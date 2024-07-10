О правах эзотериков и потребителей. Юридический дайджест #16

Ограничение рекламы эзотерических услуг в России
В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий ограничения в сфере рекламы эзотерических услуг. Аналогичный запрет ранее был введен в Казахстане.
Ключевые положения законопроекта:
Ограничение доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения об оказании эзотерических услуг.
Запрет на рекламу услуг тарологов и иных специалистов в данной сфере.
Ответственность за нарушение:
Административные штрафы в размере от 2 000 до 500 000 рублей за публикацию информации о предоставлении эзотерических услуг.
Возможность блокировки интернет-ресурсов, распространяющих такие сведения.
Разработчики законопроекта указывают, что данные меры направлены на защиту граждан от недобросовестных консультантов, а также на снижение популярности гаданий и иных эзотерических практик, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Изменения в Закон «О защите прав потребителей» (ФЗ № 787328-8)
Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила правительственный законопроект, направленный на защиту потребителей от навязывания дополнительных платных услуг и товаров.
Основные положения законопроекта:
Оказание дополнительных услуг и продажа сопутствующих товаров за отдельную плату будет осуществляться исключительно с согласия потребителя.
Запрещается автоматическое проставление отметок о согласии на приобретение дополнительных товаров и услуг.
Потребителю предоставляется право отказаться от оплаты навязанных услуг и потребовать возврата денежных средств, если списание уже произошло.
Запрещается создание условий, при которых потребитель считается заранее согласившимся на приобретение дополнительных товаров или услуг.
Данный законопроект направлен на защиту прав граждан и исключение недобросовестных практик со стороны продавцов и поставщиков услуг, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Судебная практика: отсутствие обязанности работодателя компенсировать расходы на обучение, инициированное сотрудником
Судебные инстанции рассмотрели дело, в котором сотрудник потребовал от работодателя возмещения расходов на самостоятельное профессиональное обучение, необходимое для подтверждения диплома и допуска к работе.
Позиция судов:
Сотрудник самостоятельно принял решение пройти дополнительное профессиональное обучение без предварительного согласования с работодателем.
Работодатель не издавал распоряжений о направлении работника на обучение и не заключал соответствующих соглашений с образовательной организацией.
В соответствии с правовой позицией судов, поддержание профессиональной квалификации является обязанностью самого работника, а работодатель лишь создает условия для профессионального развития, но не обязан компенсировать расходы на обучение, инициированное сотрудником.
Данный подход подтверждается судебной практикой, включая определение 4-го Кассационного суда общей юрисдикции от 26.11.2024 № 88-34388/2024.
Изменения в учете налогооблагаемой базы в рамках требований ЕРИР (введение сбора 3% с 01.04.2025)
ОРД ВК опубликовали проектные версии будущих изменений, касающихся учета налогооблагаемой базы для расчета 3%-го сбора, который вступает в силу с 1 апреля 2025 года.
Ключевые предполагаемые изменения (финальный перечень и сроки утверждаются):
Введение новой роли «посредник» для контрагентов по акту (за исключением рекламных агентств).
Определение двух типов актов: «акт выполненных работ» и «отчет посредника».
Детализация суммы акта, включающая:
сумму без НДС,
ставку НДС,
сумму НДС,
полную сумму с учетом НДС.
Включение в отчетность отдельного блока, содержащего сведения о вознаграждении посредника.
Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности учета налоговой базы и корректное применение нового налогового сбора.
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