и плохая.

Начнём с плохой: ИИ действительно способен автоматизировать львиную долю маркетинговых задач. Генеративный ИИ уже сегодня пишет тексты, рисует, монтирует видео — и делает это, порой, даже лучше среднестатистического специалиста. А системы машинного обучения анализируют огромные объемы данных за считанные минуты и выдают такие инсайты, до которых живому маркетологу, порой, придётся добираться годами.

А теперь хорошая новость: ключ к успеху — в грамотном использовании ИИ. Тот, кто научится работать с этими технологиями, не просто останется на плаву, но и получит серьезное конкурентное преимущество.

Что же делать маркетологу, чтобы не остаться за бортом ИИ-революции?

1. Станьте профессионалом в постановке задач для ИИ. Забудьте про размытые формулировки типа «сделай что-нибудь креативное». ИИ — это инструмент, а не волшебник. Чем конкретнее и четче вы сформулируете задание, тем лучше будет результат. Напиши 10 вариантов заголовков для статьи на эту тему..., проанализируй поведение пользователей в этой рекламной кампании и выяви паттерны..., создай 5 вариаций логотипа в стиле... — вот это уже похоже на язык, который понимает ИИ.

2. Развивайте навыки анализа данных. ИИ — это не волшебный шар, который выдаст вам готовое решение. Он выдаёт горы информации, но интерпретировать их, находить связи, делать выводы и, главное, принимать на их основе решения — задача человека. Именно здесь пригодятся аналитические способности, критическое мышление и умение видеть большую картину.

3. Будьте гибкими и готовыми к экспериментам. Мир ИИ меняется с невероятной скоростью. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня — уже реальность. Не бойтесь тестировать новые инструменты, пробовать новые подходы, ошибаться и искать новые решения.

Александр Цыпкин и Мария Яковлева

TMG Agency: превращаем хайп в результаты

Мы в TMG Agency не просто говорим про ИИ — мы его используем каждый день в реальных проектах.

Автоматизируем рутину : доверяем ИИ генерацию контента, сбор и анализ данных, персонализацию коммуникаций. Это позволяет нашей команде сосредоточиться на творческих и стратегических задачах.

Опираемся на данные: мы не гадаем на кофейной гуще, а используем данные, которые нам предоставляет ИИ, для принятия взвешенных решений и создания эффективных маркетинговых стратегий.

Примеры? Пожалуйста!

Мегафон: ИИ-генерация уникального контента для новогоднего digital-проекта, чтобы удержать внимание пользователей. Результат — высокая вовлеченность при оптимизированных расходах.

ARLUNI: ИИ-анализ данных для разработки нового бренда товаров для дома. Результат — лидерство на маркетплейсах всего за 4 месяца.

P.S. А вы уже используете ИИ в своей работе? Делитесь опытом в комментариях!