Михаил Окороков
Судебная практика по налоговым спорам

Какие аргументы помогли экспортеру оспорить вывод инспекции о получении необоснованной налоговой выгоды?

Налогоплательщик заявил вычеты и ставку 0% по НДС при реализации нефтепродуктов иностранному партнеру. Инспекция отказала налогоплательщику в возмещении НДС, в связи с чем налогоплательщик обратился в суд.

Суды трех инстанций требования налогоплательщика удовлетворили по следующим основаниям:

1. Совокупность представленных документов (включая пояснения контрагента) полностью раскрыла происхождение нефтепродуктов, их переработку, пути и способы транспортировки, контроль качества в пунктах погрузки и разгрузки, таможенное оформление и вывоз с территории РФ.

2. Суммы вычетов, заявленные налогоплательщиком, в том же объеме были отражены продавцами сырья. Налоговый орган не доказал наличие «разрывов», «технических» звеньев или сомнительных контрагентов в цепочке.

3. Ранее инспекция уже подтверждала право на ставку 0% по аналогичной продукции, произведенной тем же производителем и реализованной тем же иностранным покупателям.

4. Налоговый орган не оспаривает реальность поставки нефтепродуктов иностранным покупателям, однако считает, что сделки исполнены иным лицом. Доказательств этому не представлено.

5. Инспекцией не проведены необходимые мероприятия контроля: не опрошены должностные лица (кроме руководителя), не направлен запрос на завод-изготовитель, не опрошены сотрудники завода.

6. В материалах дела нет доказательств отсутствия разумной экономической цели либо иных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности налогоплательщика.

Вывод суда: в действиях налогоплательщика не усматривается недобросовестность, поскольку все представленные документы подтверждают реальность совершенных сделок и их разумную деловую цель.

Определением СКЭС ВС РФ от 22.12.2025 отказано в передаче дела № А40-145664/2023 (ООО «Тредер ДВ») на рассмотрение в судебном заседании.

 

Актуальные тенденции судебной практики по налоговым спорам освещаются в Telegram-канале: https://t.me/taxnewsru

