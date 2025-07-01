Нужно ли задуматься об увольнении, если должность бухгалтера превращается в роль личного ассистента?
Заказ кофе, организация встреч, покупка подарков и контроль за домашним персоналом директора — список может быть бесконечным. И здесь закономерно встаёт вопрос: а не пора ли увольняться?
Почему это происходит?
Такая трансформация роли может быть вызвана разными причинами:
Малый бизнес, где нет чёткого разделения обязанностей.
Злоупотребление со стороны руководства, которое рассматривает бухгалтера как "удобного человека под рукой".
Недостаток административного персонала, и тогда функции разносятся "по доступным людям".
Почему это опасно?
Профессиональная деградация.
Вы перестаёте развиваться как бухгалтер, теряете квалификацию, отстаете от изменений в законодательстве и теряете уверенность в своей экспертности.
Потеря репутации.
В трудовой книжке вы бухгалтер, но по факту выполняете задачи офис-менеджера или помощника. Это может негативно сказаться на будущем трудоустройстве.
Повышенный стресс и выгорание.
Когда вот вас просят одновременно готовить отчёт по НДС и заказывать еду для совещания — это прямой путь к эмоциональному истощению.
Когда стоит остаться?
Если это временное явление, связанное, например, с болезнью офис-менеджера.
Если за дополнительные обязанности предусмотрена достойная доплата.
Если вы действительно хотите расти в сторону административного управления.
Когда пора уходить?
Когда объём бухгалтерской работы остался прежним, но к ней добавились "личные" задачи.
Когда подобное поведение со стороны руководства стало системным и безальтернативным.
Когда вы чувствуете, что теряете самоуважение и профессиональную идентичность.
Вывод:
Если вы чувствуете, что вас используют не по назначению, и руководство не готово слышать аргументы — пора искать новое место. Профессионал своего дела заслуживает уважения, а не поручений «по мелочи». Ваши знания стоят гораздо дороже, чем функция личного ассистента.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Вы сговорились?
Вот тут на форуме это обсуждают: https://club.klerk.ru/t/poterya-kvalifikaczii-buhgaltera-i-poisk-sebya/1246109
@ToT, похоже, бухгалтеру сегодня важнее не только дружить с цифрами, но и с форумами, на случай если его квалификация начнёт терять голову.