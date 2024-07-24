Как строить карьеру в ИТ через эффективный нетворкинг

Все коды видов операций по НДС: таблица

Чтобы отчетность по НДС была корректной, нужно верно отражать данные о действиях, произведенных с этим налогом. Такие действия иначе называют операциями по НДС. Они должны быть документально зафиксированы. Для этого используется специальное обозначение в виде кода вида операции или сокращенно КВО. В материале повествуется о том, что это такое, как оно применяется и какие недавно произошли изменения.