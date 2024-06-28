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О чем писать бухгалтеру: выбираем темы для блога

Рассказываем, почему важно правильно находить темы для блога компании, как выбрать тему для статьи и что делать, чтобы идеи для контента не заканчивались.
О чем писать бухгалтеру: выбираем темы для блога

Вы изо всех сил развиваете свой бизнес, но вот возникает «потолочное» чувство: все рекламные ходы испробовали, у блогеров побывали, аудиторию собрали, а где новую искать — непонятно. 

Вы решаете вести свой блог. Но тут проблема: чем его наполнять? О чем писать, чтобы привлекать постоянный поток целевой аудитории, а затем конвертировать ее в клиентов? Рассказываем. 

Почему важно удачно выбрать тему для статьи

SEO — это база продвижения, которая дает бизнесу органический трафик. Оптимизированный контент приносит до 70% трафика большинства крупных медиа проектов. Это относительно дешевый трафик и постоянный.

Однако аудитория из органики холодная, поэтому стоит позаботиться о воронке. SEO-статьи — это лишь первое касание с ЦА: вы отвечаете на вопросы пользователей, которые знакомятся с контентом и могут потенциально заинтересоваться вашим продуктом, например, через рассылки, вебинары. А вот состоится это касание или нет зависит от темы. Правильно выбрав тему для статьи, вы:

  • Привлекаете целевой трафик

Написав статью-ответ на наиболее частотный запрос, вы привлекаете тех пользователей, у кого уже есть определенная боль/проблема/задача, кто заинтересован в ее решении. И кому потенциально будет интересен ваш продукт. 

  • Выделяете бизнес без прямой рекламы

Решив проблему читателя, вы демонстрируете свою экспертность, повышаете доверие пользователей к вашему продукту и бизнесу. 

  • Конвертируете трафик в лиды

Вы ответили на вопрос читателя, убедили, что разбираетесь в том, о чем пишете — теперь самое время предложить читателю «перейти от слов к действию»: подписаться на рассылку, просмотреть видео, изучить дополнительные материалы, оставить контакты или даже купить продукт. 

  • Получаете результаты вдолгую

У нас есть кейс «Как выжать максимум трафика из двух статей» — это идеальный пример того, насколько долгоиграющей может быть отдача от правильно выбранной темы и качественной оптимизации. Мы успели написать для клиента всего 2 SEO-статьи на вечнозеленые темы, а потом проект заморозили. Однако уже почти 4 года эти статьи в топе Гугла и стабильно приносят трафик — в пике до 2500 тысяч визитов. 

Ищем темы для блога компании через SEO

Если вы ведете коммерческий блог, в первую очередь следует выписать темы, которые непосредственно касаются вашего бизнеса, продукта или услуг. А дальше уже руководствоваться частотностью запросов, конкуренцией в выдаче, трендами.

Самый очевидный способ определить околопродуктовые темы, которые интересуют вашу ЦА, ― посмотреть подсказки от поисковиков. Предположим, вы предоставляете бухгалтерские услуги: ведете отчетность, готовите первичные документы, помогаете вернуть НДФЛ, регистрируете ИП и ООО. Если вы пишете статью о вашем бизнесе, логично проверить ключевую фразу «вести бухгалтерский учет». Вводим ее в поиск и смотрим, какие подсказки предложит поисковик.

Видим наиболее популярные запросы пользователей. Дополнительно проверяем выдачу в Яндексе, она не совпадает с выдачей в Google.

Проверить увиденные запросы и собрать похожие мы можем в Яндекс.Вордстат. 

Проверяем наш запрос «вести бухгалтерский учет». Вордстат подскажет, на какие частые вопросы пользователей стоит ответить в статьях

Однако этот метод позволяет лишь поверхностно оценить, что ищут пользователи в вашей сфере и снять несколько частотных и, как правило, самых конкурентных запросов. Чтобы расширить круг поисков и не выписать темы за неделю, проанализируйте конкурентов и ЦА.

Анализируем конкурентов

Некоторые данные предоставляют аналитические сервисы, такие как Keys.so, Ahrefs и SimilarWeb. 

Алгоритм работы с сервисами един: 

1. Собираем ссылки на сайты основных конкурентов.

Берем в расчет как прямых, так и информационных конкурентов для того, чтобы определить потенциал ниши, сравнить результаты блогов и определить точки роста на будущее: какие рубрики и форматы контента мы сможем внедрить в нашем медиа.

2. Смотрим на общий трафик и выделяем из него долю информационного.

3. Выгружаем страницы в порядке убывания видимости и смотрим, какие темы пользуются наибольшей популярностью. Если они подходят под наш бизнес, забираем их в работу вместе с поисковыми запросами. А если не подходят, ищем дальше.

Полученные результаты для тем не годятся, поэтому прогружаем дальше

А вот темы о системе грейдов, ОКВЭД или бухучета зарплаты уже гораздо ближе к тому, о чем мы хотим писать в блоге. Берем в работу

Не стоит бояться, если видите в топе выдачи статьи крупных сайтов. Например, у нас есть кейс о том, как мы за 7 месяцев обошли по видимости Википедию. 

