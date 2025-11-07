ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Алексей Деревянкин
Обзоры новостей

Нотариусы расскажут о долгах, юристы бесплатно проконсультируют. Юридический дайджест #45

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Центробанк усиливает защиту потребителей финансовых услуг

Банк России выпустил рекомендации, направленные на повышение качества информирования потребителей о финансовых продуктах. Основная цель — исключить практики, вводящие клиентов в заблуждение, и обеспечить полную, понятную и однозначную информацию по таким продуктам, как потребительские кредиты, займы, банковские вклады, счета и добровольное страхование.

Ключевые рекомендации для банков, МФО, страховщиков и брокеров:

  • Полное исключение противоречий между устными заявлениями сотрудников и письменными условиями договора.

  • Запрет на ссылки, создающие впечатление одобрения финансовых продуктов государственными органами или Центральным банком РФ.

  • Максимальное упрощение подачи информации, исключение сложных грамматических конструкций, неоднозначных формулировок и двойных толкований.

  • При сравнении финансового продукта с банковским вкладом (депозитом) необходимо акцентировать внимание не только на преимуществах, но и на всех потребительских рисках, а также на четких отличиях от вклада.

Эти же стандарты распространяются и на посредников, привлекаемых финансовыми компаниями для взаимодействия с физическими лицами.

Нотариусы будут информировать наследников о долгах наследодателей в обязательном порядке

С 24 ноября 2025 года вводится новая обязанность нотариусов по работе с наследственными делами, значительно повышающая информированность наследников о финансовых обязательствах умершего.

После открытия наследственного дела нотариус будет в обязательном порядке, без специального запроса наследников, предпринимать следующие шаги:

  1. Не позднее 3 рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус направит запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) для выяснения наличия кредитной истории у наследодателя и соответствующего бюро кредитных историй.

  2. В течение 3 рабочих дней после получения сведений из ЦККИ нотариус запросит кредитный отчет у указанного бюро.

Весь процесс взаимодействия с ЦККИ и бюро будет осуществляться через единую информационную систему нотариата, обеспечивая оперативность и бесплатность получения ответов в течение 3 рабочих дней. О чем нотариус сообщит наследникам: отсутствие обязательств, наличие долгов и иных долговых обязательств.

Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Уведомление наследников будет происходить письменно (по адресу проживания или электронной почте) или лично, не позднее 3 рабочих дней с момента получения нотариусом всех необходимых сведений.

Расширение бесплатной юридической помощи в трудовых спорах

С 15 ноября 2025 года расширяется категория граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь по наиболее острым трудовым вопросам.

Бесплатная юридическая помощь будет доступна истцам в судах по следующим категориям трудовых споров:

  • Отказ в заключении трудового договора

  • Восстановление на работе

  • Взыскание заработка

  • Компенсация морального вреда

В список граждан, которые смогут воспользоваться помощью входят, в частности, малоимущие граждане, а также инвалиды I и II группы. Это позволит наиболее уязвимым категориям населения получить квалифицированную правовую поддержку при защите своих трудовых прав в суде.

