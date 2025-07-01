ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
Жанна Ушакова

Нужно ли задуматься об увольнении, если должность бухгалтера превращается в роль личного ассистента?

В идеале бухгалтер — это специалист, отвечающий за финансовую отчётность, налоги, расчёты и документооборот. Однако на практике нередко бывает иначе: сотрудника, нанятого для чёткой и профессиональной работы с цифрами, начинают постепенно загружать «непрофильными» задачами.

Заказ кофе, организация встреч, покупка подарков и контроль за домашним персоналом директора — список может быть бесконечным. И здесь закономерно встаёт вопрос: а не пора ли увольняться?

Почему это происходит?

Такая трансформация роли может быть вызвана разными причинами:

  • Малый бизнес, где нет чёткого разделения обязанностей.

  • Злоупотребление со стороны руководства, которое рассматривает бухгалтера как "удобного человека под рукой".

  • Недостаток административного персонала, и тогда функции разносятся "по доступным людям".

Почему это опасно?

  1. Профессиональная деградация.
    Вы перестаёте развиваться как бухгалтер, теряете квалификацию, отстаете от изменений в законодательстве и теряете уверенность в своей экспертности.

  2. Потеря репутации.
    В трудовой книжке вы бухгалтер, но по факту выполняете задачи офис-менеджера или помощника. Это может негативно сказаться на будущем трудоустройстве.

  3. Повышенный стресс и выгорание.
    Когда вот вас просят одновременно готовить отчёт по НДС и заказывать еду для совещания — это прямой путь к эмоциональному истощению.

Когда стоит остаться?

  • Если это временное явление, связанное, например, с болезнью офис-менеджера.

  • Если за дополнительные обязанности предусмотрена достойная доплата.

  • Если вы действительно хотите расти в сторону административного управления.

Когда пора уходить?

  • Когда объём бухгалтерской работы остался прежним, но к ней добавились "личные" задачи.

  • Когда подобное поведение со стороны руководства стало системным и безальтернативным.

  • Когда вы чувствуете, что теряете самоуважение и профессиональную идентичность.

Вывод:
Если вы чувствуете, что вас используют не по назначению, и руководство не готово слышать аргументы — пора искать новое место. Профессионал своего дела заслуживает уважения, а не поручений «по мелочи». Ваши знания стоят гораздо дороже, чем функция личного ассистента.

Дата публикации: 01.07.2025, 22:04

Информации об авторе

Жанна Ушакова

Жанна Ушакова

Менеджер по персоналу

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