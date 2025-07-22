«Новый русский» мессенджер, новые русские указатели и авторское право. Юридический дайджест #34

Ужесточение ответственности за навязывание дополнительных товаров и услуг

Согласно поправке за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг должностное лицо заплатит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а компания – от 250 тыс. до 1 млн руб. Сейчас штрафы: от 2000 до 4000 руб. – для первых, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. – для вторых.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда вопреки закону:

до заключения договора потребителю сообщают, что для покупки основных товаров, работ либо услуг нужно приобрести дополнительные или заключить иные соглашения;

в договоре покупка основных товаров, работ либо услуг обусловлена обязательным приобретением дополнительных.

Изменение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.