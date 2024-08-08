Как отдыхает «Клерк» или гид для корпоративных путешествий!

Любая поездка – это всегда масса дополнительных усилий: собрать все необходимые вещи в поход, предусмотреть непредвиденные обстоятельства (интересно, у кого-нибудь это получается?), не забыть, со слезами на глазах, поставить будильник на раннее утро, а потом каждый час просыпаться с мыслью — «Я проспал!» Самое сложное, реально столкнуть себе с кровати, и в полудреме прибыть на точку сбора. А если ты ещё и организатор данного путешествия, как я, то прибавляем к комбо расписанному выше кучу ответственности за целость и невредимость сотрудников.

Еда в поездке.

Я, как организатор очень ответственно отнеслась к питанию сотрудников, поэтому для перекусов во время пути подготовила целых 3 зип пакета с едой.

Итак, первый бутерброды. Очень долго смеялась, когда у всех в автобусе возникал вопрос, а почему кусочков хлеба 4, а колбасы и сыра хватает только на 3 бутерброда. Раскрою ответ, женская логика она такая: «Если оставить 3 бутерброда, то последний прилипнет к пакету, ребята, последний кусочек просто был закрывающим😂».

Второе, решила всех удивить и взяла популярное в последнее время блюдо – онигири. Нюанс в том, я боялась, что они испортятся, поэтому заморозила их в морозилке, поездку онигири отлично пережили, а вот свою клейкость рис потерял, полакомились целым онигири, только ловкие и умелые.

Третий пакетик был со сладостями и сушенными фруктами. Вот этот набор вызывал восторг у всех, но только по тому, что мы предусмотрительно опросили сотрудников и уточнили, есть ли у кого-нибудь аллергия, иначе наш поход мог сменить свой маршрут на поездку в скорую ещё на начальном этапе.

Маршрут.

Маршрут мы выбирали тщательно взвешено, смотрели километражи по карте и ещё месяц согласовывали. А вот и нет, может где-то так это и происходит, но только не в Клерке. Мы увидели в социальных сетях ролик с красивыми видами, и тут же решили едем именно туда! А стоит ли туда идти сомнение возникло уже после первого вопроса туристической компании: «Может рассмотрите маршрут проще, а вы точно хотите туда ехать, вы понимаете, что до каньона будет утомительный путь через лес?». Но нас было уже не остановить, решимость действовать и двигаться к цели, не обращая внимания на препятствия — стало нашим девизом!

Начало пути!

Туристическая компания не обманула — путь реально был не из простых, из плюсов, в лесу было прохладно, но тропа была настолько волнообразной, казалось, что какой-то школьник под линейку начертил синусоиду, а мы по ней движемся, не понимая, когда она закончится и откроется тайный мир, скрытый от сторонних глаз, который пестрил в рекламном ролике. Приблизительно через час мы прибыли к желанной точке. Где нас встретил пост охраны, с продажей входных билетов. Чтобы попасть на территорию заповедной зоны взымается сбор, летом 2024 оплата за входной билет составила 300 рублей с человека. Еще в ларьке можно было приобрести как леденящие, так и согревающие напитки на усмотрение каждого.

Первая волна!

Преодолев пост охраны и пройдя ещё метров триста, наконец-то нам открылся потрясающий вид на каньон. Скалы, поросшие зеленью, и бурлящая река внизу создавали атмосферу спокойствия и величия природы. Но это ощущение сменилось волнением, как только мы ступили на мост и приблизились к первой скалистой породе. У каждого был выбор двигаться по скалистой поверхности или по реке. Все участники нашего похода определились, что лучше идти по проложенному пути среди скал, все, но только не я.

