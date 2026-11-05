«Несформированный источник» НДС: отказ в вычетах должен опираться на совокупность доказательств

Рассмотренная свежая судебная практика показывает, что налоговые органы обосновывают отказ в вычетах НДС не только «несформированным источником», но и совокупностью других доказательств.

ООО «Евро Про», фактически оказывавшее услуги по подбору и трудоустройству персонала для заказчиков, заключило договоры с рядом спорных контрагентов на выполнение заготовительных, ремонтных и иных работ, механическую обработку, а также приобретение товаров: анкеров, болтов, гаек, арматуры, труб и др. Значительная часть этих операций не была связана с фактической деятельностью общества.

Инспекция пришла к выводу, что общество создало формальный документооборот со спорными контрагентами для получения необоснованной налоговой выгоды.

Суды трех инстанций поддержали позицию инспекции. Реальность поставок и выполнения работ не была подтверждена: отсутствовали сведения о перевозке товаров, документы, позволяющие установить исполнителей и объем выполненных работ, сведения о пропусках на территории заказчиков и другие подтверждения.

Доверенности на регистрационные действия, получение и подачу документов по счетам, доступ к системе «Банк-клиент», подписание электронных документов и управление счетами контрагентов были выданы одному лицу, которое одновременно представляло интересы самого налогоплательщика.

Спорные контрагенты представляли отчетность с минимальными суммами налогов к уплате: доля вычетов по НДС составляла 91–99%. Их собственные вычеты также формировались по операциям с организациями, не осуществлявшими реальной хозяйственной деятельности.

Операции по банковским счетам контрагентов не соответствовали заявленным вычетам. В совокупности с другими обстоятельствами это послужило основанием для вывода об отсутствии сформированного в бюджете источника для вычета (возмещения) НДС.

В других подобных делах суды также оценивали дополнительные доказательства.

Так, в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2026 по делу № А41-37152/2025 отсутствие экономического источника для вычета НДС рассматривалось наряду с признаками «технических» организаций у контрагентов и недостаточной осмотрительностью при их выборе. Общество не раскрыло сведения, позволяющие установить реальных поставщиков и подрядчиков, а также параметры спорных операций.

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2026 по делу № А40-226561/2024 суд подчеркнул, что выводы инспекции основаны не только на данных АСК НДС-2. Доказательственная база включала результаты встречных проверок, оперативно-разыскных мероприятий и иных мероприятий налогового контроля, а также данные книг покупок и продаж.

На наш взгляд, эти дела показывают, что сама по себе ссылка на «несформированный источник» НДС не заменяет доказывания обстоятельств, позволяющих отказать в вычетах. В рассмотренных спорах суды оценивали совокупность доказательств, включая признаки формального документооборота и нереальность операций.

При этом налогоплательщику важно учитывать, на какой стадии инспекция заявляет этот довод. Если проверка еще продолжается, первоначальная ссылка на налоговый разрыв впоследствии может быть дополнена другими доказательствами. Поэтому при принятии решения об оспаривании доначислений стоит оценивать не только уже заявленные доводы инспекции, но и доказательства, которые она может дополнительно получить.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 13.10.2026 по делу № А56-3067/2025 ООО «Евро Про» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.