Изучаем, что люди ищут в тематике

Мы определили список конкурентов, увидели, какие материалы пользуются наибольшим спросом. Но не факт, что страницы с наибольшей видимостью содержат нужные нам запросы. Разбираемся с видами запросов, чтобы понимать, какие стоит отбирать для нашего блога. 

Виды запросов

Начнем с того, что запросы отличаются интентами. Пользователь ищет что-то в поисковике с определенной целью. Для этого он включает в запрос маркеры, то есть спецслова, которые позволяют поисковику понять, что от него хочет пользователь. 

  • Если цель ― купить, то запрос коммерческий, и выглядит вот так: «бухгалтерские услуги прайс», «регистрация ооо стоимость под ключ». Маркеры: «цена», «стоимость под ключ» и т.д.

ВАЖНО: не стоит использовать коммерческие запросы в заголовке статьи. Пользователь, который перейдет на такую страницу, хочет оценить или купить продукт, а не читать про него. Такая статья не принесет конверсии, соберет большой процент отказов и не поднимется в выдаче. А вот в тело статьи можно и нужно внедрять коммерческие запросы: с помощью конверсионных блоков или перелинковки, например.

  • Если пользователь зашел просто спросить или решить проблему, то запрос информационный: «как зарегистрировать ип через госуслуги», «кто имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет». Маркеры: «как», «кто» и другие вопросительные слова.

  • Пользователь хочет перейти на наш сайт, а значит введет в поиске название компании. Это навигационный запрос. Он может включать маркеры «сайт», «контакты» и др.  

Чтобы запрос сработал и поисковик выдал релевантные страницы, интент пользователя должен быть отражен в запросе. Когда пользователь нечетко сформулировал запрос, не промаркировал его, возникает категория общих запросов. Например, пользователь вводит слово «НДФЛ». Поисковик теряется в догадках: то ли вести пользователя на сайт ФНС, то ли Википедии, то ли компании, которая поможет оформить возврат. 

Общие запросы высокочастотны, то есть казалось бы, должны приводить кучу трафика на сайт. Но конкуренция в продвижении по таким запросам слишком высокая, а конверсия ― низкая, так как вместе с «вашей» аудиторией вы привлечете еще массу нецелевых посетителей с другими интентами. 

Идем в Яндекс.Вордстат

Спрос на запросы лучше перепроверить в Яндекс.Вордстат. А то вдруг спрос был сезонным или ситуативным, статья на нем хайпанула, забрала весь трафик, а теперь спад. И если мы сейчас возьмем этот запрос, мы уже столько трафика не получим, а только деньги потратим. 

Чтобы отобрать нужные нам запросы, мы пользуемся платными Keys.so и Semparser, но есть и бесплатный плагин Yandex Wordstat Helper. Нажимаем на «+» рядом с подходящим запросом, запрос копируется в отдельное окошко, а оттуда мы весь список легко заберем без мусора. Так сразу получим и темы, и главные ключи к своим будущим материалам.

Какие запросы летят в мусор:

  • неявные дубли, то есть одинаковые запросы, но с разным расположением слов в фразе;

  • ключевые фразы, выдача по которым не соответствует теме и формату статьи;

  • ключи-однословники, слишком широкие и слишком узкие запросы.

Если мы уже охватили все приоритетные запросы, можем спуститься на уровень ниже, взять подобный, но с низкой частотой. Тогда наша задача — написать статьи в разных форматах, с разными ключами и информацией. Например, по высокочастотному запросу у нас гайд, а по низкочастотному — кейс. В противном случае поисковики решат, что сайт хочет наводнить всю выдачу своими страницами с одинаковыми запросами и удалит лишние. 

Что можно сделать, помимо SEO

Во-первых, посмотреть площадки конкурентов и просто крутых ребят

Нам важно оценить, на каких площадках, кроме блога на своем сайте, развиваются конкуренты и крупные компании: Telegram, VK, Клерк, VC.ru, Habr, Pikabu. Анализируем, о чем они пишут, в каком формате и какие материалы собирают наибольший охват через TGStat или TargetHunter. 

Не бойтесь рассматривать площадки иностранных брендов в том числе. Смотрите не только темы, но и форматы, блоки контента, подачу информации.

Берите охватные темы за основу своего контент-плана, только если уверены, что можете сделать круче. Не переписывайте текст конкурента своими словами, а попробуйте по-другому раскрыть тему, взглянуть на нее с точки зрения вашего бизнеса, привнести свежие идеи. 

ВАЖНО: обратите внимание на комментарии в сообществах VK, Telegram, Клерк, VC.ru. Там наша живая ЦА сама говорит о том, что ее волнует. 

Например, под статьей «Как анализировать бюджет и ставить личные финансовые цели», которую мы написали для нашего клиента ТаланИнвест, мы увидели вот такой интересный комментарий. Чем не тема для будущего материала?

