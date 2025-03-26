Запрещенная реклама, блогеры «в законе» и перевод денег за рубеж. Юридический дайджест #22

Принятие закона о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях (25.03.2025, ГосДума РФ)
Законодательным актом установлен запрет на распространение рекламы в информационных ресурсах, принадлежащих иностранным или международным организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, в том числе в рамках Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Запрещено размещение рекламы на платформах, ассоциированных с общественными или религиозными объединениями, а также другими организациями, чья деятельность была ликвидирована или запрещена судебным решением, в соответствии с законодательством РФ, регулирующим противодействие экстремизму (ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ) и терроризму (ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ).
Также запрещается размещение рекламы на иных информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и защите информации.
Штрафы, установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за нарушение данной нормы, варьируются в зависимости от правового статуса нарушителя:
для граждан - от 2000 до 2500 рублей;
для должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) - от 4000 до 20000 рублей;
для юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
Введение блогерской трудовой деятельности в ОКВЭД с 01.05.2025
С 1 мая 2025 года в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) будут внесены новые коды, касающиеся блогерской деятельности. Эти коды включают:
70.21.1 — Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети;
70.21.9 — Деятельность в сфере связей с общественностью прочая;
73.1.1 — Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети;
73.11.9 — Деятельность рекламных агентств прочая.
Таким образом, блогерская деятельность будет признана видом трудовой деятельности, что регулируется соответствующими нормами.
Проект Федерального закона № 842276-8
Государственная Дума Российской Федерации поддержала предложенный проект закона № 842276-8 «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» — противодействии кибермошенничеству.
Основной целью данного законопроекта является создание системы для онлайн-обмена информации между государственными органами, финансовыми учреждениями и цифровыми платформами с целью оперативного выявления, блокирования и уведомления правоохранительных органов о подозрительных действиях, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Законопроект вводит новые требования для идентификации пользователей услуг связи, включая обязательную маркировку звонков, с тем, чтобы граждане могли различать звонки от сотрудников банков и звонки от мошенников. Вводится запрет на передачу SIM-карт третьим лицам и обязательное личное присутствие при заключении договоров на оказание услуг связи, что может быть ограничено только через портал Госуслуг или личное посещение многофункциональных центров (МФЦ).
Поправки в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ относительно индексации присуждённых сумм
Внесены изменения в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, касающиеся индексации присуждённых сумм. Теперь лица, которым присуждены денежные средства, смогут подать заявление на индексацию в течение одного года с момента исполнения судебного акта.
В случае пропуска этого срока, заявление может быть рассмотрено судом при условии наличия уважительной причины.
При этом в арбитражном процессе заявление об индексации будет рассматриваться в порядке упрощённого производства, что позволит вынести решение не позднее чем через 2 месяца с момента подачи заявления.
Эти изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования соответствующего федерального закона. Изменения касаются только арбитражного процесса, в то время как правила для ГПК РФ и КАС РФ остаются прежними, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Информация Банка России от 21.03.2025 о продлении ограничений на переводы за рубеж
Согласно распоряжению Банка России, ограничения на переводы денежных средств за рубеж сохраняются до 30 сентября 2025 года.
Граждане Российской Федерации, а также физические лица-нерезиденты из дружественных стран смогут переводить на счета в иностранных банках не более 1 млн долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте) в течение месяца.
Также сохраняются ограничения на переводы через системы денежных переводов, которые не могут превышать 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте. Физические лица-нерезиденты, работающие в России, смогут переводить за рубеж свои заработные платы, независимо от гражданства.
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