Продажа алкоголя через МАХ, контролеры «русской» рекламы и регистрация домена через ЕСИА. Юридический дайджест #51

Кто будет проверять соблюдение закона о русском языке и какие штрафы грозят?

Контролировать соблюдение закона будут несколько органов:

1. Роспотребнадзор

Контролирует соблюдение прав потребителей в части предоставления информации: вывески, ценники, надписи на витринах, контент на сайтах и в соцсетях.

За нарушение права на получение достоверной и доступной информации предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ:

ИП — 500–1 000 ₽

Юрлица — 5 000–10 000 ₽

Ожидается введение отдельной статьи КоАП с повышенными санкциями за нарушение языковых требований.

2. Муниципальные администрации

Комитеты по архитектуре и благоустройству проверяют наружную рекламу и информационные конструкции: фасадные вывески, баннеры, указатели.

При несоответствии установленным требованиям органы местного самоуправления вправе выдать предписание о демонтаже объекта.

3. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)

Рассматривает нарушения в рекламных материалах как нарушение Закона о рекламе (например, использование иноязычных терминов без корректного русского дублирования).

Штрафы по ст. 14.3 КоАП РФ значительно выше:

Должностные лица — 4 000–20 000 ₽

Юрлица — 100 000–500 000 ₽