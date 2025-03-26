Запрещенная реклама, блогеры «в законе» и перевод денег за рубеж. Юридический дайджест #22

Законодательным актом установлен запрет на распространение рекламы в информационных ресурсах, принадлежащих иностранным или международным организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, в том числе в рамках Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Запрещено размещение рекламы на платформах, ассоциированных с общественными или религиозными объединениями, а также другими организациями, чья деятельность была ликвидирована или запрещена судебным решением, в соответствии с законодательством РФ, регулирующим противодействие экстремизму (ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ) и терроризму (ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ).

Также запрещается размещение рекламы на иных информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и защите информации.

Штрафы, установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за нарушение данной нормы, варьируются в зависимости от правового статуса нарушителя: