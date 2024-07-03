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Евгений Спиридонов
Ведение бизнеса

VUCA-Prime: как российские топ-менеджеры справляются с финансовыми кризисами

Финансовые кризисы — неотъемлемая часть бизнеса в условиях нестабильной экономики. Предприниматели должны быть готовы к вызовам, связанным с экономическими кризисами. В статье рассмотрим, как российским предпринимателям и топ-менеджерам удается справляться с потрясениями, какие методы и инструменты они используют на практике.

Для начала — что такое кризис

Кризис — это период острого или длительного ухудшения ситуации в экономике, политике, социальной сфере или других областях, характеризующийся значительными изменениями и нестабильностью. Кризисы могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами и часто требуют срочных и решительных мер для преодоления негативных последствий. В контексте бизнеса и экономики кризис обычно сопровождается падением доходов, ростом безработицы, снижением инвестиционной активности и другими неблагоприятными явлениями.

В условиях кризиса важны эффективное антикризисное управление, гибкость и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Топ-менеджеры и руководители должны быть готовы к принятию сложных решений и реализации стратегий, направленных на минимизацию негативных последствий и восстановление устойчивости.

Основные характеристики кризиса:

  • Нестабильность: кризис характеризуется высокой степенью неопределенности и изменчивости условий.

  • Снижение активности: в экономике это может проявляться в сокращении производства, снижении потребительского спроса и увеличении уровня безработицы.

  • Негативные последствия: кризисные явления приводят к ухудшению финансового состояния компаний и экономики в целом.

  • Необходимость быстрых решений: в условиях кризиса требуется оперативное принятие решений для стабилизации ситуации и минимизации убытков.

Кризис повышает уровень неопределенности — состояние, при котором исход будущих событий, результатов или ситуаций неизвестен или неясен, и невозможно точно предсказать, как они будут развиваться.

В бизнесе и управлении неопределенность часто возникает из-за недостатка информации, сложности внешней среды, быстрой изменчивости условий и множества других факторов. Она может касаться различных аспектов, таких как экономические условия, поведение конкурентов, технологические изменения, политическая ситуация и другие.

Основные характеристики неопределенности:

  • Отсутствие информации: недостаток данных о текущей ситуации или будущем развитии событий.

  • Сложность прогнозирования: трудности в предсказании будущих событий из-за большого количества переменных и факторов.

  • Изменчивость условий: быстро меняющиеся внешние и внутренние условия, которые влияют на ситуацию.

  • Неопределенность исходов: неясность относительно возможных результатов и их вероятности.

Успешные компании и топ-менеджеры должны уметь эффективно справляться с этим явлением, используя различные методологии и инструменты для анализа ситуации, прогнозирования и принятия обоснованных решений. Это требует гибкости, адаптивности и готовности к изменениям.

Неопределенность — это неотъемлемая часть ведения бизнеса и менеджмента. 

Работа с неопределенностью

Процесс принятия решений в условиях высокой экономической турбулентности требует применения гибких и адаптивных методологий и техник, таких как сценарное планирование, SWOT-анализ, 5 Why, VUCA-Prime и т.д. Последний рассмотрим подробнее.

VUCA-Prime — набор правил и инструментов, позволяющий упорядочить и стандартизировать процессы, облегчить командную работу и повысить эффективность достижения целей — который в 2007 году для борьбы с кризисными ситуациями предложил использовать Боб Йохансен (Bob Johansen). Он помогает топ-менеджерам лучше ориентироваться и управлять нестабильными и неопределенными ситуациями.

В классическом понимании аббревиатура VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) используется для описания угроз, с которыми руководители и топ-менеджеры сталкиваются в современной деловой среде, где:

  • V – Неустойчивость – невозможность прогнозирования скорости и масштаба изменений во внешней среде компании.

  • U – Неопределенность – недостаток знаний, в результате чего невозможно предсказать будущие изменения на основе прошлого опыта.

  • С – Сложность – характеристика среды с большим количеством связей, где последствия действий непредсказуемы.

  • А – Неоднозначность – ключевые характеристики ситуации не определены или могут быть истолкованы по-разному, из-за чего отличаются и прогнозы развития событий.

В основе VUCA, как системы взглядов, лежит идея, высказанная Эндрю Портеусом: «Неудача сама по себе, возможно, и не является катастрофой. Тем не менее, неумение извлекать уроки из неудач — это катастрофа».

Эта точка зрения подчеркивает важность устойчивости и адаптивности в лидерстве. Это говорит о том, что помимо профессиональных качеств, исключительных лидеров от обычных отличают такие поведенческие нюансы, как способность учиться на неудачах и адаптироваться. Лидеры, использующие VUCA в качестве руководства, часто воспринимают перемены не просто как неизбежность, но как нечто, чего следует ожидать.

Йохансен же предложил другую интерпретацию аббревиатуры, назвав ее VUCA-Prime, в которой каждый элемент — Vision, Understanding, Clarity, Agility — противопоставляется определенной угрозе, где:

  • V – Видение, ясное представление о направлении развития компании, включающее определение бизнес-целей и приоритеты.

  • U – Понимание внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на бизнес.

  • C – Ясность и развитие критического мышления, чтобы не отстать от конкурентов.

  • A – Гибкость, способность оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к новым условиям.

Топ-менеджеры и другие руководители могут использовать VUCA для оценки рисков, а VUCA-Prime — для эффективного противодействия им.

