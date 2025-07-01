Нужно ли задуматься об увольнении, если должность бухгалтера превращается в роль личного ассистента?

В идеале бухгалтер — это специалист, отвечающий за финансовую отчётность, налоги, расчёты и документооборот. Однако на практике нередко бывает иначе: сотрудника, нанятого для чёткой и профессиональной работы с цифрами, начинают постепенно загружать «непрофильными» задачами.

Заказ кофе, организация встреч, покупка подарков и контроль за домашним персоналом директора — список может быть бесконечным. И здесь закономерно встаёт вопрос: а не пора ли увольняться?

Почему это происходит?

Такая трансформация роли может быть вызвана разными причинами:

Малый бизнес , где нет чёткого разделения обязанностей.

Злоупотребление со стороны руководства , которое рассматривает бухгалтера как "удобного человека под рукой".

Недостаток административного персонала, и тогда функции разносятся "по доступным людям".

Почему это опасно?

Профессиональная деградация.

Вы перестаёте развиваться как бухгалтер, теряете квалификацию, отстаете от изменений в законодательстве и теряете уверенность в своей экспертности. Потеря репутации.

В трудовой книжке вы бухгалтер, но по факту выполняете задачи офис-менеджера или помощника. Это может негативно сказаться на будущем трудоустройстве. Повышенный стресс и выгорание.

Когда вот вас просят одновременно готовить отчёт по НДС и заказывать еду для совещания — это прямой путь к эмоциональному истощению.

Когда стоит остаться?

Если это временное явление , связанное, например, с болезнью офис-менеджера.

Если за дополнительные обязанности предусмотрена достойная доплата .

Если вы действительно хотите расти в сторону административного управления.

Когда пора уходить?

Когда объём бухгалтерской работы остался прежним , но к ней добавились "личные" задачи.

Когда подобное поведение со стороны руководства стало системным и безальтернативным .

Когда вы чувствуете, что теряете самоуважение и профессиональную идентичность.

Вывод:

Если вы чувствуете, что вас используют не по назначению, и руководство не готово слышать аргументы — пора искать новое место. Профессионал своего дела заслуживает уважения, а не поручений «по мелочи». Ваши знания стоят гораздо дороже, чем функция личного ассистента.