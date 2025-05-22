Запрет комиссии за снятие наличных, убытки компании — не вина директора. Юридический дайджест #28

Частые ошибки в политике обработки персональных данных

Многие организации используют шаблонные документы без учета специфики своей деятельности. Это может привести к серьезным нарушениям. Вот ключевые ошибки:

🔸 Сбор избыточных данных — запрашиваются сведения, не необходимые для заявленной цели (например, паспортные данные при регистрации на сайте).

🔸 Неполный перечень целей обработки — не указаны, например, цели по кадровой работе или внутреннему документообороту.

🔸 Отсутствие отдельного согласия на рекламные рассылки или публикацию отзывов — необходимо получать отдельное волеизъявление.

🔸 Автоматическая проставленная галочка в форме согласия — нарушает требование о сознательном и активном действии субъекта данных.