Как начать действовать в VUCA-среде, если бизнес требует этого прямо сейчас? Часто встречается рекомендация, что руководителю нужно начать с собственной психологии.

 Психология и поведенческая экономика

В первую очередь примите факт, что изменения — это постоянная и непредсказуемая часть вашей новой рабочей среды. И постарайтесь не сопротивляться этому.

Не спешите: сделайте паузу, чтобы осмотреться на рынке. Это поможет продумать стратегию действий и сформировать новые способы мышления в ответ на обстоятельства VUCA.

Поймите, как вы выбираете решения в условиях неопределённости, в том числе стрессовых. Это поможет вам скорректировать свое поведение и принимать более эффективные решения. Начать принимать более эффективные решения вам помогут:

  • Теория перспектив: Понимание того, как люди принимают решения в условиях неопределенности и риска, что помогает в разработке более эффективных финансовых стратегий.

  • Эвристики и когнитивные искажения: Анализ возможных ошибок в принятии финансовых решений и разработка методов их минимизации.

В условиях кризиса философия управления играет важную роль. Российские топ-менеджеры часто придерживаются следующих принципов:

  • Прозрачность и честность. Открытое общение с сотрудниками и заинтересованными сторонами помогает поддерживать доверие и мотивировать команду.

  • Гибкость и адаптивность. Способность быстро реагировать на изменения и адаптировать стратегии к новым условиям является ключевым фактором успеха в кризисные времена.

  • Фокус на долгосрочное устойчивое развитие. Даже в условиях кризиса важно сохранять фокус на долгосрочные цели и устойчивое развитие компании.

Залог успеха — сохранять адаптируемость. Каждому руководителю известно, что для выживания в долгосрочной перспективе компании необходимо уметь меняться. И реальная задача заключается не в том, чтобы успешно однократно трансформировать свою организацию, — способность адаптироваться и трансформироваться должна стать частью ДНК компании. Необходимо выработать механизм или рефлекс, позволяющий справиться с любым кризисом: финансовым, технологическим, экологическим или кризисом здравоохранения.

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Какие инструменты помогут взять ситуацию под контроль

1. SWOT-анализ

SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) помогает компании оценить свои сильные и слабые стороны, а также выявить внешние угрозы и возможности. Это инструмент позволяет топ-менеджерам разработать стратегию, основанную на реальных данных.

2. Методология Agile

Методология Agile, изначально разработанная для IT-проектов, может быть адаптирована и для антикризисного управления. Гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям — ключевые элементы этой методологии.

3. Фреймворк OKR (Objectives and Key Results)

OKR помогает устанавливать четкие цели и измерять результаты. Этот фреймворк способствует фокусировке команды на приоритетных задачах и улучшению коммуникации внутри компании.

 План действий во время кризиса

Во время кризисной ситуации в компании топ-менеджер должен проявлять лидерские качества, способность к быстрой адаптации и стратегическое мышление. Важно поддерживать моральный дух команды, обеспечивать прозрачность коммуникаций и принимать обоснованные решения. Вот несколько ключевых принципов и действий, которые помогут топ-менеджеру эффективно справляться с кризисом:

1. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Ольга Дергунова, председатель совета директоров ВТБ, известна своим хладнокровием и способностью принимать взвешенные решения в стрессовых ситуациях.

2. Создайте эффективную коммуникацию. Будьте открыты и прозрачны. Регулярно информировать сотрудников и заинтересованные стороны о текущей ситуации, планах и шагах, предпринимаемых для выхода из кризиса. В кризисный период 2014 года Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, проводил частые встречи и брифинги для сотрудников и инвесторов, что помогло удержать доверие и моральный дух.

3. Адаптируйтесь и быстро принимайте решения. Готовность быстро изменить стратегию в ответ на изменяющиеся условия.

4. Фокусируйтесь на главных приоритетах. Определите ключевые направления. Сосредоточение усилий на критически важных аспектах бизнеса. Во время пандемии COVID-19 Михаил Куснирович, основатель и генеральный директор ГК Bosco di Ciliegi, сосредоточился на онлайн-продажах и поддержке сотрудников.

5. Оптимизируйте ресурсы. Сокращение затрат и поиск способов уменьшения издержек без ущерба для качества продукции и услуг.

6. Мотивируйте и поддерживайте команду. Уделяйте внимание моральному состоянию сотрудников, предоставляя поддержку и мотивацию.

7. Планируйте на перспективу. Наряду с решением текущих проблем, не забывать о стратегическом развитии компании.

8. Используйте данные для принятия решений. Анализ и прогнозирование — это опора для принятия обоснованных решений. ВТБ активно использует аналитические инструменты для прогнозирования и управления рисками, что помогает минимизировать последствия кризисов.

9. Внедряйте инновации в поисках новых возможностей. Поиск новых возможностей и внедрение инноваций помогает адаптироваться к новым условиям. Яндекс в условиях кризиса активно развивает новые направления, такие как Яндекс.Лавка и Яндекс.Такси, что позволяет компании расти даже в сложные времена.

Во время кризиса топ-менеджер должен быть лидером, способным принимать быстрые и обоснованные решения, эффективно коммуницировать с командой и заинтересованными сторонами, а также сохранять фокус на долгосрочных целях. Примеры успешных топ-менеджеров показывают, что правильный подход и лидерские качества могут помочь компании не только выжить, но и выйти из кризиса сильнее.

Автор: Евгений Спиридонов — ACCA, CFO, ex-KPMG.

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