Продажа алкоголя через МАХ, контролеры «русской» рекламы и регистрация домена через ЕСИА. Юридический дайджест #51

Льготы и скидки для покупателей: продавцов обяжут принимать подтверждение сведений с помощью MAX
С 1 сентября 2026 года продавцы должны принимать сведения о личности и возрасте покупателей, а также о правах на льготы, если эти данные представляют с помощью мессенджера MAX. Тем же способом покупатель может предоставить сведения для получения скидок, бонусов и т.п. Такие поправки правительство внесло в Правила розничной продажи товаров.
Напомним, что законами с 29 декабря 2025 года ввели право подтверждать возраст с помощью мессенджера при продаже:
-алкоголя;
-табачной и никотинсодержащей продукции;
-энергетиков.
Кто будет проверять соблюдение закона о русском языке и какие штрафы грозят?
Контролировать соблюдение закона будут несколько органов:
1. Роспотребнадзор
Контролирует соблюдение прав потребителей в части предоставления информации: вывески, ценники, надписи на витринах, контент на сайтах и в соцсетях.
За нарушение права на получение достоверной и доступной информации предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ:
ИП — 500–1 000 ₽
Юрлица — 5 000–10 000 ₽
Ожидается введение отдельной статьи КоАП с повышенными санкциями за нарушение языковых требований.
2. Муниципальные администрации
Комитеты по архитектуре и благоустройству проверяют наружную рекламу и информационные конструкции: фасадные вывески, баннеры, указатели.
При несоответствии установленным требованиям органы местного самоуправления вправе выдать предписание о демонтаже объекта.
3. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)
Рассматривает нарушения в рекламных материалах как нарушение Закона о рекламе (например, использование иноязычных терминов без корректного русского дублирования).
Штрафы по ст. 14.3 КоАП РФ значительно выше:
Должностные лица — 4 000–20 000 ₽
Юрлица — 100 000–500 000 ₽
Для продления регистрации домена нужно будет пройти идентификацию в спецсистеме
Разработаны нормативные правила регистрации доменов. Одно из новшеств: годичный срок продлят после того, как администратор (часто это владелец сайта) пройдет идентификацию через ЕСИА. Это коснется даже тех доменов, которые уже будут зарегистрированы на момент вступления правил в силу, т.е. на 1 сентября 2026 года, — Ирина Туркина, ведущий юрист ЮФ Консалт
