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Евгений Спиридонов
Банки

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы

По данным Росстата, более 50% малых предприятий в России закрываются в первые три года работы, и главная причина – проблемы с денежными потоками. Но что если бы вы могли предвидеть и предотвращать финансовые «отлив» в вашем бизнесе?
Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы

Представьте, что ваш бизнес — это корабль, а денежный поток — это вода, на которой он держится. Что произойдет, если вода начнет уходить? Правильно, корабль сядет на мель. По данным Росстата, более 50% малых предприятий в России закрываются в первые три года работы, и главная причина — проблемы с денежными потоками. Но что если бы вы могли предвидеть и предотвращать финансовые «отливы» в вашем бизнесе?

Денежный поток — это не просто сухие цифры в отчетах

Это живой индикатор здоровья вашего бизнеса, который может рассказать захватывающую историю о вашей компании. Давайте рассмотрим три главных персонажа этой истории:

  • Операционный денежный поток: Ваш главный герой. Он показывает, сколько денег приносит ваш основной бизнес. Если он положительный — ваш бизнес на верном пути.

  • Инвестиционный денежный поток: Антагонист или союзник? Отрицательный поток здесь может быть хорошим знаком — вы инвестируете в будущее. Но не переборщите!

  • Финансовый денежный поток: Ваш спаситель в трудную минуту. Показывает, как вы управляетесь с кредитами и инвестициями.

Что денежный поток может рассказать кредиторам и банкам о компании?

Но почему эта история так важна для банков и кредиторов? Потому что она раскрывает самые сокровенные тайны вашего бизнеса.

Способность погашать долги: сильный операционный поток — музыка для ушей кредитора. Помогает понять, способна ли компания генерировать достаточно средств для покрытия краткосрочных обязательств.

Качество прибыли: расхождение между прибылью и денежным потоком может вызвать подозрения.

Устойчивость бизнес-модели: стабильный денежный поток — признак надежного бизнеса. Показывает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы для генерации денежных средств. Выявляет периоды потенциальных кассовых разрывов, позволяя заранее принять меры.

Потенциал роста: грамотные инвестиции сегодня — залог будущих доходов. Позволяет определить, есть ли у компании ресурсы для расширения бизнеса или необходимо привлекать дополнительное финансирование. Помогает определить, какие проекты или активы наиболее выгодны с точки зрения генерации денежных средств.

На что обратить внимание?

Здоровые денежные потоки — это не только основа устойчивого роста и долгосрочного успеха вашего бизнеса, но и ключевой фактор доверия со стороны кредиторов, инвесторов и партнеров. Грамотное управление денежными потоками поможет вам не только выжить в трудные времена, но и воспользоваться возможностями роста, когда они представятся.

Коэффициент текущей ликвидности: отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Идеальное значение — от 1.5 до 2.

Рентабельность продаж (ROS): отношение чистой прибыли к выручке. Показывает, насколько эффективно вы превращаете продажи в прибыль.

Оборачиваемость дебиторской задолженности: показывает, как быстро ваши клиенты оплачивают счета. Стремитесь к снижению этого показателя.

Точка безубыточности: уровень продаж, при котором ваш бизнес не несет убытков, но еще не получает прибыли. Знание этой точки критично для планирования.

Коэффициент покрытия процентов: отношение EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) к процентным платежам. Показывает способность компании обслуживать долг.

Важно: выручка или прибыль — это не равно денежный поток.

Представьте, что вы можете:

  • Всегда быть на шаг впереди финансовых проблем.

  • Принимать решения на основе реальных данных, а не интуиции.

  • Убедительно демонстрировать финансовое здоровье вашего бизнеса инвесторам и кредиторам.

  • Находить скрытые резервы для роста и оптимизации.

Все это возможно с грамотным управлением денежными потоками. Но как этого достичь?

5 шагов по улучшению денежного потока

Мастерство управления финансами — это не врожденный талант, а приобретаемый навык. Начните действовать сегодня, и уже через несколько месяцев вы увидите, как ваш бизнес-корабль уверенно плывет по волнам финансового успеха.

Вот пять шагов, которые вы можете предпринять уже сегодня:

  1. Внедрите систему еженедельного мониторинга денежных потоков. Используйте современное ПО для автоматизации процесса. Анализируйте тренды и аномалии

  2. Оптимизируйте оборотный капитал. Предложите скидки за раннюю оплату клиентам. Пересмотрите условия работы с поставщиками. Внедрите систему управления запасами Just-in-Time.

  3. Создайте модель прогнозирования денежных потоков. Разработайте сценарии на 3, 6 и 12 месяцев вперед. Учитывайте сезонность и экономические циклы.

  4. Диверсифицируйте источники финансирования. Изучите альтернативы банковским кредитам: лизинг, факторинг, краудфандинг. Создайте резервный фонд на 3-6 месяцев операционных расходов.

  5. Инвестируйте в финансовые компетенции. Пройдите курс по финансовому менеджменту. Наймите опытного финансового директора или консультанта.

Эффективное управление денежными потоками — это не просто техника, это искусство, которое может превратить ваш бизнес из маленькой лодки в надежный корабль, способный выдержать любой шторм на рынке. Начните применять эти знания сегодня, и вы не только увеличите шансы вашего бизнеса на выживание, но и откроете новые горизонты для роста и процветания.

В мире бизнеса побеждает не самый сильный или самый умный, а тот, кто лучше всех управляет своими финансами. Станьте мастером финансов –—и успех вашего бизнеса не заставит себя ждать.

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Автор: Евгений Спиридонов — ACCA, CFO, ex-KPMG. Больше полезных советов для малого и среднего бизнеса в ТГ-канале «Для роста».

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