Мигранты, возврат подарков, новые схемы мошенников и запрещенная социальная сеть. Юридический дайджест #13

Незаконно находящиеся в России мигранты обязаны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года или урегулировать свое правовое положение
Мигранты, находящиеся в России без законных оснований, должны покинуть страну до 30 апреля 2025 года или привести свое правовое положение в соответствие с законодательством, согласно указу Владимира Путина. Это требование не распространяется на иностранных граждан, желающих остаться в России на законных основаниях.
С 1 января 2025 года в России произошло повышение размера государственной пошлины за регистрацию расторжения брака
Сумма была увеличена до 5 тысяч рублей, что в 7,7 раза больше предыдущего взноса, который составлял 650 рублей с каждой стороны.
Государственная пошлина за регистрацию брака осталась на прежнем уровне и составляет 350 рублей.
Новая схема мошенничества
Мошенники начали активно приглашать россиян стать присяжными через электронную почту или мессенджеры. Для отказа от участия они требуют переходить по подозрительным ссылкам, предупредили юристы.
Кроме того, преступники используют имена сотрудников силовых структур, отправляя «вызовы» в правоохранительные или налоговые органы, подозревая жертв в соучастии в преступлении.
К сообщениям прикрепляются ссылки, переход по которым может предоставить мошенникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.
Будьте осторожны!
Какие подарки нельзя вернуть
Согласно закону "О защите прав потребителей", товар можно вернуть продавцу в течение 14 дней, если он не подошел.
Однако есть товары, на которые это правило не распространяется.
Их магазин примет назад только в случае обнаружения дефектов, и в некоторых случаях этот факт может быть подтвержден только экспертизой, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"
К товарам, которые нельзя вернуть, относятся:
✔️продукты питания; ✔️бытовая техника и электроника; ✔️парфюмерия и косметика; ✔️предметы личной гигиены; ✔️белье и чулочно-носочные изделия; ✔️ювелирные украшения из драгоценных металлов и с драгоценными камнями; ✔️подаренные животные или растения; ✔️книги; ✔️транспортные средства и мототехника; ✔️мебель.
Чтобы вернуть товар, он должен быть в оригинальной упаковке, не использован, а также должен быть сохранен чек.
Обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости с 2025 года
С 1 января 2025 года вступил в силу закон, который требует обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимости. Это нововведение направлено на улучшение безопасности сделок и защиту прав сторон.
Что изменилось?
Ранее договор дарения недвижимости можно было заключить в простой письменной форме. Теперь для его оформления обязательно участие нотариуса.
Почему это важно?
✔️Нотариус проверяет правоспособность сторон сделки;
✔️Обеспечивается юридическая чистота договора;
✔️Исключаются случаи мошенничества и давления на стороны при заключении сделки.
Кого это касается?
Это правило относится ко всем гражданам, которые заключают договоры дарения недвижимости, включая квартиры, дома и земельные участки.
Какие документы нужны?
Для нотариального удостоверения договора дарения потребуется предоставить:
✔️Паспорт дарителя и одаряемого;
✔️Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость;
✔️Кадастровую выписку;
✔️Согласие супруга/супруги дарителя (если имущество является совместной собственностью).
Какие расходы?
Размер нотариального тарифа зависит от стоимости недвижимости.
Например, при дарении близким родственникам тариф составит 0,5% от стоимости объекта, но не менее 300 рублей. Это изменение направлено на защиту граждан и минимизацию рисков, связанных с недобросовестными сделками, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Как изменилась система налогообложения
С 1 января 2025 года в России введена новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Теперь ставки налога зависят от уровня годового дохода.
Это изменение затронет миллионы россиян, поэтому важно внимательно подходить к расчету налогов.
Как работает новая система НДФЛ?
Шкала делит доходы граждан на 5 категорий:
1️⃣До 2,4 млн рублей в год — ставка 13%; 2️⃣ От 2,4 млн до 5 млн рублей в год — ставка 15%; 3️⃣От 5 млн до 10 млн рублей в год — ставка 18%; 4️⃣ От 10 млн до 50 млн рублей в год — ставка 20%; 5️⃣Свыше 50 млн рублей в год — ставка 22%.
Налоговая ставка применяется только к той части дохода, которая попадает в соответствующий диапазон.
Что включается в доход?
Налог взимается не только с зарплаты, но и с других доходов:
✔️доходы от продажи имущества;
✔️дивиденды;
✔️доходы от аренды недвижимости;
✔️выигрыши в лотереях.
Как это повлияет на бизнес?
Работодатели, выплачивающие зарплаты выше 200 тысяч рублей в месяц, обязаны точно рассчитывать налоговую базу и удерживать нужные суммы налога.
Важно:
▶️Проверьте свою налоговую нагрузку через личный кабинет на сайте ФНС.
▶️Если ваш доход превышает 2,4 млн рублей в год, учтите повышение налоговых ставок при планировании бюджета.
▶️Если ваш доход значительно выше стандартных ставок, рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для оптимизации налоговой нагрузки, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"
🔎Где получить дополнительную информацию?
Посетите официальный сайт ФНС России или обратитесь в свою налоговую инспекцию.
Новая схема мошенничества
Участились случаи мошенничества, направленного на пожилых людей.
Мошенники предлагают услуги по настройке телевизионных приставок, но вместо помощи требуют дополнительную оплату за якобы «непредвиденные работы».
Как работает схема?
Злоумышленники представляются специалистами по ремонту или настройке оборудования. После заключения договора на небольшую сумму они находят «дополнительные неисправности» и требуют больше денег. Для создания видимости законности они используют поддельные акты выполненных работ и другие документы.
Некоторые мошенники официально регистрируются как самозанятые, платят налоги и действуют в рамках закона. Полицейские зачастую могут лишь порекомендовать обращаться в суд, что для пенсионеров становится долгим и дорогим процессом.
Как себя защитить?
Не пускайте незнакомцев в дом, даже если они утверждают, что являются сотрудниками известных компаний.
Проверяйте документы и связывайтесь с организацией, от которой они якобы пришли.
Обсуждайте все работы с родственниками или друзьями до того, как соглашаться на услуги.
Будьте осторожны, если вам предлагают «дополнительные работы» за завышенную цену.
Будьте бдительны!
Законопроект о запрете рекламы в Instagram* одобрило правительство
Правительство одобрило законопроект, предусматривающий запрет рекламы в Instagram*.
Комиссия правительства поддержала поправки ко второму чтению законопроекта, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах, заблокированных в России, включая соцсети, признанные экстремистскими (Instagram*, Facebook*), а также на других запрещенных и нежелательных сайтах и платформах. В первом чтении этот законопроект был принят в июле прошлого года.
Поправки касаются изменений в закон «О рекламе» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». За нарушение закона «О рекламе» гражданам грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 4 до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 до 500 тыс. рублей.
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