Во-вторых, напрячь сейлзов и техподдержку

Соберите в отделе поддержки, у продактов и сейлзов наиболее частые вопросы/возражения клиентов в отношении вашего продукта или услуги. Напишите детальную статью с ответами на них, опубликуйте и передайте обратно в отдел поддержки или продаж. Тогда специалисты смогут давать ссылку на ваш текст новым клиентам. Актуализируйте материал, если запускаете новые фичи, и выпускайте дополнения. 

Чтобы темы появлялись регулярно, встречаться с командой тоже нужно регулярно. Созванивайтесь хотя бы раз в месяц со специалистами, которые работают с клиентами, индивидуально или в группе. 

В-третьих, спросить у аудитории

Как сделать контент, который понравится читателям? Спросить самих читателей. Если у вас уже есть активное коммьюнити в соцсетях, создайте гугл-док с опросником, как это сделали мы в своем телеграм-канале

В эту форму нам поступил интересный вопрос: «У меня небольшое кадровое агентство, как с помощью контента я могу приводить клиентов? Мне кажется, HR-блог не очень интересен для предпринимателей. Какие еще ресурсы можно использовать?»

Мы провели небольшое исследование ниши и ответили полноценной статьей с рекомендациями. 

Если у вас тоже есть вопросы, касающиеся продвижения в digital, которые не дают вам покоя, пишите в форму. Мы будем рады ответить на них. 

Если у вас есть только сайт, поместите вопросный блок на главную. 

«Я так хочу, чтобы темы не кончались…»

Волшебной палочки, чтобы махнул и темы не кончались, у нас нет. Но есть несколько нехитрых советов:

  1. Периодически проверяйте выдачу на предмет новых запросов. 

  2. Новостные издания занимаются ньюсджекингом, а вы займитесь топикджекингом ― проверяйте публикации конкурентов в начале недели, подпишитесь на email-рассылки.

  3. Спрашивайте у ChatGPT ― бот выдает интересные варианты, которые всегда можно докрутить. 

  4. Записывайте идеи для тем в легкодоступном формате, а потом уже фильтруйте, оптимизируйте, дополняйте, переносите в контент-план. 

  5. Пересмотрите написанные материалы ― возможно, реалии изменились, можно выпустить дополнение, подать тему в другом формате, расширить ее, запустить рубрику или серию. 

Комментарии

26
    • Glider Agency

      Огромное спасибо! Мы очень старались)

      • Наталия Лукина

        Даже пример с нашего портала сделали. Класс, ждем новых публикаций!

        • Glider Agency

          Они не заставят себя ждать) Мы уже работаем над следующим материалом)

      • Glider Agency

        Да, особенно если ваша задача - собрать команду! Мы сейчас как раз гайд готовим на эту тему, где подсветим все каналы, которые сами используем, так что подписывайтесь и следите за обновлениями)

    • Glider Agency

      Классный вопрос) У нас есть целый пост на эту тему в телеграм-канале https://t.me/GliderAgency/327

      Резюмируя:

      - если нужно быстро и недорого, обратитесь на биржу, например, Адвего, eTXT, WorkHard, Text.ru и проч.

      - есть открытые базы (Главред и Tablo), где помимо авторов вы еще крутых диджитальщиков найтете

      - можно разместить вакансию в одном из специализированных телеграм-каналов - их масса, как платных, так и бесплатных

      - автора и эксперта можно найти в тематическом паблике в Telegram или VK

      - а еще всегда можно разместить форму обратной связи на своем сайте или HH.ru

  • nataliary

    У меня узкопрофильный бизнес, запросов мало - стоит ли мне вообще вести блог? 

    • Андрей Галдин
      Юрист

      Скажу Вам честно, каждый предприниматель выбирает для себя сам, вести блог или нет. Если Ваш бизнес Вам интересен и Вы можете рассказать что-то интересное про него, а почему бы и нет. Таким образом Вы привлечете новую аудиторию к себе.

      Но выбирать все равно только Вам, нужно вести блог или нет.

      • Glider Agency

        Андрей, абсолютно согласны! Прежде чем принимать такие решения стоит просчитать потенциал ниши, ROI и уже отталкиваться от рентабельности проекта.

    • Glider Agency

      Мы бы посоветовали уделить основное внимание продвижению по коммерческим запросам, выписать околопродуктовые темы, которые позволят нативно рассказать о продукте. Таким образом, вы все равно засветитесь в выдаче и сможете привлечь лидов в нише.

      • Glider Agency

        Отличный ответ! 🤩

        • Владислав Савушкин
          Бизнес консультант

          Интересно читать про узкие ниши: какие там фишки, лайфхаки😉Статей из категории общие знания хватает. Да и с бизнесовой точки зрения медийность в наше время - это конкурентное преимущество😎

          • Glider Agency

            Спасибо за идею для новой темы 😊 Вот о чем мы и говорили в статье - из комментариев рождаются идеи для контента!

            • Владислав Савушкин
              Бизнес консультант

              Сто процентов💯У меня три, а то и пять, постов в блоге из комментов написы😉

              Берешь коммент, упаковываешь его и вуаля🚀Ну для этого опыт, знания по теме нужны😏Но это уже коммент для новой статьи😄

              • Glider Agency

                Да! А главное - пост точно зайдет, ведь аудитория сама подняла тему)

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