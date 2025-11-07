Нотариусы расскажут о долгах, юристы бесплатно проконсультируют. Юридический дайджест #45

Нотариусы будут информировать наследников о долгах наследодателей в обязательном порядке

С 24 ноября 2025 года вводится новая обязанность нотариусов по работе с наследственными делами, значительно повышающая информированность наследников о финансовых обязательствах умершего.

После открытия наследственного дела нотариус будет в обязательном порядке, без специального запроса наследников, предпринимать следующие шаги:

Не позднее 3 рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус направит запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) для выяснения наличия кредитной истории у наследодателя и соответствующего бюро кредитных историй. В течение 3 рабочих дней после получения сведений из ЦККИ нотариус запросит кредитный отчет у указанного бюро.

Весь процесс взаимодействия с ЦККИ и бюро будет осуществляться через единую информационную систему нотариата, обеспечивая оперативность и бесплатность получения ответов в течение 3 рабочих дней. О чем нотариус сообщит наследникам: отсутствие обязательств, наличие долгов и иных долговых обязательств. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Уведомление наследников будет происходить письменно (по адресу проживания или электронной почте) или лично, не позднее 3 рабочих дней с момента получения нотариусом всех необходимых сведений.