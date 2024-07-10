Мигранты, возврат подарков, новые схемы мошенников и запрещенная социальная сеть. Юридический дайджест #13

С 1 января 2025 года в России введена новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Теперь ставки налога зависят от уровня годового дохода.

Это изменение затронет миллионы россиян, поэтому важно внимательно подходить к расчету налогов.

Как работает новая система НДФЛ?

Шкала делит доходы граждан на 5 категорий:

1️⃣До 2,4 млн рублей в год — ставка 13%; 2️⃣ От 2,4 млн до 5 млн рублей в год — ставка 15%; 3️⃣От 5 млн до 10 млн рублей в год — ставка 18%; 4️⃣ От 10 млн до 50 млн рублей в год — ставка 20%; 5️⃣Свыше 50 млн рублей в год — ставка 22%.

Налоговая ставка применяется только к той части дохода, которая попадает в соответствующий диапазон.

Что включается в доход?

Налог взимается не только с зарплаты, но и с других доходов:

✔️доходы от продажи имущества;

✔️дивиденды;

✔️доходы от аренды недвижимости;

✔️выигрыши в лотереях.

Как это повлияет на бизнес?

Работодатели, выплачивающие зарплаты выше 200 тысяч рублей в месяц, обязаны точно рассчитывать налоговую базу и удерживать нужные суммы налога.

Важно: ▶️Проверьте свою налоговую нагрузку через личный кабинет на сайте ФНС.

▶️Если ваш доход превышает 2,4 млн рублей в год, учтите повышение налоговых ставок при планировании бюджета.

▶️Если ваш доход значительно выше стандартных ставок, рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для оптимизации налоговой нагрузки, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"

🔎Где получить дополнительную информацию?

Посетите официальный сайт ФНС России или обратитесь в свою налоговую инспекцию.