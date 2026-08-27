Передача полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю была признана подменой трудовых отношений

Налоговый орган и суды переквалифицировали договор управления с ИП в трудовые отношения из-за формальной смены статуса руководителя (с трудового договора на ИП), неизменности его функций, гарантированного вознаграждения и взаимозависимости сторон, что повлекло доначисление НДФЛ и страховых взносов.

Налоговый орган провел в отношении Общества камеральные налоговые проверки расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), и расчета по страховым взносам.

В ходе проверок установлено, что Общество передало полномочия единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (ИП) на основании договора управления. Вместе с тем налоговый орган пришел к выводу, что фактически сложившиеся между Обществом и ИП отношения носили не гражданско-правовой, а трудовой характер.

Основанием для переквалификации отношений послужила совокупность следующих обстоятельств:

1. Взаимозависимость сторон. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП и назначенное управляющим, ранее являлось учредителем и генеральным директором Общества. Впоследствии единственным участником Общества стала его супруга. Таким образом, договор управления был заключен между взаимозависимыми лицами.

2. Управление имуществом взаимозависимого лица. Осуществляя функции по управлению Обществом, ИП фактически управлял имуществом, принадлежащим взаимозависимому с ним лицу — супруге. По мнению налогового органа, квалификация таких отношений как гражданско-правовых фактически означала бы оказание ИП возмездных услуг самому себе.

3. Формальное изменение статуса руководителя. После прекращения полномочий генерального директора и заключения договора управления с ИП характер деятельности физического лица фактически не изменился: оно продолжило выполнять в Обществе те же управленческие функции.

4. Существенное увеличение вознаграждения при неизменности характера деятельности. Доход физического лица после приобретения статуса ИП-управляющего увеличился по сравнению с его доходом за предшествующий период работы генеральным директором. При этом характер выполняемых функций существенно не изменился. Суды не усмотрели в такой ситуации хозяйственной необходимости привлечения ИП в качестве управляющего.

5. Предметом договора являлся процесс труда, а не его конкретный результат. Из содержания договора следовало, что ИП обязан постоянно осуществлять деятельность по управлению Обществом. Конкретный конечный результат оказываемых услуг договором определен не был.

6. Отсутствие конкретизации оказываемых услуг. Договор не содержал характерных для гражданско-правовых отношений сроков выполнения отдельных этапов работ и стоимости отдельных услуг. Акты оказанных услуг также не позволяли определить конкретные виды и объемы выполненных работ, сроки их выполнения и порядок расчета стоимости услуг.

7. Формальный характер отчетов и актов. Отчеты ИП и акты оказанных услуг не содержали сведений о конкретной работе, выполненной за соответствующий период, а также количественных показателей, позволяющих оценить эффективность деятельности управляющего. Размер вознаграждения не определялся исходя из объема и видов фактически выполненных работ. Данные обстоятельства были расценены как свидетельствующие о систематическом выполнении ИП трудовой функции.

8. Гарантированная часть вознаграждения. Согласно договору размер вознаграждения ИП определялся в процентах от месячной выручки Общества. Однако при выручке менее 2,5 млн руб. ИП в любом случае выплачивалось фиксированное вознаграждение в размере 70 тыс. руб. Таким образом, управляющему была гарантирована постоянная часть вознаграждения независимо от конкретного результата его деятельности, что было расценено в качестве одного из признаков трудовых отношений.

Суды согласились с выводами налогового органа о том, что изменение статуса руководителя с генерального директора на ИП-управляющего носило формальный характер, тогда как фактически физическое лицо продолжило выполнять прежнюю трудовую функцию.

В совокупности установленные обстоятельства позволили судам сделать вывод о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми и получении Обществом необоснованной налоговой экономии в виде неуплаченных НДФЛ и страховых взносов.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 27.07.2026 отказано в передаче кассационной жалобы по делу № А43-18875/2024 (ООО «НПС-Автоматика») для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