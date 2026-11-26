Управление ФНС России обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с общества задолженности по пеням в размере около 2 млн руб.

В отношении общества была проведена выездная налоговая проверка за 2018–2020 годы. По ее результатам вынесено решение от 03.04.2023 о привлечении к налоговой ответственности, которое вступило в законную силу 05.05.2023.

Общество уплатило недоимку по налогу на прибыль 07.06.2023, а по НДС — 22.06.2023. Налоговый орган рассчитал пени и выставил требование по состоянию на 27.06.2023 на общую сумму 8,4 млн руб., в том числе 5,9 млн руб. пеней и 2,5 млн руб. штрафа. Указанные суммы были уплачены обществом 04.07.2023.

После окончания периода, в течение которого действовало ограничение на применение ставки 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ при расчете пеней (с 09.03.2022 по 31.12.2024), налоговый орган 10.01.2025 произвел их перерасчет с применением указанной ставки.

С учетом ранее уплаченных пеней и переплаты сумма задолженности составила 2 млн. руб.

Налоговый орган обратился в суд с требованием о взыскании этой суммы и ходатайством о восстановлении пропущенного срока. Однако суды отказали в удовлетворении требований.

С учетом трехмесячного срока на выставление требования и шестимесячного продления, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 29.03.2023 № 500, предельный срок направления требования истекал 07.03.2024.

Тем не менее налоговый орган выставил требование от 24.01.2025 на сумму 2 млн. руб. со сроком уплаты до 18.02.2025.

Суд установил, что требование, хотя и было направлено обществу, впоследствии аннулировано после перевода задолженности в категорию просроченной. В информационной системе оно перестало числиться как актуальное. Учитывая отзыв требования, суд пришел к выводу, что меры по принудительному взысканию задолженности не предпринимались.

Налоговый орган ссылался на то, что техническая возможность произвести перерасчет пеней исходя из 1/150 ключевой ставки появилась только 10.01.2025. Однако суды не признали это уважительной причиной пропуска срока. Технические особенности программного обеспечения не являются основанием для его восстановления, а доказательств невозможности произвести расчет ранее налоговый орган не представил.

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Выводы. Суды нечасто отказывают налоговым органам во взыскании задолженности из-за пропуска сроков. В данном деле суд учел, что срок направления требования истек, позднее выставленное требование было аннулировано, а технические ограничения программного обеспечения не оправдывают пропуск срока.

Отдельно отметим, что спорная сумма пеней возникла только после перерасчета, произведенного в январе 2025 года, и отсутствовала в первоначальном решении по результатам проверки. Это существенно нарушает права налогоплательщика, однако данный аспект в судебных актах не раскрыт.

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