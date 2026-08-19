Злоупотребление правом может стать основанием для отказа в возврате положительного сальдо ЕНС

Самые актуальные и эксклюзивные обзоры судебной практики выходят в Telegram-канале автора.

ИП представила налоговую декларацию по УСН за 2023 год, согласно которой сумма налога к уплате составила 9 тыс. руб. Отчетность за 2024–2025 годы предприниматель не представляла.

Вместе с тем в течение 2023 года контрагенты совершили 31 платеж на ЕНС предпринимателя на общую сумму около 4 млн руб.

Предприниматель неоднократно обращалась в инспекцию с заявлениями о возврате денежных средств, формировавших положительное сальдо ЕНС. Налоговый орган возвратил ей около 3 млн руб., однако отказал в возврате оставшейся суммы в размере 1 млн руб. В связи с этим предприниматель обратилась в суд.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. Он исходил из того, что на ЕНС предпринимателя имелось положительное сальдо, а предусмотренные законом основания для отказа в его возврате отсутствовали.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций отменили решение суда первой инстанции и отказали предпринимателю в возврате спорной суммы, усмотрев в ее действиях злоупотребление правом. Суды установили следующее:

предприниматель не привела разумных причин внесения на ЕНС денежных средств в размере, несопоставимом с заявленными налоговыми обязательствами;

поступившие денежные средства не были связаны с реальной предпринимательской деятельностью. Платежи перечислялись за услуги, которые предприниматель не могла оказать ввиду отсутствия необходимых трудовых ресурсов и основных средств;

во время допроса предприниматель не смогла ответить на вопросы о своей деятельности и отрицала факт подачи заявлений о возврате денежных средств с ЕНС.

С учетом совокупности установленных обстоятельств суды пришли к выводу, что спорные денежные средства нельзя рассматривать как излишне уплаченный налог. При их перечислении отсутствовало намерение исполнить текущие или предстоящие налоговые обязательства, а механизм ЕНС фактически использовался в иных целях.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 22.07.2026 отказано в передаче кассационной жалобы по делу № А43-3231/2025 (ИП Гадинова С.И.) для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