Отважно, шагнула в реку, чтобы освежиться и быстрее увидеть все красоты. Но мой план провалился уже на первой же речной заводи. Как оказалось, там есть довольно глубокие места, которые возможно пересечь только в плавь, а мой походный рюкзак со всем содержимым в нем, этого никак не ожидал. Намокла вся сменная обувь, одежда, деньги, и телефон, благо, что эвакуация рюкзака из воды произошла мгновенно, поэтому существенно ничего не пострадало, кроме нервной системы моих коллег, которые смотрели с высоты, как я в секунду вместе с рюкзаком ушла под воду. Поэтому если планируете свой путь по реке, то заранее предусмотрите, в чем транспортировать вещи, чтобы они не намокли.

Наша команда на высоте!

А кому-то нравится так!

Больше я не рисковала, вместе со всеми двигалась по скалам, данный путь мне показался довольно легким, но не все разделяли моё мнение. Кто-то без помощи товарища даже шагу ступить не мог от страха, а кто-то держался за металлические прутья для опоры настолько сильно, что в конце путешествия на руках появились мозоли. Но в большинстве своем путь все осилили, особенно были собой горды те, кто сквозь страх сумел дойти до финиша. На протяжении всего пути были локации, которые просто слепили глаза своей красотой. Хотелось запечатлеть в памяти и на фото каждый сантиметр пути, а в завершении было место с водопадом, как в фильмах о путешественниках, которые неожиданно достигли оазиса.

А вы бы рискнули окунуться?

Каждый насладился этим видом и мгновением по-своему, кто-то наблюдал, кто-то делал фото, а кто-то купался и нырял возле водопада, но главное, мы смогли ощутить радость момента вместе дружной командой.

что может быть прекрасней?

Но на этом наше путешествие ещё не закончилось, ведь предстоял путь обратно. Каньон преодолели быстро, а вот изнуряющий лес, дался не всем просто. Самым страшным оказался момент, когда участники похода, которые были замыкающими вернулись, а три человека, которые вышли гораздо раньше – нет. Это лесная местность – связь не ловит, пытаемся дозвонится трубку не берут, ужас пробежал пару раз по телу. Но на энный рах одна из потерянных девушек взяла трубу и сказала, что все хорошо, возвращаются и скоро будут. Пришли они молчаливо с белыми лицами, а у остальных участников похода был немой вопрос: «Что произошло?». Как оказалось, они решили свернуть на другую тропу, по совету прохожих, которая должна была быть легче и быстрее. Она в действительности такой и являлась, но привела немного не к той точке, а на территорию чужого фермерского хозяйства, где была пасека. Они поняли, что сами не знают, как пройти и решили спросить совета у живущих на ферме людей. Но она оказалась не многолюдной, к ним стал приближаться старик, вид у него был такой, что он уже идет с двустволкой из криминального триллера. Он не поверил, что ребята случайно оказались на этой территории, был немногословен, только сказал: «Это за вами!». Обернувшись ребята увидели приближающуюся машину, ничего не объяснив водитель приказным тоном сказал садиться. Они в страхе сели в машину, которая отвезла их назад и высадила. Пару раз выдохнув, что они живы-здоровы ребята осознали, что теперь им снова придётся сделать утомительный путь через лес. Из позитивного в этой истории только то, что родилось название для очередного бестселлера — «Пасека дьявола», кто пишет книги ужасов, можете воспользоваться, не благодарите!

Пока вещи сохнут, можно и поплавать!

Шум от водопада - это отдельный кайф!

Когда все были собраны, даже новый сотрудник не потерялся 😂, который к нам в команду удивительно попал с помощью нашего собственного сервиса Клерк.работа, то мы благополучно отправились домой, на этот раз без интригующих историй, но с массой впечатлений и зарядом энергии, готовые к новым рабочим свершениям. Надеюсь, эта статья вдохновит вас и ваших сотрудников на новые приключения, несмотря ни на что! Место не раскрываю, кто тоже хочет туда поехать, то напишите в комментариях, и я сообщу координаты, но очень интересно, сможете ли вы определить по фото, где побывала команда «Клерка», свои предположения также оставляйте в комментариях.