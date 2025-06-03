Когда ты станешь меченым? / Как выжить в условиях цифрового рабства? / Россию накрыли банкротства

Не подходите близко к цифровому рублю!

Ну, а теперь перехожу к основному вопросу сегодняшнего обзора – к цифровому рублю. И я подготовил для вас вот такую справочку. Вот она, справочка, чтобы эту информацию вам было проще воспринимать.

Не вижу никакого смысла заново рассказывать, что такое цифровой рубль. Я на этот счет снял огромное количество роликов, писал много статей и продолжаю это делать их с марта 2019 года. Единственное, если совсем коротко: дорогие мои любимые россияне и руководители организаций тоже. Кто бы вам чего ни говорил, какие бы плюшки ни дарил за то, чтобы вы надели этот цифровой ошейник – настолько, насколько это возможно, не подходите близко к цифровому рублю.

Я очень надеюсь, что политическая ситуация в нашей стране уже в этом году изменится, и новые власти отстанут от граждан. И будут использовать свой восхитительный цифровой рубль только для того, чтобы чиновники контролировали сами себя, от своего собственного разворовывания бюджета.

Вот пусть они используют цифровой рубль сами для себя. Чтобы сами себя контролировали и сажали. И чтобы сами у себя не пилили бюджет. Это единственное, для чего, возможно, он нужен.

Ни организациям, ни индивидуальным предпринимателям, ни гражданам эта их восхитительная третья форма денег – на хрен не нужна.

Ладно, давайте пройдемся.

С 1 июля двадцать пятого года, остался месяц, юридические лица и другие пользователи платформы цифрового рубля – все, абсолютно все – должны будут подключиться к этой платформе. Все они, по запросам Центрального банка… А подключатся ведь все. Вот и я тоже буду вынужден подключиться.

Если у тебя в прошлом году обороты были больше 30 миллионов рублей – все, с 1 июля ты обязан подключиться к цифровому рублю. Хоть застрелись, если ты бизнесмен – отказаться нельзя. Вы, граждане, пока еще можете отказаться. Пока. В этом году. Я дальше скажу, кто уже не сможет.

А бизнес все. Попал. И дальше любые запросы – и Центральный банк, и контролеры смотрят на тебя: не отмываешь ли ты преступные доходы. Вы скажете: «А что ты, Туров, пугаешься? Ты что, перевозбудился? Ты что, отмываешь доходы, полученные преступным путем?»

Дорогие мои, я всю жизнь работаю на 100% легально. Просто указания Центрального банка и закон написаны таким образом, что любой из вас, даже любой, кто просто сидит на зарплате, можно подвести под критерии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Не хочу сейчас даже нормативку выкладывать. Я ее всю наизусть знаю. Вот в чем вопрос, понимаете?

По общему правилу: участник (то есть коммерческий банк, они участники, а мы – пользователи) может отказать вам в операции с цифровыми рублями, если заподозрит, что ваша цель – отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.

Ну, конечно, нам же больше заняться нечем. Мы только спим и видим, как бы отмыть свои преступные доходы. Обычные граждане.

И вот участник (коммерческий банк) приостановит прием ваших распоряжений по цифровым рублям, если вы не обновите сведения за 7 рабочих дней.

Я вот представляю себе какую-нибудь бабушку, которая будет получать пенсию в цифровых рублях – это уже решено, так будет дальше. Она сидит и думает: «Как же мне теперь обновить информацию на платформе Центрального банка?»

Блин, уважаемые пожилые люди, вам надо закончить курсы программистов, изучить работу с искусственным интеллектом и виртуозно научиться пользоваться QR-кодами.

Сейчас это отдельная ловушка, я чуть позже упомяну – это отдельная тема. У нас все идет по плану.

А, подождите, я же должен сделать радостное лицо. Нельзя такие новости подавать с грустным видом. Надо больше оптимизма. Больше оптимизма!

Кстати, коммерческие банки – участники платформы цифрового рубля – не дадут применять эту платформу для открытия счета цифрового рубля ряду клиентов.

Например, если у вас имущество заблокировано, если вы ведете бизнес без лицензии, или если вас кто-то включил в группу высокой степени риска, или в группу потенциальных подозрительных операций – вам цифровой рубль не светит.

Вы скажете: «А есть ли критерии?»Есть, конечно. Критерий звучит так, я сейчас не шучу и не прикалываюсь. Критерий для включения кого бы то ни было в группу высокой степени риска или подозрительных операций звучит так: «Если у сотрудника банка есть основание полагать…» – все, критерий выполнен. Если у него есть основание полагать, что вас туда надо отнести -вас туда отнесут. Я абсолютно не шучу.

Если есть основание полагать…

Конечно, те, кто читал указания Центрального банка №375 в редакции №5599-У, №18-МР, №19-МР, №232-Т и еще около сотни других указаний, скажут: «Не надо нас запугивать, ребята. Мы их наизусть знаем, не хуже вас».

Ну так сложите их все вместе, комплексно, и вы увидите именно эту фразу: «Если есть основание полагать». Это не значит, что всех без разбора заблокируют. Это значит, что произвол можно будет применять избирательно.

Когда надо расширить границы произвола – их расширят, когда надо сузить – сузят. Вот в чем вся проблема, понимаете?