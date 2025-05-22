Запрет комиссии за снятие наличных, убытки компании — не вина директора. Юридический дайджест #28

Верховный Суд: банк не вправе без согласия заемщика вводить комиссию за снятие наличных
Верховный Суд РФ подтвердил, что банк не имеет права в одностороннем порядке изменять условия кредитного договора в части введения комиссии за операции по снятию наличных средств, если такие изменения ухудшают положение заемщика и не согласованы с ним.
Суд признал ничтожным условие, по которому банк ввел плату за снятие наличных, несмотря на первоначально оговоренные бесплатные условия до определенного лимита. Подобные действия нарушают положения закона о потребительском кредите и закона о банках.
Бывший директор не всегда отвечает за убытки: позиция ВС РФ
Верховный Суд разъяснил: новый собственник бизнеса не вправе взыскивать убытки с бывшего генерального директора, если при приобретении компании ему были известны или должны были быть известны условия и практика ведения деятельности, включая сделки с аффилированными лицами и ценовую политику.
Если акционер не возражал против действий директора в период его работы, это может свидетельствовать о фактическом одобрении. Также ВС РФ подчеркнул: сравнение с расчетными ценами не подтверждает убытков, если не доказано отклонение от рыночных условий сбыта, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".
С 30 мая 2025 года — новые штрафы за нарушения в сфере персональных данных
С указанной даты вступают в силу изменения в КоАП РФ, предусматривающие оборотные штрафы за повторные нарушения, включая утечки персональных данных. Новые меры распространяются на юридических лиц и ИП.
Важно: требования к правилам обработки персональных данных не меняются, но ответственность за несоблюдение усилена. Рекомендуется провести аудит текущих процессов и внутренних документов.
Частые ошибки в политике обработки персональных данных
Многие организации используют шаблонные документы без учета специфики своей деятельности. Это может привести к серьезным нарушениям. Вот ключевые ошибки:
🔸 Сбор избыточных данных — запрашиваются сведения, не необходимые для заявленной цели (например, паспортные данные при регистрации на сайте).
🔸 Неполный перечень целей обработки — не указаны, например, цели по кадровой работе или внутреннему документообороту.
🔸 Отсутствие отдельного согласия на рекламные рассылки или публикацию отзывов — необходимо получать отдельное волеизъявление.
🔸 Автоматическая проставленная галочка в форме согласия — нарушает требование о сознательном и активном действии субъекта данных.
📌 Рекомендация: провести ревизию политики конфиденциальности и процедур обработки ПДн на соответствие законодательству.
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