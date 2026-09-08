Бонусные баллы Ozon и УСН

☄️ Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по делу продавца Ozon к ИФНС России из-за отказа налоговой инспекции от требований. Уникальный случай и большая редкость!

Спор касался бонусных баллов Ozon, которые маркетплейс начислял продавцам за участие в скидочных программах, а налоговый орган посчитал такие баллы доходом продавца и включил их в налогооблагаемую базу.

✏️ Суть механизма бонусных баллов

Площадка снижала цену товара для покупателя, а разницу компенсировала продавцу бонусными баллами. Один балл был равен одному рублю, но использовать его можно было только внутри площадки — для оплаты комиссии, логистики или продвижения.

Налоговый орган посчитал, что такие баллы дают продавцу экономическую выгоду, поэтому являются доходом.

В результате предпринимателю доначислили 149 472 руб. налога и 29 894 руб. штрафа.

❌ Позиция продавца

Продавец указывал, что бонусные баллы нельзя вывести с платформы, перечислить на расчетный счет или использовать вне маркетплейса. Фактически они не поступают продавцу как самостоятельный актив, а списываются внутри площадки в счет оплаты ее услуг. Такие баллы не являются доходом.

Иная ситуация возможна, если неиспользованный остаток баллов выплачивается деньгами. Тогда налоговые последствия нужно оценивать уже по факту денежной выплаты.

✔️ Чем закончилось дело?

После обращения продавца в суд ФНС России отменила решение ИФНС по Москве. Инспекция также уменьшила начисленные суммы налога и штрафа на ЕНС предпринимателя.

Арбитражный суд г. Москвы прекратил производство, поскольку оспариваемое решение прекратило действие, а предмет спора отсутствовал.

➡️ Дело не было разрешено по существу, поэтому универсальной судебной позиции по налогообложению бонусных баллов пока нет.

Данное дело показывает, что налоговые органы продолжают квалифицировать как доход внутренние компенсации маркетплейса, поэтому продавцам следует быть готовым отстаивать свои позицию перед налоговой и оспаривать возможные доначисления.

Больше о налогах и ВЭД в моем ТГ-канале.