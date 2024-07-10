Алексей Деревянкин
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О правах эзотериков и потребителей. Юридический дайджест #16

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Ограничение рекламы эзотерических услуг в России

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий ограничения в сфере рекламы эзотерических услуг. Аналогичный запрет ранее был введен в Казахстане.

Ключевые положения законопроекта:

  • Ограничение доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения об оказании эзотерических услуг.

  • Запрет на рекламу услуг тарологов и иных специалистов в данной сфере.

Ответственность за нарушение:

  • Административные штрафы в размере от 2 000 до 500 000 рублей за публикацию информации о предоставлении эзотерических услуг.

  • Возможность блокировки интернет-ресурсов, распространяющих такие сведения.

Разработчики законопроекта указывают, что данные меры направлены на защиту граждан от недобросовестных консультантов, а также на снижение популярности гаданий и иных эзотерических практик, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".

Изменения в Закон «О защите прав потребителей» (ФЗ № 787328-8)

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила правительственный законопроект, направленный на защиту потребителей от навязывания дополнительных платных услуг и товаров.

Основные положения законопроекта:

  • Оказание дополнительных услуг и продажа сопутствующих товаров за отдельную плату будет осуществляться исключительно с согласия потребителя.

  • Запрещается автоматическое проставление отметок о согласии на приобретение дополнительных товаров и услуг.

  • Потребителю предоставляется право отказаться от оплаты навязанных услуг и потребовать возврата денежных средств, если списание уже произошло.

  • Запрещается создание условий, при которых потребитель считается заранее согласившимся на приобретение дополнительных товаров или услуг.

Данный законопроект направлен на защиту прав граждан и исключение недобросовестных практик со стороны продавцов и поставщиков услуг, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".

Судебная практика: отсутствие обязанности работодателя компенсировать расходы на обучение, инициированное сотрудником

Судебные инстанции рассмотрели дело, в котором сотрудник потребовал от работодателя возмещения расходов на самостоятельное профессиональное обучение, необходимое для подтверждения диплома и допуска к работе.

Позиция судов:

  • Сотрудник самостоятельно принял решение пройти дополнительное профессиональное обучение без предварительного согласования с работодателем.

  • Работодатель не издавал распоряжений о направлении работника на обучение и не заключал соответствующих соглашений с образовательной организацией.

  • В соответствии с правовой позицией судов, поддержание профессиональной квалификации является обязанностью самого работника, а работодатель лишь создает условия для профессионального развития, но не обязан компенсировать расходы на обучение, инициированное сотрудником.

Данный подход подтверждается судебной практикой, включая определение 4-го Кассационного суда общей юрисдикции от 26.11.2024 № 88-34388/2024.

Изменения в учете налогооблагаемой базы в рамках требований ЕРИР (введение сбора 3% с 01.04.2025)

ОРД ВК опубликовали проектные версии будущих изменений, касающихся учета налогооблагаемой базы для расчета 3%-го сбора, который вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

Ключевые предполагаемые изменения (финальный перечень и сроки утверждаются):

  • Введение новой роли «посредник» для контрагентов по акту (за исключением рекламных агентств).

  • Определение двух типов актов: «акт выполненных работ» и «отчет посредника».

  • Детализация суммы акта, включающая:

    • сумму без НДС,

    • ставку НДС,

    • сумму НДС,

    • полную сумму с учетом НДС.

  • Включение в отчетность отдельного блока, содержащего сведения о вознаграждении посредника.

Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности учета налоговой базы и корректное применение нового налогового сбора.

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