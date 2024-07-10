Новое законодательство в инфобизнесе

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Усиление контроля над онлайн-образованием и сертификацией курсов

В ряде стран (например, в России и странах ЕС) с октября 2024 года вводятся новые требования к онлайн-курсам и образовательным платформам. Законодательные нововведения нацелены на повышение качества и прозрачности образовательных услуг в интернете.

Аккредитация и сертификация. Платформы и инфобизнесмены, предлагающие образовательные услуги, обязаны проходить аккредитацию и сертификацию своих курсов, если они позиционируются как официальное или дополнительное образование. Это касается программ, предоставляющих дипломы, сертификаты о квалификации или лицензии. Требования к преподавателям. В некоторых странах введены требования к квалификации преподавателей, работающих на инфопродуктах. Например, курсы, предоставляющие профессиональные навыки, могут быть легальны только при наличии у преподавателей соответствующей квалификации и стажа работы, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"

Санкции за нарушение: Нарушение требований сертификации и аккредитации может привести к штрафам, блокировке сайта, а также отзыву права на ведение образовательной деятельности.

Налоговые изменения и регулирование доходов от инфобизнеса

В целях борьбы с уклонением от налогов и повышением прозрачности инфобизнеса вводятся новые правила налогообложения онлайн-деятельности.

Прозрачность доходов. Компании и индивидуальные предприниматели, ведущие инфобизнес, обязаны вести более детализированную отчетность по доходам и расходам, связанным с продажей инфопродуктов (курсы, вебинары, консалтинг и др.). Это касается как национальных налогоплательщиков, так и нерезидентов, продающих свои услуги в другой стране. НДС на цифровые товары и услуги. Во многих юрисдикциях (например, в странах ЕС и России) с октября 2024 года расширяется налогообложение НДС для услуг, предоставляемых в цифровой среде. Это означает, что инфобизнесмены обязаны уплачивать НДС с продажи своих продуктов не только на территории своей страны, но и за рубежом, если они работают с клиентами из других стран, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт" Упрощенные режимы налогообложения. Для небольших онлайн-бизнесов в ряде стран предусмотрены упрощенные режимы налогообложения, которые могут сократить административную нагрузку. Например, в некоторых странах может быть применен единый налог на доход от онлайн-услуг.

Защита прав потребителей и регулирование пользовательских соглашений

С октября 2024 года в ряде стран усиливается защита прав потребителей в сфере инфобизнеса. Это затрагивает обязательства инфобизнесменов перед покупателями курсов и информационных продуктов.

Прозрачность пользовательских соглашений. Увеличивается контроль за содержанием пользовательских соглашений и условий продажи инфопродуктов. Клиентам должно быть четко разъяснено, что они покупают, как будут обрабатываться их данные, какие есть гарантии и права на возврат денег. Право на возврат средств. Усиливается регулирование возврата средств за некачественные или не предоставленные вовремя услуги. В некоторых юрисдикциях вводятся обязательные правила возврата средств за онлайн-курсы и вебинары, если клиент не получил обещанные услуги или был недоволен качеством. Претензионный порядок. Для урегулирования споров между клиентами и инфобизнесменами вводятся новые требования по претензионному порядку. Это значит, что до подачи судебных исков должны быть предусмотрены досудебные способы урегулирования конфликтов, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"

Регулирование рекламы и продвижения инфопродуктов

Важно отметить и изменения в правилах рекламы инфобизнеса, направленные на защиту потребителей от недобросовестной практики.

Запрет на вводящую в заблуждение рекламу. Страны ужесточают регулирование рекламы инфобизнеса, особенно той, которая использует ложные или преувеличенные обещания (например, «заработай миллион за месяц»). За подобные заявления могут налагаться крупные штрафы, а реклама будет блокироваться. Рекламные ограничения. В некоторых странах вводятся ограничения на рекламу инфопродуктов в социальных сетях и на других платформах, особенно если они касаются финансовых услуг, психотерапии или медицинских тем. Такие услуги требуют наличия лицензий и дополнительных проверок.

Защита персональных данных и кибербезопасность

С октября 2024 года усиливается контроль над использованием и защитой персональных данных пользователей инфопродуктов.

Соблюдение требований GDPR и других локальных законов. Инфобизнесмены обязаны соблюдать законодательство о защите данных в странах, где находятся их клиенты. Например, в ЕС действует Общий регламент по защите данных (GDPR), который требует уведомления пользователей о сборе данных и получения их согласия, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт" Меры по кибербезопасности. В ряде стран введены дополнительные требования к защите личных данных клиентов инфопродуктов. Инфобизнесмены обязаны обеспечивать защиту от утечек данных, хакерских атак и других киберугроз.

Работа через маркетплейсы и платформы

Маркетплейсы и платформы. Многие инфобизнесмены используют крупные платформы и маркетплейсы для продажи своих курсов и продуктов (например, Udemy, Skillbox и др.). С октября 2024 года вводятся новые требования для таких платформ, включая обязательства по предоставлению данных о продажах в налоговые органы. Ответственность платформ. Платформы становятся более ответственными за проверку продуктов, размещаемых на их сайтах, включая соблюдение стандартов качества и законодательства.

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