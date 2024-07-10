О правах эзотериков и потребителей. Юридический дайджест #16

Работодатель не издавал распоряжений о направлении работника на обучение и не заключал соответствующих соглашений с образовательной организацией.

В соответствии с правовой позицией судов, поддержание профессиональной квалификации является обязанностью самого работника, а работодатель лишь создает условия для профессионального развития, но не обязан компенсировать расходы на обучение, инициированное сотрудником.