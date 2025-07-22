«Новый русский» мессенджер, новые русские указатели и авторское право. Юридический дайджест #34

Введение национального многофункционального мессенджера на платформе MAX
С 15 июля 2025 года в рамках реализации государственной политики в сфере цифровизации и обеспечения информационной безопасности запущена единая цифровая платформа «MAX» , предназначенная для обмена информацией между физическими и юридическими лицами, а также государственными органами.
На базе платформы реализован российский многофункциональный мессенджер , обладающий следующими функциями:
обмен сообщениями с возможностью передачи файлов объёмом до 4 Гб;
групповые чаты;
видеозвонки без ограничения по времени и количеству участников;
денежные переводы в рамках чата;
интеграция ИИ-помощника для решения рабочих и бытовых задач;
тестирование каналов СМИ и запуск мини-приложений российских компаний.
В перспективе будут реализованы следующие возможности:
интеграция с порталом Госуслуг для получения государственных услуг непосредственно в мессенджере;
идентификация личности в простых бытовых ситуациях без использования бумажных документов, с применением цифрового ID;
электронное заверение документов с использованием Госключа и направление их физическим и юридическим лицам, а также государственным органам.
Платформа доступна в виде:
мобильного приложения (iOS, Android);
веб-версии;
десктопного приложения для ПК.
Установление приоритета русского языка в информации для потребителей
Внесены изменения в Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», предусматривающие приоритетное использование русского языка как государственного при предоставлении информации потребителям.
Нормативное закрепление:
Информация для публичного ознакомления (вывески, указатели, таблички, надписи и иные аналогичные средства) в сферах торговли, бытового и иных видов обслуживания должна предоставляться на русском языке.
Допускается дополнительное сопровождение на языках республик и народов РФ, если это предусмотрено региональным законодательством.
При наличии информации на иностранных языках она должна быть идентичной по содержанию, размещению и оформлению русскоязычной версии.
Требования не распространяются на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания и иные средства индивидуализации.
В 2027 году планируется запуск Национального словарного фонда — общедоступной интернет-системы, содержащей нормативно закреплённые правила современного русского литературного языка. Пользование системой будет бесплатным для всех категорий пользователей.
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Повышение предельного размера компенсации за нарушение исключительных прав
С 4 января 2026 года вступают в силу изменения в Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об охране результатов интеллектуальной деятельности», направленные на усиление защиты исключительных прав.
Изменения в размерах компенсации:
Минимальная компенсация за незаконное использование товарного знака, объектов авторского или смежных прав — 10 000 рублей (без изменений).
Максимальная компенсация за указанные нарушения — 10 000 000 рублей (ранее — 5 000 000 рублей).
Для объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) минимальная компенсация повышена до 50 000 рублей.
При незаконном использовании нескольких объектов ИС на одном контрафактном носителе суд вправе взыскать одну компенсацию , размер которой не превышает двукратного максимального значения . Если минимальные и максимальные пределы различаются, применяются наибольшие значения .
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Правообладатель вправе требовать компенсацию вместо возмещения убытков, без необходимости доказывания размера причинённого ущерба.
Согласно поправке за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг должностное лицо заплатит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а компания – от 250 тыс. до 1 млн руб. Сейчас штрафы: от 2000 до 4000 руб. – для первых, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. – для вторых.
Речь идет, в частности, о ситуациях, когда вопреки закону:
до заключения договора потребителю сообщают, что для покупки основных товаров, работ либо услуг нужно приобрести дополнительные или заключить иные соглашения;
в договоре покупка основных товаров, работ либо услуг обусловлена обязательным приобретением дополнительных.
Изменение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
С этой же даты продавцам, владельцам агрегаторов и исполнителям запретят проставлять автоматические отметки о согласии потребителя на платное предоставление дополнительных товаров, работ или услуг.
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
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