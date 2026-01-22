Наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН не может служить основанием для взимания налога, если сам объект отсутствует

Налогоплательщик приобрел объект недвижимости в результате публичных торгов, признанных в дальнейшем арбитражными судами недействительными. В связи с этим он вернул объекты недвижимости, о чем имеются подтверждающие документы, в том числе от Государственной инспекции по недвижимости и префектуры.

Несмотря на отсутствие у налогоплательщика прав на имущество, налоговый орган продолжил исчислять налог на имущество по кадастровой стоимости, опираясь исключительно на данные ЕГРН. На основании этих начислений было произведено взыскание недоимки с расчетного счета налогоплательщика.

Суды установили, что согласно статье 167 ГК РФ право собственности у налогоплательщика не возникало в силу недействительности сделки с самого момента ее совершения. Следовательно, запись в ЕГРН, произведенная на основании недействительной сделки, является недостоверной и подлежит исправлению в установленном законном порядке – на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Таким образом, наличие записи в ЕГРН не может служить достаточным основанием для возложения на налогоплательщика обязанности по уплате налога на имущество в отношении объектов, которые ему не принадлежат, фактически не находятся в его владении и пользовании, а также с которых он не извлекает экономических выгод.

Суды сделали важный вывод: законодательство о налогах и сборах, а также сложившаяся судебная практика связывают обязанность по исчислению и уплате налога на имущество с реальным наличием у налогоплательщика объекта недвижимости, способного приносить его владельцу экономические выгоды.

К сожалению, на практике налоговые органы при наличии записи в ЕГРН зачастую игнорируют иные доказательства отсутствия у налогоплательщика прав на имущество, настаивая на предварительном внесении изменений в ЕГРН.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 15.08.2025 по делу № А40-270064/2023 (ООО «Праксида») в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано