Налоговые риски при работе с самозанятыми. Что важно учесть?

Все чаще для выполнения отдельных работ предприниматели привлекают самозанятых. Давайте рассмотрим риски при сотрудничестве с ними.

Самозанятый может потерять возможность применять данный налоговый режим и не сообщить об этом заказчику.

- Это повлечёт за собой признание заказчика налоговым агентом, что требует удержания НДФЛ и начисления страховых взносов.

- Заказчику придётся сформировать и сдать необходимую отчётность.

❕Данной проблемы легко избежать, главное — перед каждой оплатой проверять статус самозанятого в сервисе ФНС. Также требовать у исполнителя после каждой оплаты чек. Он будет подтверждением расходов и доказательством для налоговой о переводе средств именно самозанятому — если исполнитель лишится данного статуса, то не сможет формировать и выдавать чеки в приложении «Мой налог».

Возможна переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые.

- Это приведёт к перерасчёту налогов и необходимости доплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества.

- Налоговая инспекция может выписать штраф и начислить пени за несоблюдение налогового законодательства.

Самый большой риск при работе с самозанятым — это переквалификация отношений в трудовые, особенно для малого бизнеса. Чтобы отслеживать работодателей, переводящих сотрудников в категорию самозанятых с целью уменьшения налогового бремени, ФНС использует специальные цифровые инструменты и присваивает риск-баллы. В начале ФНС высылает требование с уточнением отношений с самозанятым, впоследствии налоговая может провести проверку с трудовой инспекцией и в результате переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые.