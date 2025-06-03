Когда ты станешь меченым? / Как выжить в условиях цифрового рабства? / Россию накрыли банкротства

Как выжить в условиях цифрового рабства?
Итак, погнали, уважаемые дамы и господа.
Если я сейчас все начну рассказывать про экономику, мы с вами до утра не встанем. Поэтому я взял только две новости сегодняшнего дня, что называется, на момент написания статьи. И этими двумя новостями мы можем с вами охарактеризовать абсолютно все.
Цитирую газету Известия: «Продажи жилой недвижимости в России упали более чем на 40%. При этом, как отмечают аналитики, после отмены льготных ипотечных программ и повышения банковских ставок россияне все чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки. Доля таких покупок составляет уже 54%». Ну, сами строительные компании дают рассрочки.
Российские компании на грани банкротства!
Но, дорогие мои, если вы дальше копнете и посмотрите – вы увидите, что огромное количество компаний строительной отрасли – это официальные сообщения наших чиновников, наших депутатов, правительства, не мои – находятся на грани банкротства. Угольная отрасль – половина на грани банкротства.
Вчера в Госдуме обсуждали: Россельмаш – крупнейший и единственный такого масштаба завод по производству сельхозтехники – с 1 июля, говорят, закрывается полностью. И так далее, и так далее, и так далее.
Или вот, допустим, официальная новость от Центрального банка. Чтобы не было никаких недоразумений. Цитирую Центральный банк: «Центральный банк Российской Федерации предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний по итогам 2024 года». Так. Двадцать четвертый год был ласковый. Двадцать четвертый год был вообще золотым годом. И несмотря на это, сейчас ситуация намного хуже.
По итогам двадцать четвертого года долговая нагрузка на крупнейшие российские компании заметно выросла, об этом сообщается в Обзоре финансовой стабильности Центрального банка. В выборку Центрального банка попали 78 российских компаний с наибольшей рыночной капитализацией в нашей стране. И за весь прошлый год на отечественные корпорации с повышенной процентной нагрузкой пришлось в общей сложности 32% суммарной задолженности.
Вы представляете, как задолженность растет? У граждан – то же самое. Я могу про граждан вам прочитать. Гражданам тоже платить по своим долгам нечем. И так далее, и так далее, и так далее, ребята.
И вот Центральный банк делает вывод: в целом корпоративный сектор Российской Федерации, конечно, сохраняет возможность обслуживать свои обязательства. Тем не менее, предстоят отдельные, отдельные банкротства закредитованных компаний. А это среди крупняка. Среди малого и среднего бизнеса ситуация еще веселее.
Хочешь купить жилье – сдай биометрию!
Или вот еще одна новость. Госдума приняла закон о применении биометрии в сделках с жильем. Поправки выносятся в закон о государственной регистрации недвижимости. Вы же любите биометрию. Вы же так любите свою биометрию, правда ведь?
Теперь можно будет подавать заявление на регистрацию сделок с недвижимостью дистанционно. Для этого потребуется использовать усиленную электронную подпись. И, главное условие, ваша личность должна быть подтверждена системой биометрии. Ой, господи… Дальше читать не буду.
И вот когда мы идем по всем этим экономическим новостям, когда смотришь на весь этот поток – становится понятно: нашему государству сейчас нужно предпринимать меры, нашим чиновникам нужно что-то делать, чтобы не лишиться своих должностей. Не чтобы спасти экономику, нет. А чтобы спасти свои кресла. Потому что на вас им – ровно. На вас им все равно.
А для этого нужно сделать так, чтобы вы, не дай бог, не вздумали что-нибудь устроить. Понимаете, какая штука? Поэтому какие-то меры они будут предпринимать. Так сказать, справляться с той ситуацией, в которую они сами нашу страну и завели.
СМС с кодом заменят личной явкой в МФЦ?
Из дополнительных новостей, уважаемые дамы и господа. Минцифры рассматривает возможность замены привычных СМСок с кодами. Ну, знаете, когда, допустим, меняете пароль – получаете СМС с кодом. Так вот, теперь, например, при смене пароля на портале Госуслуг вам могут предложить совсем другие способы.
Какие? Первый вариант – личная явка в МФЦ. Второй – вы должны будете сдать биометрию. И когда пройдете биометрическую идентификацию и аутентификацию – вот тогда сможете поменять пароль.
Либо через банковские и другие доверенные приложения. Потому что в этих банковских приложениях ваше личико уже давно считали, биометрия ваша там уже есть. Вот такая вот новость.
11% россиян просрочили свои кредиты
Или вот, пожалуйста, еще одно официальное сообщение от Центрального банка.
ЦБ России отчитался о резком ухудшении платежной дисциплины россиян. Я это уже упоминал, что по данным Центрального банка, на 1 апреля 2025 года доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой более 90 дней достигла уже почти 11%. То есть 11% россиян, которые брали кредиты, уже имеют просрочку в 90 дней и более.
И эта цифра все время растет, растет, растет и растет. Например, доля необслуживаемых потребительских кредитов за январь, февраль и март выросла на 2%. Это очень много. Потому что за весь прошлый год рост был только 1%. А тут за три месяца в два раза больше. То есть рост наблюдается очень и очень приличный.
Налоги снова поднимут?
Или вот – государство ищет, где бы взять денег. И в Госдуме депутаты начали обсуждать сценарии повышения налогов, чтобы наполнить федеральную казну, которая в этом году столкнулась с двузначным падением нефтегазовых доходов.
В ходе заседания Думского комитета по бюджету 26 мая поступили предложения поднять налоги для банков и нефтяных компаний. Но пока решили, по словам Макарова – это председатель бюджетного комитета – для них не поднимать. Потому что, как они сами говорят, «иначе их вообще загонят тогда в состояние банкротства». То есть у них, типа, тоже денег нет.
Банкам запретили предлагать услуги «с галочкой» – штраф 1 млн!
А теперь хорошая новость для вас. И скоро, скоро дойдем до ловушки с цифровым рублем – осталось немножко.
Короче, Проект Федерального закона № 924770-8 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» будет теперь штрафовать должностных лиц и те организации, которые вам, гражданам, без вашего ведома или путем обмана навязывают дополнительные услуги. Например, банки навязывают какие-нибудь допуслуги. В этом случае руководителя банка оштрафуют на 300 тысяч рублей, а сам банк – на 1 миллион рублей.
Кадастр – только с разрешения владельца
Или вот еще одна хорошая новость Проект Федерального закона № 836655-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере государственной кадастровой оценки). Теперь для установления кадастровой стоимости на основе рыночной потребуется согласие собственника объектов недвижимости.
Это прекрасная новость, друзья! По крайней мере, не будет произвола. И, может быть, бизнесмены хоть какую-то копейку смогут сэкономить на имущественных налогах.
100 000 штрафа за утечку информации! Отвечает и компания, и директор
С другой стороны, с бизнесменов будут драть больше шкурочки по линии дополнительных штрафов. И это уже действующий Федеральный закон от 23 мая 2025 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4.5 и 13.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Установлены новые штрафы за нарушение требований по защите информации. Ну, типа ты информацию плохо защищал. Милости просим: компания – 100 тысяч рублей штрафа, руководитель – 50 тысяч рублей. Плати.
Началась тотальная слежка за мигрантами!
Ну, а всех мигрантов берут под полный контроль. Это вам понравится. Теперь будет специальное приложение. Начнут с Москвы и с Московской области. И в этом специальном приложении будут отслеживать: где он работает, где ходит, где живет и так далее. Стопроцентный контроль мигрантов.
Компенсировал проезд? Плати страховые и НДФЛ!
С другой стороны, для бизнесменов еще вот такая радость. Вот вы сотрудники, ездите на работу, да? А вам работодатель, допустим, компенсирует проезд. Так вот. Теперь государство решило брать налоги с этих компенсаций. Понимаете, какая штука?
Цитирую: «Компенсации проезда работников до работы и обратно облагаются страховыми взносами». Ну, сумасшедший дом. А раз облагаются страховыми взносами, ну и НДФЛ тоже, естественно, будет.
Не подходите близко к цифровому рублю!
Ну, а теперь перехожу к основному вопросу сегодняшнего обзора – к цифровому рублю. И я подготовил для вас вот такую справочку. Вот она, справочка, чтобы эту информацию вам было проще воспринимать.
Не вижу никакого смысла заново рассказывать, что такое цифровой рубль. Я на этот счет снял огромное количество роликов, писал много статей и продолжаю это делать их с марта 2019 года. Единственное, если совсем коротко: дорогие мои любимые россияне и руководители организаций тоже. Кто бы вам чего ни говорил, какие бы плюшки ни дарил за то, чтобы вы надели этот цифровой ошейник – настолько, насколько это возможно, не подходите близко к цифровому рублю.
Я очень надеюсь, что политическая ситуация в нашей стране уже в этом году изменится, и новые власти отстанут от граждан. И будут использовать свой восхитительный цифровой рубль только для того, чтобы чиновники контролировали сами себя, от своего собственного разворовывания бюджета.
Вот пусть они используют цифровой рубль сами для себя. Чтобы сами себя контролировали и сажали. И чтобы сами у себя не пилили бюджет. Это единственное, для чего, возможно, он нужен.
Ни организациям, ни индивидуальным предпринимателям, ни гражданам эта их восхитительная третья форма денег – на хрен не нужна.
Ладно, давайте пройдемся.
С 1 июля двадцать пятого года, остался месяц, юридические лица и другие пользователи платформы цифрового рубля – все, абсолютно все – должны будут подключиться к этой платформе. Все они, по запросам Центрального банка… А подключатся ведь все. Вот и я тоже буду вынужден подключиться.
Если у тебя в прошлом году обороты были больше 30 миллионов рублей – все, с 1 июля ты обязан подключиться к цифровому рублю. Хоть застрелись, если ты бизнесмен – отказаться нельзя. Вы, граждане, пока еще можете отказаться. Пока. В этом году. Я дальше скажу, кто уже не сможет.
А бизнес все. Попал. И дальше любые запросы – и Центральный банк, и контролеры смотрят на тебя: не отмываешь ли ты преступные доходы. Вы скажете: «А что ты, Туров, пугаешься? Ты что, перевозбудился? Ты что, отмываешь доходы, полученные преступным путем?»
Дорогие мои, я всю жизнь работаю на 100% легально. Просто указания Центрального банка и закон написаны таким образом, что любой из вас, даже любой, кто просто сидит на зарплате, можно подвести под критерии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Не хочу сейчас даже нормативку выкладывать. Я ее всю наизусть знаю. Вот в чем вопрос, понимаете?
По общему правилу: участник (то есть коммерческий банк, они участники, а мы – пользователи) может отказать вам в операции с цифровыми рублями, если заподозрит, что ваша цель – отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.
Ну, конечно, нам же больше заняться нечем. Мы только спим и видим, как бы отмыть свои преступные доходы. Обычные граждане.
И вот участник (коммерческий банк) приостановит прием ваших распоряжений по цифровым рублям, если вы не обновите сведения за 7 рабочих дней.
Я вот представляю себе какую-нибудь бабушку, которая будет получать пенсию в цифровых рублях – это уже решено, так будет дальше. Она сидит и думает: «Как же мне теперь обновить информацию на платформе Центрального банка?»
Блин, уважаемые пожилые люди, вам надо закончить курсы программистов, изучить работу с искусственным интеллектом и виртуозно научиться пользоваться QR-кодами.
Сейчас это отдельная ловушка, я чуть позже упомяну – это отдельная тема. У нас все идет по плану.
А, подождите, я же должен сделать радостное лицо. Нельзя такие новости подавать с грустным видом. Надо больше оптимизма. Больше оптимизма!
Кстати, коммерческие банки – участники платформы цифрового рубля – не дадут применять эту платформу для открытия счета цифрового рубля ряду клиентов.
Например, если у вас имущество заблокировано, если вы ведете бизнес без лицензии, или если вас кто-то включил в группу высокой степени риска, или в группу потенциальных подозрительных операций – вам цифровой рубль не светит.
Вы скажете: «А есть ли критерии?»Есть, конечно. Критерий звучит так, я сейчас не шучу и не прикалываюсь. Критерий для включения кого бы то ни было в группу высокой степени риска или подозрительных операций звучит так: «Если у сотрудника банка есть основание полагать…» – все, критерий выполнен. Если у него есть основание полагать, что вас туда надо отнести -вас туда отнесут. Я абсолютно не шучу.
Если есть основание полагать…
Конечно, те, кто читал указания Центрального банка №375 в редакции №5599-У, №18-МР, №19-МР, №232-Т и еще около сотни других указаний, скажут: «Не надо нас запугивать, ребята. Мы их наизусть знаем, не хуже вас».
Ну так сложите их все вместе, комплексно, и вы увидите именно эту фразу: «Если есть основание полагать». Это не значит, что всех без разбора заблокируют. Это значит, что произвол можно будет применять избирательно.
Когда надо расширить границы произвола – их расширят, когда надо сузить – сузят. Вот в чем вся проблема, понимаете?
Универсальный QR – первый шаг к цифровой тюрьме?
Поехали дальше. Сейчас у нас снова будет тема с QR-кодами, которые переходят в цифровые рубли. Универсальный платежный QR-код и оборот цифровых рублей теперь связаны напрямую.
Вы скажете: «Да что QR-код, он же существует уже давно». Дорогие мои человеки, услышьте меня сейчас. QR-коды принадлежат разным организациям. У Сбера – свой QR-код, у кого-то еще – свой. Но большинство пользуется именно сберовским.
А теперь представьте: не просто рубли станут цифровыми, сосредоточенными на платформе Центрального банка, откуда можно рулить всеми финансовыми потоками и решать, кого отключить.
Так вот, теперь и QR-код будет централизованным, и будет он тоже в руках Центрального банка.
Еще раз: что такое цифровой рубль? Представьте авторучку. Я взял эту авторучку – и на ней остались мои отпечатки пальцев. Я передал ее вам – и там теперь отпечатки пальцев ваши. Вы передали авторучку соседу – теперь отпечатки пальцев соседа.
Понимаете? Каждый конкретный рубль будет иметь свою «метку», как название этой авторучки. Можно проследить всю цепочку – с момента рождения этого рубля. А «рожать» его и «убивать» будет Центральный банк.
Но там же есть лимиты. Не уложился в лимиты – не уложился в остатки цифровых рублей на счету, потратил не туда, куда предназначено, там можно будет указывать назначение платежа, и целый перечень таких правил я уже не раз объяснял. Короче, если вы распоряжаетесь цифровыми рублями «неправильно», то можете лишиться доступа к ним.
Так вот, теперь планируется внедрить универсальный QR-код – все якобы для вашего удобства, чтобы проще оплачивать товары и услуги. Для вашего удобства, но в единых руках Центрального банка.
Также предлагают определить сроки вывода и ввода цифровых рублей в широкий оборот. Про сроки скажу сразу – все решения уже приняты.
Этот универсальный платежный QR-код – это еще один хомут всем на шею, еще один хомут Центрального банка. С 1 января 2026 года. Решение уже принято, с этим все «отлично».
Центральный банк, конечно, поддерживает внедрение этого универсального QR-кода. С 1 января 2026 года, когда вы отсканируете его, сможете выбрать удобный способ оплаты: через систему быстрых платежей, сервис банка или просто нажать на предустановленную кнопку и оплатить в цифровых рублях.
А вот насчет ввода цифровых рублей есть хитрость. Нам говорят: «С 1 октября цифровой рубль будет введен не для всех».
Давайте я вам процитирую, а потом объясню. Ввод цифровых рублей в широкий оборот вместе с универсальным QR-кодом начнется через кредитные организации, то есть через банки. Все это хозяйство стартует с 1 июля 2025 года. С 1 июля все системно значимые участники рынка подключаются к цифровому рублю.
А что такое системнозначимые участники рынка? Это, ребята, все, кто действительно играет ключевую роль. Вы скажете: «Ну, у нас же 300 коммерческих банков, а системообразующих всего 13». Да, так и есть. Но именно в этих тринадцати ключевых банках сосредоточены деньги граждан – это Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и другие.
Поэтому с 1 июля 2025 года услуги по цифровому рублю будут предоставлять именно системнозначимые банки, владельцы маркетплейсов и все бизнесмены с оборотом свыше 30 миллионов рублей.
Когда мне начинают рассказывать, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 января 2026 года, это только часть правды. Сейчас объясню.
Дело в том, что с 1 июля уже подключатся все эти организации, коммерческие структуры с оборотом выше 30 миллионов, и начнут использовать цифровой рубль. А с 1 октября часть бюджетных выплат уже будет осуществляться в цифровом рубле.
И уже первые бюджетные социальные выплаты начнут перечислять с 1 октября. Какие именно – пока неизвестно, это решит правительство. А с 1 января 2026 года абсолютно все бюджетные выплаты – пенсии, пособия, материнский капитал – начнут выплачиваться в цифровом рубле. Извините, дальше я не показываю. Лучше скажу своими словами, потому что статья и так затянулась.
Именно поэтому, дорогие мои, я в начале говорил, что в части цифрового «ошейника», этой ловушки, она еще не захлопнулась, но уже захлопывается.
Может ли быть так, что вдруг перед 1 июля, у нас остался всего месяц, и кто-то из чиновников передумает и отменит введение цифрового рубля для бизнеса? Нет, не верю.
Может ли быть, что с 1 октября вдруг отменят выплаты части бюджета в цифровом рубле? Тоже не верю.
Может ли быть, что пенсии, пособия, зарплаты учителям, врачам и другим работникам не будут выплачиваться в цифровых рублях? Совсем не верю.
Вы скажете: «Ну подожди, это же добровольно все». Вот я врач, я пенсионерка, я работаю в бизнес-компании – и не хочу открывать счет в цифровом рубле. Раньше так и было. А сейчас, видите, все это будет автоматически у вас в приложениях. Автоматически. И пока – да, пока, если нынешняя власть сохранится, это именно «пока».
В вашем приложении будет выбор: платить цифровыми рублями или нет. Может, у вас есть обычные немеченые рубли, тогда расплатитесь ими. Но, дорогие мои, ловушка захлопывается, и в России начинается эра меченых.
А мечеными будут все, если власть не одумается и не поменяется. Одумается ли – не знаю. Поменяется ли – тоже не знаю. Гадать не собираюсь.
Итоги
Заканчивая эту статью, хочу сказать одно: господа бизнесмены, моя компания быстро и качественно может помочь вам легально снижать налоги, абсолютно законно. Мы на рынке больше 22 лет, умеем защищать активы, несмотря на всю эту прозрачность и, несмотря на то, что теперь мы все меченые.
Никогда не сдавайтесь. Выражайте свое мнение. Может быть, кто-то прочитает ваши комментарии, и это что-то изменит. В общем, делайте хоть что-нибудь.
И огромное вам спасибо. С вас – подписка, лайк, комментарий и заходите ко мне в Telegram-канал. Там я даю полезную информацию, которая поможет вам чувствовать себя спокойнее, увереннее, лучше и, так сказать, больше зарабатывать. Я абсолютно не шучу, ребята. Особенно учитывая, что канал бесплатный.
Спасибо, дорогие мои. Напишите, что вы обо всем этом думаете в комментариях.
Комментарии1
С удовольствием прочитала статью, хотя еле дочитала до конца все страшилки (как всегда, много всего обо всем, но не совсем точно). Например (уточню) закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимостью в режиме онлайн. А "цифровой ошейник" так просто восхитил